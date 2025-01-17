Что такое белый военный билет

За что дают белый билет
Чтобы понимать, как получить белый билет, нужно иметь в виду: у вас действительно должно быть непризывное заболевание. Если вам предлагают купить военник, вы имеете дело с мошенниками. По закону, такой документ выдают не просто так. Нужно подтвердить веские основания — в данном случае медицинские противопоказания, которые накладывают ограничения по военной службе или вообще делают ее невозможной.
За что дают белый билет, перечислено в специальном документе — Расписании болезней. Чаще всего из непризывных определяют категорию годности «В» (ограниченно годен к военной службе). Вот самые распространенные причины:
Заболевания опорно-двигательного аппарата: сколиоз, плоскостопие, артриты и артрозы, но с определенной степенью выраженности.
Заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония, ишемическая болезнь сердца, некоторые виды аритмий.
Заболевания нервной системы: внутричерепное давление, сильные мигрени, эпилепсия (в зависимости от частоты приступов).
Заболевания желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь, гастрит, колит с определенными проявлениями.
Заболевания органов дыхания: бронхиальная астма, хронический бронхит — в зависимости от тяжести.
Заболевания эндокринной системы: сахарный диабет, болезни щитовидной железы.
Психические расстройства: неврозы, депрессивные эпизоды, подтвержденные специалистом.
Заболевания органов зрения: близорукость или дальнозоркость высокой степени, астигматизм.
Заболевания мочеполовой системы: некоторые виды заболеваний почек.
Категорию «Д» (не годен к военной службе) обычно присваивают при серьезных заболеваниях, которые значительно ограничивают физическую активность и жизнь в целом, таких как:
злокачественные новообразования;
серьезные деформации или отсутствие конечностей;
тяжелые нарушения зрения или слуха — вплоть до инвалидности;
тяжелые формы психических расстройств, например, шизофрения;
тяжелая сердечная, дыхательная или почечная недостаточность;
врожденные патологии, например, детский церебральный паралич.
Важно! Само по себе заболевание еще не гарантирует освобождения от призыва. Оно должно соответствовать критериям, указанным в Расписании болезней и подтверждаться медицинскими документами. Поэтому крайне важно пройти тщательное обследование и получить заключения от квалифицированных специалистов.
Как получить белый билет
Чтобы получить белый военный билет, от вас потребуется внимательность и последовательность. Вот основные шаги:
Пройдите обследование. Начните с посещения врачей. Если есть подозрения на заболевание, с которым дают категорию «В» или «Д», пройдите полное обследование у профильных специалистов.
Соберите медицинские документы — результаты обследований, заключения с диагнозом, справки, выписки. Чем внушительнее пакет бумаг, подтверждающих проблемы со здоровьем, тем лучше.
Пройдите медосвидетельствование по повестке. Не игнорируйте повестки — это может иметь неприятные последствия. При явке в военкомат, заявите врачам о своем заболевании, которое влияет на годность к военной службе, и покажите подтверждающие документы.
Пройдите призывную комиссию. Важно внимательно выслушать заключение врачей и коллегиальное решение.
Обжалуйте решение (если необходимо): Если вы не согласны с решением о призыве, у вас есть право его обжаловать в вышестоящей призывной комиссии или в суде. Важно собрать все необходимые доказательства и действовать в рамках закона.
Последствия получения белого билета
Многие уверены: белый билет ставит крест на карьере и жизни. Это не так. Единственное, что он может означать — вы не служили в армии из-за проблем со здоровьем, которые доказали в военкомате как законопослушный гражданин.
Работа: большинство работодателей относятся нейтрально к непризывной категории годности в военном билете. Важно, чтобы этот документ был — тогда нет никаких вопросов к военному учету. Вы по-прежнему сможете занимать руководящие должности, работать в государственных компаниях и строить карьеру в любой сфере. Исключение могут составлять некоторые силовые ведомства, где есть требования к состоянию здоровья.
Образование: белый военник — не препятствие для получения высшего образования. Вы сможете поступить в любой вуз и учиться на любой специальности.
Личная жизнь: ваша категория годности никак не влияет на личную жизнь. Это не клеймо, а отражение состояния здоровья. Вы сможете получить водительские права, если этого не исключает диагноз — к слову, в документе он указан не будет.
Рекомендации призывникам
Не игнорируйте проблемы со здоровьем. Если есть хронические заболевания или вы чувствуете недомогание, не откладывайте визит к врачу. Чем раньше вы начнете обследования и лечение, тем больше шансов подтвердить противопоказания к военной службе.
Действуйте законно. Не пытайтесь обмануть военкомат или использовать поддельные документы. Это может иметь серьезные последствия — вплоть до лишения свободы за уклонение.
Изучайте свои права. Вы должны их знать и уметь защитить. Посмотрите законы о военной службе и воинской обязанности, Положение о военно-врачебной экспертизе и другие нормативные акты.
Не бойтесь обращаться за помощью. Если вы видите, что не справляетесь самостоятельно, заручитесь поддержкой специалистов. Мы в ПризываНет готовы профессионально проконсультировать по юридическим и медицинским вопросам.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Военный билет — это документ воинского учета, удостоверяющий личность и правовое положение военнослужащего. Для граждан, пребывающих в запасе, этот документ отражает их отношение к исполнению воинской обязанности. Важно знать, что вы обязаны хранить военный билет в надлежащем состоянии, а в случае его утраты и порчи гражданину необходимо обратиться в военный комиссариат с письменным заявлением о выдаче дубликата военного билета.
Далее военный комиссар рассматривает обстоятельства утраты военного билета и вопрос наложения административного взыскания в случае установления вины его владельца (по статье 21.7 КоАП гражданина могут привлечь к административной ответственности за умышленную порчу или утрату документов воинского учета, что влечет административное предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей)».
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