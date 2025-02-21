Что такое ИМТ
Ожирение — это хроническое заболевание, при котором в организме накапливается лишняя жировая ткань. Но вопрос тут не в килограммах, а в том, с какой степенью ожирения не берут в армию.
Один человек с весом 100 кг будет стройным и подтянутым (мышцы гораздо плотнее жира), а другой — упитанным и рыхлым. Чтобы понять, есть ли у вас избыток жира и насколько большой, врачи рассчитывают индекс массы тела (ИМТ). Это соотношение веса и роста, которое позволяет оценить, вписывается ли человек в условную норму:
ИМТ = вес (кг) / рост (м)²
Например, если ваш вес 90 кг, а рост 1,80 м, то ИМТ = 90 / (1,80 * 1,80) = 27,78.
Значения обычно интерпретируются следующим образом:
менее 18,5 — дефицит массы тела;
18,5 – 24,9 — нормальный вес;
25,0 – 29,9 — избыточный вес;
30,0 и выше — ожирение.
Но тут стоит отметить: на медицинском освидетельствовании в военкомате все куда сложнее. Даже если ваш ИМТ перешел границу 30,0, это еще не значит, что вас освободят от призыва. Дальше мы расскажем, с какими показателями в армию не берут и от чего зависит категория годности к военной службе.
Ожирение и армия
Важно понимать, что категория годности зависит не только от ИМТ. У людей с ожирением часто есть целый букет сопутствующих заболеваний, например, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и пищеварением.
Поэтому врачи в военкомате оценивают состояние здоровья призывника в целом. После изучения всех предоставленных медицинских документов появляется своеобразная развилка — по какой статье Расписания болезней его освидетельствовать:
статья 13, если парень в целом здоров, а лишний вес набрал из-за избытка питания (речь идет о так называемом алиментарном ожирении);
соответствующая статья, в зависимости от основного диагноза, если ожирение — следствие или причина какой-то серьезной патологии, например, высокого давления.
Что все это значит? ИМТ — это не абсолютный показатель. Важны также другие факторы. Во-первых, в принципе телосложение. При одинаковом ИМТ у высокого человека может быть больше мышечной массы, а у невысокого — жировой. Во-вторых, наличие сопутствующих заболеваний. Если призывник полный, к тому же страдает от гипертонии или диабета, категория годности будет зависеть уже от диагноза.
Степени ожирения
Ожирение имеет несколько степеней — от этого тоже зависит, какую категорию годности вы получите. Есть разные варианты классификации, но нас интересует именно та, которая приводится в Расписании болезней. Если вы пытаетесь заранее понять, что вас ждет на медосвидетельствовании, опирайтесь именно на нее, чтобы не было разночтений с подсчетами врачей в военкомате.
Для удобства сразу представим информацию в виде таблицы. Обратите внимание, что на показатели ИМТ влияет и возраст призывника — в юности метаболизм максимальный, а потом замедляется.
Степень ожирения
ИМТ
Категория годности
от 18 до 25 лет
от 26 до 30 лет
I
от 27,5 до 29,9
от 28,0 до 30,9
«А2» — годен к военной службе, может служить почти в любых войсках
II
от 30,0 до 34,9
от 31,0 до 35,9
«Б3» — годен к военной службе с незначительными ограничениями, не может служить, например, в спецназе или десантных войсках
III
от 35,0 до 39,9
от 36,0 до 40,9
«Г» — временно не годен;
«В» — ограниченно годен к военной службе, не будет проходить срочную службу, может быть мобилизован
IV
от 40
от 41
«Д» — не годен к военной службе, освобождается от воинской обязанности
Отсрочка от армии при ожирении
Итак, от призыва освободят только с третьей степенью ожирения. Но военный билет призывник получает не сразу. Сначала его признают временно не годным — категория годности «Г». Отсрочка дается на 6 месяцев, чтобы он смог пройти обследования и сбросить лишний вес — хотя бы до второй степени ожирения, с которой призывают.
Затем парня ждет повторное медосвидетельствование. Если ИМТ остался в тех же границах, ситуация повторяется. Кстати, это единственный диагноз, с которым полугодовую отсрочку могут дать дважды — во всех остальных случаях предусмотрена только одна.
Если вес так и не ушел, уже на третий раз определят категорию годности «В» — ограниченно годен. Это значит, что на срочную службу парня не призовут. После всех формальностей его зачислят в запас.
Освобождение от армии
Если речь идет об алиментарном ожирении, то тут все ясно: врачи в военкомате измерят рост, вес и рассчитают ИМТ. Но что делать, если кроме лишнего веса есть другие проблемы со здоровьем?
Медицинские обследования. Обратитесь к врачу-терапевту, который назначит необходимые обследования (анализы крови, УЗИ, ЭКГ, консультации узких специалистов). Обязательно пройдите их все и получите заключения с точными диагнозами.
Сбор медицинских документов. Все результаты анализов и заключений врачей обязательно нужно сохранить — они и нужны в военкомате. Важно, чтобы документы были с печатями медучреждений и подписями врачей.
На медицинском освидетельствовании в военкомате расскажите о своих жалобах врачам. Предоставьте собранные медицинские документы. Отвечайте на вопросы уверенно — в ваших интересах как можно точнее описать свое состояние.
Рекомендации призывникам
Перечислим самые распространенные ошибки, с которыми сталкиваются призывники с лишним весом.
Неверная интерпретация закона. Многие считают, что с ожирением любой степени не берут в армию. Это не так. Все зависит от конкретных показателей ИМТ и наличия сопутствующих заболеваний.
Неполный пакет документов. Недостаточно просто сказать, что у вас ожирение или гипертония. Нужны подтверждения, в том числе результаты анализов и заключения врачей.
Несвоевременное обращение за помощью. Не откладывайте подготовку на последний момент. Начните собирать документы заранее, а при необходимости обратитесь к специалистам по призыву.
Экспертное мнение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«На самом деле ожирение — непростой диагноз. Он требует не только уточнения степени, но и полноценного обследования. Скорее всего, придется обратиться к нескольким врачам и пройти немало анализов и исследований — именно от этих значений зависит, присвоят вам категорию годности «Б» «В» или «Д». В последнем случае вас не только освободят от срочной службы, но и от возможного призыва по мобилизации.
Мы знаем, что призыв в армию может вызывать тревогу. Но закон сам подсказывает правильные действия и дает разные возможности. У вас действительно есть медицинские противопоказания? Тогда вы имеете право доказать, что ваше здоровье не позволяет отслужить. Если вы хотите разобраться в своей ситуации более детально и получить персональную консультацию, мы готовы ответить на ваши вопросы».
Бесплатная консультация от экспертов по военному праву
Что делать, если вас призывают? Как получить отсрочку или военный билет законно
Оставьте номер и получите ответ специалиста на любой вопрос в течение 10 минут
Реклама: ООО МПК, ИНН 5505209691, erid: 2W5zFGbza5E
Начать дискуссию