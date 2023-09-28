Почему мы сопротивляемся новым технологиям и как с этим справляться

Нежелание учиться новым технологиям — это абсолютно нормально. Как и то, что даже новые версии знакомых программ, интерфейсов и банковских приложений в смартфоне, кажутся нам хуже, сложнее старых и вызывают раздражение, особенно поначалу. Попробуем разобраться почему так происходит и как это преодолеть на примере роботизации процессов через внедрение RPA-платформ.

Что такое RPA? Это технология роботизации рутинных процессов, в том числе и в бухгалтерии. Она создана для того, чтобы заменить ручной труд и свести к минимуму количество ошибок, связанных с человеческим фактором.

По сути — это программа, ее еще называют роботом, которая устанавливается в вашем компьютере и делает за вас самую нудную часть работы.

Почему это хороший пример? RPA — новая технология, принципиально меняющая привычный порядок ежедневной работы бухгалтера. Роботы RPA широко внедряются в российских компаниях прямо сейчас, и с ними нужно будет научиться работать, как и с любой другой новой технологией.

Причем тут психология

В это непросто поверить, но, за редкими исключениями, проблема сопротивления технологиям не в самих технологиях или новых версиях привычных программ, систем и приложений, а в особенностях человеческой психики.

Да, новые версии ПО бывают неудачными. Но гораздо чаще, через какое-то время — кому-то для этого нужны считанные дни, а кому-то долгие месяцы — новое перестает быть новым, и мы уже не можем вспомнить, что именно нас так раздражало и чем конкретно старое ПО было лучше. А потом в нашу работу и жизнь врывается очередная новая технология и все повторяется: отрицание, злость, торг (что мне сделать, чтобы все было как раньше), депрессия и, в конечном итоге, принятие.

Сопротивление новым технологиям — это естественная реакция. Как правило, она сводится к страху перед изменениями, неуверенности в собственных способностях, и чувству потери контроля.

Страх перед изменениями, инерция и привычка

Страх перед изменениями часто проистекает из непонимания того, как новая технология будет влиять на результаты работы. Так, бухгалтеры опасаются, что RPA нарушит привычный ход вещей, или и вовсе оставит их без работы.

Но даже если мы понимаем, что RPA просто избавит нас от необходимости часами вбивать данные вручную, портить зрение бесконечными сверками и сделает жизнь проще, все равно к этой системе приходится привыкать и учиться ею пользоваться.

Получается, что самое «страшное» — это заставить себя учиться.

Необходимость учиться новым технологиям выбивает нас из привычной колеи и поначалу заставляет тратить больше энергии на вещи, которые мы привыкли делать автоматически, не задумываясь, по привычке.

Как с этим справиться

Осознайте важность обучения. Для примера, умение работать с RPA избавит вас от авралов, стресса, штрафов, выгорания и вечной усталости глаз, а робот RPA сделает за вас 90% ручной работы. Определите конкретные цели изучения новых технологий. Например, «научиться создавать и редактировать документы в программе X» или «освоить базовые навыки в работе с программой Y». Разбейте процесс обучения на маленькие, осуществимые шаги. Начните с освоения базовых функций и постепенно двигайтесь к более сложным. Не бойтесь обращаться за помощью. Всегда найдутся коллеги и служба поддержки, которые могут поделиться своими знаниями и опытом. Хвалите и поощряйте себя за достижение каждой, пусть даже самой маленькой цели. Сконцентрируйтесь на позитивных аспектах обучения новым технологиям: прокачке профессиональных навыков, повышении уверенности и востребованности на рынке труда.

Зачем на самом деле нужны роботы (RPA) в бухучете и какой риск остаться из-за них без работы? Автоматизация для бухгалтера Получите бесплатно подробную инфографику, которая ответит на все ваши вопросы Отправить

Страх ошибки

Часто, когда мы говорим другим и даже самим себе, что новое ПО неудобное, сложное и без него было лучше, в глубине души мы просто не уверены в своих способностях и боимся не справиться с задачей.

Как с этим справиться

Неуверенность при столкновении с новыми технологиями есть почти у всех. Это нормальное чувство, которое не означает неспособность им обучиться и успешно пользоваться.

Вот простой факт: людям понадобились тысячелетия, чтобы научиться пользоваться примитивными орудиями труда и потом еще примерно 200 000 лет, чтобы изобрести компьютер. А вам нужна всего какая-то пара недель, чтобы научиться работать с установленными в нем роботами.

Поэтому:

Начинайте с малого, постепенно наращивайте сложность, когда уверенность в своих способностях будет расти.

Будьте терпимы к себе. Всегда помните, что никто не рождается экспертом. Ошибки неизбежны и только на них мы по-настоящему учимся.

Набросайте план обучения. Структурированный подход убивает сразу двух зайцев — ускоряет процесс и снижает беспокойство.

Не стесняйтесь обмениваться опытом с окружающими, это поможет укрепить уверенность, хотя бы потому, что ваши коллеги и знакомые наверняка сталкиваются с похожими сложностями.

Отмечайте даже самые незначительные успехи и достижения — так проще осознать и оценить свой прогресс.

Помните, что преодоление неуверенности требует времени и усилий, но настойчивость и позитивный настрой обязательно помогут развить необходимые навыки и уверенность в себе.

Чувство потери контроля

С этим чувством люди особенно часто сталкиваются именно при переходе на RPA-платформы, потому что боятся, что роботы исключат их из процесса принятия решений.

Страх потери контроля из-за новых технологий часто основан исключительно на недостатке знания о них. Люди всегда боятся того, чего не понимают и подсознательно воспринимают все новое как угрозу, даже если это не так.

Как с этим справиться

Принимайте во внимание только объективные факты. Например, RPA может взять на себя: обработку первичных документов, сверку расчетов с контрагентами, формирование бухгалтерской и налоговой отчетности, расчет заработной платы, НДФЛ и страховых взносов, командировки, складской учет и управление запасами. Но RPA никогда не сможет работать головой за вас, то есть: решать нестандартные задачи, принимать стратегические решения, заниматься налоговым планированием и финансовым аудитом, общаться с клиентами, коллегами и руководством, разбираться в законодательстве. А ведь именно эти задачи и определяют кто или что контролирует ситуацию в бухгалтерии предприятия. Внедряйте любые новые технологии в свою жизнь постепенно, начиная с маленьких и не критичных задач. Это позволит привыкнуть к технологии, убедиться в ее эффективности и избежать чрезмерной тревожности. Сотрудничайте с техническими специалистами своего предприятия или службой поддержки. Их работа — отвечать на ваши вопросы. Давайте обратную связь, чтобы убедиться, что технология работает эффективно. Обратная связь от клиента помогает разработчикам внести в продукт необходимые изменения. Избегайте токсичного окружения. Это не значит, что вы должны перестать общаться с коллегами или друзьями, которые не могут принять новое, или изменить свое отношение к ним. Просто постарайтесь общаться на тему новой технологии с теми, кто, как и вы, готов к переменам и видит в них пользу.

Важно помнить, что адаптация к новым технологиям требует времени и усилий, но они окупятся уверенностью в своих навыках и востребованностью в профессии.

Относитесь к себе с пониманием, руководствуйтесь целями и не бойтесь учиться новому.

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