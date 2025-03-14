Что такое Расписание болезней
Начнем с главного — медицинского освидетельствования в военкомате. Его проходят все призывники. Суть в том, что врачи основных специальностей осматривают каждого кандидата и изучают его медицинские документы, чтобы в итоге определить категорию годности.
Вот тут и необходимо разобраться, что такое Расписание болезней. Если очень упростить, это утвержденный Правительством список, с какими заболеваниями не берут в армию. На самом деле все немного сложнее: там не просто перечислены патологии, а приводится принцип медицинского освидетельствования.
Дело в том, что диагнозов, с которыми стопроцентно не призовут, не так много. Большинство предполагают разные категории годности — от «А» до «Д», в зависимости от тяжести проявлений.
Приведем пример с плохим зрением. «Минус» может быть настолько слабым, что парень сам о нем не знает, поэтому его признают годным и могут отправить даже в элитные войска. Близорукость более 3 диоптрий уже накладывает ограничения по месту службы, а более 12 диоптрий — будет основанием для освобождения от исполнения воинской обязанности.
Категории годности
Категория годности — это как оценка, которую врач ставит вашему здоровью. Всего их пять — по первым буквам русского алфавита. Для удобства поделим на две группы.
Первая группа — призывные. К ним относятся категории годности «А» и «Б» (годен к военной службе и годен с незначительными ограничениями). Если вы получили одну из них, вас точно отправят в войска. А вот в какие именно, зависит от показателя предназначения — он обозначается цифрой от 1 до 4.
Вторая группа — непризывные. Это остальные три категории годности, и у каждой есть свои особенности:
категория «В» (ограниченно годен) — вы не будете служить в армии, но остаетесь военнообязанным и можете попасть под мобилизацию;
категория «Г» (временно не годен) — это отсрочка от призыва, пока вы не выздоровеете, то есть потом вас могут призвать;
категория «Д» (не годен к военной службе) — вы не будете служить в армии и вас освободят от исполнения воинской обязанности, поэтому призвать не могут даже в случае мобилизации.
Чаще всего из непризывных категорий годности определяют «В» и «Г». В первом случае после стандартных бюрократических процедур вам выдадут военный билет, а во втором вас ждет повторное медицинское освидетельствование. В итоге вас могут как отправить в войска, так и освободить от призыва или от исполнения воинской обязанности.
Список непризывных болезней
Список болезней, с которыми не берут в армию, довольно обширный. Если у призывника есть какой-то диагноз, врачи в военкомате находят соответствующую статью Расписания болезней, а дальше смотрят критерии, по которым определяется та или иная категория годности.
Перечислим 10 самых распространенных групп заболеваний, с которыми освобождают от призыва.
Болезни сердца и сосудов
От работы сердца зависит кровообращение, а значит, работа нервной системы и всего организма. Неудивительно, что многие заболевания этой группы — непризывные: врожденные пороки, гипертоническая и ишемическая болезни, инфаркты. Но не только призывники-сердечники могут получить военный билет по здоровью. Например, в армию не берут с варикозом ног, если он сопровождается венной недостаточностью.
Неврологические заболевания
От призыва освобождают не только с серьезными диагнозами вроде ДЦП или эпилепсии. В некоторых случаях даже незначительные нарушения со стороны нервной системы будут противопоказанием к службе в армии: последствия воспалительных заболеваний, например, менингита, черепно-мозговой травмы, инсульта.
Эндокринные заболевания
Нарушения в работе щитовидной железы, надпочечников, гипофиза сказываются на организме в целом. Если вам назначили гормонозаместительную терапию (она нужна при сахарном диабете и гипотиреозе), то в армию вам нельзя. В некоторых случаях могут освободить от призыва и без симптомов — по факту диагноза.
Болезни органов дыхания
Самое опасное для военнослужащего заболевание из этой группы — бронхиальная астма. С ней определяют только непризывную категорию годности «В» или «Д». С остальными болезнями легких и бронхов в армию не берут, если они сопровождаются дыхательной недостаточностью II степени.
Болезни позвоночника
С больным позвоночником в армию нельзя, поэтому даже незначительные нарушения будут основанием для освобождения от призыва. Есть два ключевых момента — степень заболевания и боль. Например, со сколиозом II степени могут определить категорию годности «Б4» или «В», в зависимости от угла искривления и симптомов.
