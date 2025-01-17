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Воинский учет

Что такое белый военный билет

«Белый билет» — разговорное название обычного красного военного билета с непризывной категорией годности. Это значит, у вас есть проблемы со здоровьем, которые не позволяют служить в армии. Есть миф, что такой документ накладывает на своего владельца ограничения в работе и обычной гражданской жизни. На самом деле нет: вы просто получаете законное освобождение от призыва. В статье расскажем, какие для этого есть основания и как их подтвердить в военкомате.

За что дают белый билет

Чтобы понимать, как получить белый билет, нужно иметь в виду: у вас действительно должно быть непризывное заболевание. Если вам предлагают купить военник, вы имеете дело с мошенниками. По закону, такой документ выдают не просто так. Нужно подтвердить веские основания — в данном случае медицинские противопоказания, которые накладывают ограничения по военной службе или вообще делают ее невозможной.

За что дают белый билет, перечислено в специальном документе — Расписании болезней. Чаще всего из непризывных определяют категорию годности «В» (ограниченно годен к военной службе). Вот самые распространенные причины:

  • Заболевания опорно-двигательного аппарата: сколиоз, плоскостопие, артриты и артрозы, но с определенной степенью выраженности.

  • Заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония, ишемическая болезнь сердца, некоторые виды аритмий.

  • Заболевания нервной системы: внутричерепное давление, сильные мигрени, эпилепсия (в зависимости от частоты приступов).

  • Заболевания желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь, гастрит, колит с определенными проявлениями.

  • Заболевания органов дыхания: бронхиальная астма, хронический бронхит — в зависимости от тяжести.

  • Заболевания эндокринной системы: сахарный диабет, болезни щитовидной железы.

  • Психические расстройства: неврозы, депрессивные эпизоды, подтвержденные специалистом.

  • Заболевания органов зрения: близорукость или дальнозоркость высокой степени, астигматизм.

  • Заболевания мочеполовой системы: некоторые виды заболеваний почек.

Категорию «Д» (не годен к военной службе) обычно присваивают при серьезных заболеваниях, которые значительно ограничивают физическую активность и жизнь в целом, таких как:

  • злокачественные новообразования;

  • серьезные деформации или отсутствие конечностей

  • тяжелые нарушения зрения или слуха — вплоть до инвалидности;

  • тяжелые формы психических расстройств, например, шизофрения;

  • тяжелая сердечная, дыхательная или почечная недостаточность;

  • врожденные патологии, например, детский церебральный паралич.

Важно! Само по себе заболевание еще не гарантирует освобождения от призыва. Оно должно соответствовать критериям, указанным в Расписании болезней и подтверждаться медицинскими документами. Поэтому крайне важно пройти тщательное обследование и получить заключения от квалифицированных специалистов.

Как получить белый билет

Чтобы получить белый военный билет, от вас потребуется внимательность и последовательность. Вот основные шаги:

  1. Пройдите обследование. Начните с посещения врачей. Если есть подозрения на заболевание, с которым дают категорию «В» или «Д», пройдите полное обследование у профильных специалистов.

  2. Соберите медицинские документы — результаты обследований, заключения с диагнозом, справки, выписки. Чем внушительнее пакет бумаг, подтверждающих проблемы со здоровьем, тем лучше.

  3. Пройдите медосвидетельствование по повестке. Не игнорируйте повестки — это может иметь неприятные последствия. При явке в военкомат, заявите врачам о своем заболевании, которое влияет на годность к военной службе, и покажите подтверждающие документы.

  4. Пройдите призывную комиссию. Важно внимательно выслушать заключение врачей и коллегиальное решение.

  5. Обжалуйте решение (если необходимо): Если вы не согласны с решением о призыве, у вас есть право его обжаловать в вышестоящей призывной комиссии или в суде. Важно собрать все необходимые доказательства и действовать в рамках закона.

Последствия получения белого билета

Многие уверены: белый билет ставит крест на карьере и жизни. Это не так. Единственное, что он может означать — вы не служили в армии из-за проблем со здоровьем, которые доказали в военкомате как законопослушный гражданин.

  • Работа: большинство работодателей относятся нейтрально к непризывной категории годности в военном билете. Важно, чтобы этот документ был — тогда нет никаких вопросов к военному учету. Вы по-прежнему сможете занимать руководящие должности, работать в государственных компаниях и строить карьеру в любой сфере. Исключение могут составлять некоторые силовые ведомства, где есть требования к состоянию здоровья.

  • Образование: белый военник — не препятствие для получения высшего образования. Вы сможете поступить в любой вуз и учиться на любой специальности.

  • Личная жизнь: ваша категория годности никак не влияет на личную жизнь. Это не клеймо, а отражение состояния здоровья. Вы сможете получить водительские права, если этого не исключает диагноз — к слову, в документе он указан не будет.

Рекомендации призывникам

  • Не игнорируйте проблемы со здоровьем. Если есть хронические заболевания или вы чувствуете недомогание, не откладывайте визит к врачу. Чем раньше вы начнете обследования и лечение, тем больше шансов подтвердить противопоказания к военной службе.

  • Действуйте законно. Не пытайтесь обмануть военкомат или использовать поддельные документы. Это может иметь серьезные последствия — вплоть до лишения свободы за уклонение.

  • Изучайте свои права. Вы должны их знать и уметь защитить. Посмотрите законы о военной службе и воинской обязанности, Положение о военно-врачебной экспертизе и другие нормативные акты.

  • Не бойтесь обращаться за помощью. Если вы видите, что не справляетесь самостоятельно, заручитесь поддержкой специалистов. Мы в ПризываНет готовы профессионально проконсультировать по юридическим и медицинским вопросам.

Экспертное заключение

Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:

«Военный билет — это документ воинского учета, удостоверяющий личность и правовое положение военнослужащего.  Для граждан, пребывающих в запасе, этот документ отражает их отношение к исполнению воинской обязанности. Важно знать, что вы обязаны хранить военный билет в надлежащем состоянии, а в случае его утраты и порчи гражданину необходимо обратиться в военный комиссариат с письменным заявлением о выдаче дубликата военного билета.

Далее военный комиссар рассматривает обстоятельства утраты военного билета и вопрос наложения административного взыскания в случае установления вины его владельца (по статье 21.7 КоАП гражданина могут привлечь к административной ответственности за умышленную порчу или утрату документов воинского учета, что влечет административное предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей)».

Мы, команда ПризываНет, понимаем: вопрос призыва — это не просто бюрократическая формальность, а важный этап в жизни. Мы знаем, как ценно для призывника время, свобода и возможности. Именно поэтому 15 лет помогаем молодым людям законно получить военный билет.

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