Как получить военный билет законно

Что такое военный билет
Для любого парня призывного возраста актуален вопрос, как получить военный билет. Если он у вас есть, значит, вопрос срочной службы вы так или иначе решили.
Как все происходит? Вы встаете на воинский учет и получаете удостоверение гражданина, подлежащего призыву (часто его называют просто приписным). Оно будет у вас до тех пор, пока не произойдет один из этих вариантов:
вас призвали;
вас освободили от призыва на законных основаниях, например, по состоянию здоровья;
вам исполнилось 30 лет.
После этого вам дадут военный билет или справку взамен него. В зависимости от того, какая категория годности в нем указана, вы будете дальше состоять на воинском учете или нет.
Зачем нужен военный билет
Далеко не всегда призывники знают точно, зачем нужен военный билет. Одни недооценивают его важность. Другие, наоборот, уверены, что без него невозможно устроиться на работу или получить водительские права.
Здесь есть много мифов, но можно сказать с уверенностью: военный билет должен быть у каждого россиянина, который достиг 30 лет. Перечислим основные ситуации, когда он вам точно понадобится.
Во-первых, контакты с военкоматом. В нем содержится вся информация о гражданине, которая нужна для укомплектования и нормальной работы армии:
личные данные — место регистрации, гражданская специальность, семейное положение и так далее;
состоит ли он на воинском учете;
прошел ли он срочную службу;
какая у него категория годности.
Во-вторых, трудоустройство. Согласно трудовому законодательству, вас обязаны принять на работу и без военного билета, но в ваших интересах, чтобы он все-таки был. И вот почему: работодатель должен сообщить в военкомат о сотруднике без документов воинского учета. Получается, вам все равно придется уладить нерешенные вопросы с армией.
В-третьих, учеба. Тут все так же, как с работой: вы можете поступить в ССУЗ или ВУЗ, но учебные заведения тоже ответственны за воинский учет. Если у вас нет ни приписного, ни военного билета, ваши данные передадут в военкомат.
В-четвертых, заграничные поездки. Если гражданин хочет выехать за пределы РФ, сотрудники МВД запрашивают в военкомате информацию, нет ли на его имя повесток в электронном реестре. Если у вас есть военный билет, вы можете спокойно путешествовать.
Основания для получения военного билета
Самое очевидное основание для получения военного билета — это срочная служба. Вы получите документ взамен приписного сразу, как только окажетесь в войсках. На практике, он есть у многих молодых людей, которые в армии не были, причем все совершенно законно. Как это возможно?
АГС — альтернативная гражданская служба
Это легальная замена военной службе — вы остаетесь на гражданке и выполняете какие-то общественно-полезные работе, например, в больнице или на почте. Но просто так на АГС не направляют: вы должны подтвердить, что не можете находиться в армии по личным или религиозным соображениям.
Как показывает практика, это не так просто, потому что мировоззрение — вещь довольно субъективная. Тем не менее, если вам удастся добиться направления на АГС, вы тоже получите военный билет.
Непризывное заболевание
Это второе из самых распространенных оснований для получения военного билета. Если у парня есть этот документ, то тут одно из двух: или он уже отслужил, или у него какие-то медицинские противопоказания.
Каждый призывник проходит медицинское освидетельствование в военкомате — по результатам врачи выносят заключение с категорией годности. Если это «В» или «Д», то в армию не призывают — вы получите военный билет по состоянию здоровья.
Непризывной возраст
Получить военный билет можно и по возрасту — когда вам исполнится 30 лет. Но тут есть очень важный нюанс: почему именно вы не отслужили в армии до этого момента? Если изучить закон № 53 «О воинской обязанности и военной службе», то вывод один — вас не призывали из-за отсрочек. На каких основаниях их дают, указано в статье 24:
временные медицинские противопоказания (острая инфекция, обострения хронической болезни, травма, перенесенная операция и период восстановления);
учеба — все ступени образования, но есть обязательные требования, например, только очная форма обучения;
дети — как минимум двое и другие случаи, например, инвалидность ребенка до трехлетнего возраста;
уход за больным родственником, но в законе прописаны строгие условия;
опека над родным несовершеннолетним братом или сестрой, если нет других родственников;
служба в государственных структурах, если вы поступили на нее сразу после ведомственного вуза;
участие в выборах или депутатский мандат.
Есть строгое правило: одно основание — одна отсрочка. Но это не значит, что вы можете получить ее только раз в жизни. Если сначала вы лечили перелом ноги, а потом вас направили на операцию по удалению пупочной грыжи — это два разных случая. А до этого вы могли получить отсрочку как студент — сначала бакалавриата, потом магистратуры.
Ученая степень
Кандидаты наук при желании могут получить освобождение от призыва — такое право им обеспечивает статья 23 того же закона № 53. Чтобы защитить кандидатскую диссертацию, нужно закончить аспирантуру и сдать обязательные экзамены, но есть и другие требования.
Как получить военный билет законно
Способ один — подтвердить законные основания для освобождения от призыва, которые описаны выше. Какие именно документы вам понадобятся, зависит от конкретной ситуации.
Например, если у вас есть непризывное заболевание, вы должны предоставить врачам в военкомате заключение с диагнозом и результаты обследований. В Расписании болезней могут быть указаны точные условия, поэтому нужно опираться именно на него.
Ответственность за покупку военного билета
Как юристы мы обязаны предупредить: покупка военного билета всегда незаконна. Неважно, кто вам предлагает сомнительную сделку — мошенники в социальных сетях или должностное лицо. Ответственность лежит и на продавце, и на покупателе, то есть на вас. Здесь речь идет уже о статьях уголовного кодекса, например, взятка или мошенничество.
Мнение эксперта
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Наш опыт показывает, что чаще всего законно получить военный билет можно именно по состоянию здоровья. Мы работаем с призывниками уже 15 лет и знаем, что абсолютно здоровых ребят мало. Да, какие-то тяжелые нарушения встречаются редко, но некоторые наши клиенты даже не подозревают, что их случай — непризывной.
Если у вас есть какие-то жалобы или перенесенные заболевания, мы всегда советуем пройти полное обследование перед призывом. Важно, чтобы у призывника на руках были все необходимые медицинские документы — только так врачи в военкомате смогут объективно оценить его состояние».
Военный билет — это не просто один из документов. Это своеобразное подтверждение тому, что у вас все в порядке с военкоматом. А еще с ним можно избежать лишних вопросов и проволочек при трудоустройстве и выезде за границу. Мы в «ПризываНет» помогаем призывникам получить его на законных основаниях. На нашем счету — миллион бесплатных консультаций и сотни успешных кейсов. Если вам нужна поддержка специалистов в вопросах призыва, не откладывайте решение проблемы.
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Что делать, если вас призывают? Как получить отсрочку или военный билет законно
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