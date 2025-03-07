Как получить военный билет законно

Далеко не всегда призывники знают точно, зачем нужен военный билет. Одни недооценивают его важность. Другие, наоборот, уверены, что без него невозможно устроиться на работу или получить водительские права.

Здесь есть много мифов, но можно сказать с уверенностью: военный билет должен быть у каждого россиянина, который достиг 30 лет. Перечислим основные ситуации, когда он вам точно понадобится.

Во-первых, контакты с военкоматом. В нем содержится вся информация о гражданине, которая нужна для укомплектования и нормальной работы армии:

личные данные — место регистрации, гражданская специальность, семейное положение и так далее;

состоит ли он на воинском учете;

прошел ли он срочную службу;

какая у него категория годности.

Во-вторых, трудоустройство. Согласно трудовому законодательству, вас обязаны принять на работу и без военного билета, но в ваших интересах, чтобы он все-таки был. И вот почему: работодатель должен сообщить в военкомат о сотруднике без документов воинского учета. Получается, вам все равно придется уладить нерешенные вопросы с армией.

В-третьих, учеба. Тут все так же, как с работой: вы можете поступить в ССУЗ или ВУЗ, но учебные заведения тоже ответственны за воинский учет. Если у вас нет ни приписного, ни военного билета, ваши данные передадут в военкомат.

В-четвертых, заграничные поездки. Если гражданин хочет выехать за пределы РФ, сотрудники МВД запрашивают в военкомате информацию, нет ли на его имя повесток в электронном реестре. Если у вас есть военный билет, вы можете спокойно путешествовать.