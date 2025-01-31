Берут ли с астмой в армию?

Врачи в военкомате определяют категорию годности призывника к военной службе на основании Расписания болезней. При астме они опираются на статью 52 документа. Она предусматривает только непризывные категории годности — «В» или «Д», в зависимости от тяжести состояния. Это значит, что с таким диагнозом вас точно не могут признать годным.

Чаще всего астматиков признают ограниченно годными к военной службе — категория «В». Она освобождает от призыва на срочную службу, парень сразу зачисляется в запас. Основанием будут легкое или умеренное течение заболевания:

последний приступ был больше 5 лет назад, но в бронхах есть патологические изменения;

явные симптомы бывают редко — один раз в день или реже, их легко снять лекарствами, в остальном дыхание нормальное;

ежедневные приступы, человек постоянно пользуется ингалятором.

Категорию «Д» определяют при тяжелых проявлениях астмы, с которыми парень не годен к военной службе — его освободят от воинской обязанности. Это постоянные приступы, которые бывают несколько раз в день и требуют постоянного приема кортикостероидов в больших дозах.

Важно! Категория годности зависит от тяжести заболевания и наличия зафиксированных приступов. В большинстве случаев при астме можно добиться категории «В».