Начнем с главного — медицинского освидетельствования в военкомате. Его проходят все призывники. Суть в том, что врачи основных специальностей осматривают каждого кандидата и изучают его медицинские документы, чтобы в итоге определить категорию годности.

Вот тут и необходимо разобраться, что такое Расписание болезней. Если очень упростить, это утвержденный Правительством список, с какими заболеваниями не берут в армию. На самом деле все немного сложнее: там не просто перечислены патологии, а приводится принцип медицинского освидетельствования.

Дело в том, что диагнозов, с которыми стопроцентно не призовут, не так много. Большинство предполагают разные категории годности — от «А» до «Д», в зависимости от тяжести проявлений.

Приведем пример с плохим зрением. «Минус» может быть настолько слабым, что парень сам о нем не знает, поэтому его признают годным и могут отправить даже в элитные войска. Близорукость более 3 диоптрий уже накладывает ограничения по месту службы, а более 12 диоптрий — будет основанием для освобождения от исполнения воинской обязанности.

Категории годности

Категория годности — это как оценка, которую врач ставит вашему здоровью. Всего их пять — по первым буквам русского алфавита. Для удобства поделим на две группы.

Первая группа — призывные. К ним относятся категории годности «А» и «Б» (годен к военной службе и годен с незначительными ограничениями). Если вы получили одну из них, вас точно отправят в войска. А вот в какие именно, зависит от показателя предназначения — он обозначается цифрой от 1 до 4.

Вторая группа — непризывные. Это остальные три категории годности, и у каждой есть свои особенности:

категория «В» (ограниченно годен) — вы не будете служить в армии, но остаетесь военнообязанным и можете попасть под мобилизацию;

категория «Г» (временно не годен) — это отсрочка от призыва, пока вы не выздоровеете, то есть потом вас могут призвать;

категория «Д» (не годен к военной службе) — вы не будете служить в армии и вас освободят от исполнения воинской обязанности, поэтому призвать не могут даже в случае мобилизации.