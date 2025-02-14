Берут ли в армию с гипертензией

Гипертензия и армия
Стоит предупредить: нет никакого смысла искать информацию и инструкции, как откосить по гипертонии. Да, с таким заболеванием от призыва освобождают, но это очень сложный процесс.
Вы должны наблюдаться у врача не один день, чтобы подтвердить постоянно повышенное давление, а полное обследование обязательно проводится в стационаре. Симулировать такое состояние невозможно, поэтому на медицинском освидетельствовании попытка обмануть военкомат вскроется сразу.
Еще один момент связан с терминологией. Если в ваших медицинских документах есть запись «артериальная гипертензия», то это еще не значит, что вас не призовут. Для врачей в военкомате она будет сигналом: у парня бывает высокое давление. Но заключение с непризывной категорией годности «В» или «Д» (ограниченно годен или не годен к военной службе) они смогут вынести только при подтвержденной гипертонической болезни.
Степени гипертензии
Ключевой критерий гипертонической болезни — стабильно повышенное артериальное давление (АД). Идеалом считается 120/80 мм рт. ст., но на самом деле верхняя граница нормы другая — 140/90 мм рт. ст. Если показатели выше, это говорит о той или иной степени патологии:
до 159/99 мм рт. ст. — первая;
от 160/100 до 179/109 мм рт. ст. — вторая;
выше 180/110 мм рт. ст. — третья.
Чем больше степень артериальной гипертензии, тем тяжелее она переносится человеком. Постоянное напряжение в сосудах мозга и тела приводит к нарушениям в работе всех значимых органов: сердца, почек, глаз, желез. В зависимости от того, насколько осложнения сильные, гипертоническую болезнь принято делить на три стадии:
незначительные — первая;
умеренные — вторая;
значительные — третья.
С повышенным давлением связаны разные заболевания: инсульт, сахарный диабет, инфаркт миокарда, ишемия, хроническая почечная недостаточность. Если у вас есть какой-то из этих диагнозов, категория годности будет зависеть уже от него.
Категории годности
В Расписании болезней есть много заболеваний, с которыми в одном случае отправляют в войска, а другом — освобождают от призыва. Но если речь идет о том, берут ли в армию с гипертонией, есть только один вариант ответа: срочная служба противопоказана.
Статья 43 Расписания болезней, по которой освидетельствуют гипертоников, предусматривает только непризывные категории годности. Мы систематизировали информацию, которая там дана, и представили ее в виде таблицы:
Степень артериальной гипертензии (показатели АД)
Стадия гипертонической болезни
Проявления
Категория годности
I или II степень — от 140/99 до 179/109 мм. рт. ст.
I или II стадия
симптомов нет, либо есть незначительные или умеренные нарушения со стороны органов: например, легкая сердечная недостаточность, перебои сердечного ритма, неврологические расстройства
«В» — ограниченно годен к военной службе, не будет проходить срочную службу, может быть мобилизован
III степень — выше 180/110 мм рт. ст.
III стадия
значительные нарушения со стороны органов: например, тяжелые неврологические расстройства, поражение сосудов глаз, почечная недостаточность
«Д» — не годен к военной службе, освобождается от воинской обязанности
Отсрочка от армии при гипертензии
Если у вас есть подтвержденный диагноз «гипертоническая болезнь», вам определят категорию годности «В» или «Д» (ограниченно годен или не годен к военной службе). Обе означают, что здоровье не позволяет вам пройти срочную службу. После всех формальностей вы получите военный билет. В этом случае Расписание болезней не предусматривает отсрочку.
Но бывает и так, что врачи в военкомате не могут сразу вынести заключение с категорией годности. И в этой ситуации отсрочка тоже не предусмотрена. Если есть основания предполагать у призывника гипертоническую болезнь, его направляют на дополнительное обследование, чтобы подтвердить или исключить этот диагноз.
Освобождение от армии с гипертензией
Мы уже упоминали, что требования к медицинским документам в случае с гипертонической болезнью очень серьезные. Обычно все решает заключение лечащего врача, но здесь его мало. Гораздо важнее, на каких основаниях оно сделано:
результаты обследований — они обязательно должны быть проведены в стационаре, то есть нужно предоставить выписной эпикриз;
выписка из медицинской карты — она должна подтверждать, что вы как минимум полгода находитесь на диспансерном наблюдении у терапевта или кардиолога.
Почему это так важно? Гипертоническая болезнь — хроническое состояние. Недостаточно пару раз измерить давление, чтобы ее подтвердить. Мониторинг нужно проводить в течение полугода, в разное время суток, в спокойном состоянии. Только так можно понять, что повышенное давление не зависит от внешних обстоятельств, а вызвано внутренними причинами.
Рекомендации призывникам
Тщательно обследуйтесь, особенно если у вас в семье есть гипертоники или кто-то перенес инсульт или инфаркт. Проверить нужно не только сердце — проконсультируйтесь с неврологом, офтальмологом, нефрологом.
Соберите все медицинские документы. Они должны подтверждать, что вы уже давно страдаете от повышенного давления и занимаетесь своим здоровьем. Если все записи свежие, это может вызвать вопросы у врачей в военкомате.
Экспертное мнение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Помните, что не всегда призыв проходит гладко, даже если у вас есть подтвержденный непризывной диагноз. Врачи в военкомате — тоже люди. Они могут упустить что-то в ваших записях, не учесть всех нюансов в истории болезни или неверно трактовать условия Расписания болезней. Это приводит к тому, что вас признают годным, а призывная комиссия выносит решение о призыве.
Что делать? Главное — не паниковать и не отчаиваться. Закон на вашей стороне. Вы вправе обжаловать решение о призыве. Вы лучше всех знаете о своих проблемах со здоровьем, поэтому кроме вас никто о нем не позаботится. А мы как опытные юристы возьмем на себя правовые вопросы, чтобы вы смогли законно получить военный билет».
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