Что такое белый военный билет

Чтобы понимать, как получить белый билет, нужно иметь в виду: у вас действительно должно быть непризывное заболевание. Если вам предлагают купить военник, вы имеете дело с мошенниками. По закону, такой документ выдают не просто так. Нужно подтвердить веские основания — в данном случае медицинские противопоказания, которые накладывают ограничения по военной службе или вообще делают ее невозможной.

За что дают белый билет, перечислено в специальном документе — Расписании болезней. Чаще всего из непризывных определяют категорию годности «В» (ограниченно годен к военной службе). Вот самые распространенные причины:

Заболевания опорно-двигательного аппарата: сколиоз, плоскостопие, артриты и артрозы, но с определенной степенью выраженности.

Заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония, ишемическая болезнь сердца, некоторые виды аритмий.

Заболевания нервной системы: внутричерепное давление, сильные мигрени, эпилепсия (в зависимости от частоты приступов).

Заболевания желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь, гастрит, колит с определенными проявлениями.

Заболевания органов дыхания: бронхиальная астма, хронический бронхит — в зависимости от тяжести.

Заболевания эндокринной системы: сахарный диабет, болезни щитовидной железы.

Психические расстройства: неврозы, депрессивные эпизоды, подтвержденные специалистом.

Заболевания органов зрения: близорукость или дальнозоркость высокой степени, астигматизм.

Заболевания мочеполовой системы: некоторые виды заболеваний почек.

Категорию «Д» (не годен к военной службе) обычно присваивают при серьезных заболеваниях, которые значительно ограничивают физическую активность и жизнь в целом, таких как:

злокачественные новообразования ;

серьезные деформации или отсутствие конечностей ;

тяжелые нарушения зрения или слуха — вплоть до инвалидности;

тяжелые формы психических расстройств , например, шизофрения;

тяжелая сердечная, дыхательная или почечная недостаточность ;

врожденные патологии, например, детский церебральный паралич.

Важно! Само по себе заболевание еще не гарантирует освобождения от призыва. Оно должно соответствовать критериям, указанным в Расписании болезней и подтверждаться медицинскими документами. Поэтому крайне важно пройти тщательное обследование и получить заключения от квалифицированных специалистов.