Кожные болезни
Не все заболевания кожи считаются непризывными. Вот что влияет на категорию годности: заразность, площадь поражения, место, эффективность лечения. Если парень не может обойтись без специальных мазей, как при экземе или атопическом дерматите, он не сможет отслужить.
Болезни пищеварительной системы
Сюда относятся заболевания желудка, кишечника, печени и желчного пузыря: хронические гастриты, гепатиты, панкреатиты, холециститы, рефлюкс-эзофагит. Но сам диагноз — еще не основание для освобождения от призыва. В армию не берут с умеренными и значительными нарушениями.
Болезни мочеполовой системы
Самое серьезное в этой группе — хроническая почечная недостаточность. Это не самостоятельный диагноз, а следствие, с которым могут определить только непризывную категорию годности «В» или «Д». Воспалительные заболевания, например, цистит и простатит, тоже могут быть противопоказанием к призыву, если есть какие-то осложнения.
Болезни глаза
Есть болезни глаза как органа, например, отслойка сетчатки, а есть нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость, астигматизм) — и с тем, и с другим при определенных условиях освобождают от призыва.
Психические расстройства
Психическое здоровье важно не меньше физического, потому что служба в армии — это стресс. Есть тяжелые наследственные заболевания, такие как шизофрения, с которыми могут определить только категорию годности «Д». С другим нарушениями все индивидуально, но даже обычный невроз уже говорит об определенном складе психики.
Освобождение от службы по болезни
Даже если ваш диагноз действительно непризывной, его нужно подтвердить в военкомате. Помните: врачи в военкомате ориентируются не на слова призывника, а на его медицинские документы:
заключение врача с диагнозом;
результаты обследований — это то, на чем диагноз основан, например, данные рентгенографии, УЗИ, лабораторных анализов;
выписки из медицинской карты, чтобы ваши жалобы не были голословными;
выписные эпикризы, если вы лечились в стационаре.
Каждый врач выносит свое заключение с категорией годности — итоговой будет самая «низкая». В зависимости от нее, призывная комиссия принимает решение о призыве, освобождении от срочной службы или от исполнения воинской обязанности.
Как проходит медицинское освидетельствование
Конечная цель медицинского освидетельствования — определить категорию годности призывника. Тут многое зависит от него самого: он может предоставить медицинские документы, а может не предоставить, даже если на самом деле у него есть какие-то проблемы со здоровьем.
Поэтому нужно сразу исключить кандидатов с тяжелыми и заразными заболеваниями. Для этого сначала парней направляют на обязательные диагностические исследования в обычной государственной поликлинике:
флюорография или рентгенография грудной клетки, чтобы выявить признаки туберкулеза, воспалительных заболеваний легких, пороки сердца;
ЭКГ — электрокардиография, чтобы оценить работу сердца;
общий анализ крови — покажет, есть ли воспалительные процессы, анемия;
общий анализ мочи, чтобы оценить работу почек;
тесты на опасные инфекции (маркеры ВИЧ, гепатит В и С).
Эти результаты приобщаются к личному делу. Если с ними что-то не в порядке, призывника направляют на дополнительное обследование. В зависимости от того, какой диагноз ему поставят, врачи в военкомате определят ту или иную категорию годности.
Мнение эксперта
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Когда к нам приходит молодой человек и рассказывает о своих жалобах, нам важно понять: есть ли у него заключение с диагнозом, как давно появились симптомы, какие обследования он проходил. Так мы можем оценить, насколько высока в его случае вероятность получить законное освобождение от призыва.
Как показывает практика, отправить в войска могут даже с непризывным заболеванием. Иногда это упущение призывника: поздно спохватился и не собрал подтверждающие медицинские документы. Иногда — нарушение со стороны врачей или призывной комиссии. Тут мы всегда напоминаем, что гражданин может обжаловать решение о призыве, если с ним не согласен».
Расписание болезней — не просто список «болячек», а сложный юридический документ. Если у вас нет времени самому разбираться, с чем не берут в армию, обратитесь к нам, экспертам «ПризываНет». Уже 15 лет мы помогаем призывникам законно получить военный билет, в том числе и по состоянию здоровья. Закажите бесплатную консультацию и узнайте, какую категорию годности определяют с вашим диагнозом и как его доказать в военкомате.
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