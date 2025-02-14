Берут ли в армию с гипертензией

Стоит предупредить: нет никакого смысла искать информацию и инструкции, как откосить по гипертонии. Да, с таким заболеванием от призыва освобождают, но это очень сложный процесс.

Вы должны наблюдаться у врача не один день, чтобы подтвердить постоянно повышенное давление, а полное обследование обязательно проводится в стационаре. Симулировать такое состояние невозможно, поэтому на медицинском освидетельствовании попытка обмануть военкомат вскроется сразу.

Еще один момент связан с терминологией. Если в ваших медицинских документах есть запись «артериальная гипертензия», то это еще не значит, что вас не призовут. Для врачей в военкомате она будет сигналом: у парня бывает высокое давление. Но заключение с непризывной категорией годности «В» или «Д» (ограниченно годен или не годен к военной службе) они смогут вынести только при подтвержденной гипертонической болезни.