Ожирение — это хроническое заболевание, при котором в организме накапливается лишняя жировая ткань. Но вопрос тут не в килограммах, а в том, с какой степенью ожирения не берут в армию.

Один человек с весом 100 кг будет стройным и подтянутым (мышцы гораздо плотнее жира), а другой — упитанным и рыхлым. Чтобы понять, есть ли у вас избыток жира и насколько большой, врачи рассчитывают индекс массы тела (ИМТ). Это соотношение веса и роста, которое позволяет оценить, вписывается ли человек в условную норму:

ИМТ = вес (кг) / рост (м)²

Например, если ваш вес 90 кг, а рост 1,80 м, то ИМТ = 90 / (1,80 * 1,80) = 27,78.

Значения обычно интерпретируются следующим образом:

менее 18,5 — дефицит массы тела;

18,5 – 24,9 — нормальный вес;

25,0 – 29,9 — избыточный вес;

30,0 и выше — ожирение.

Но тут стоит отметить: на медицинском освидетельствовании в военкомате все куда сложнее. Даже если ваш ИМТ перешел границу 30,0, это еще не значит, что вас освободят от призыва. Дальше мы расскажем, с какими показателями в армию не берут и от чего зависит категория годности к военной службе.