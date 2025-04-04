Кому положена отсрочка от армии
По статье 24 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», отсрочка от армии по учебе предусмотрена для всех уровней образования.
Рассмотрим на типичном примере: юноша учится в 11 классе и думает, что ему делать дальше. Сначала ему предоставят отсрочку как школьнику, если итоговая аттестация прошла успешно. Она действует до 1 октября года окончания школы. Получается, летом он сдаст ЕГЭ и сможет спокойно определиться со своими планами.
Если он хочет продолжить образование дальше, у него есть два варианта: ссуз или вуз. В обоих случаях тоже можно получить отсрочку, если соблюдены определенные требования. Она будет действовать, пока у парня есть статус студента, то есть вплоть до отчисления, но образовательные программы рассчитаны на разное время.
Учеба на очной форме в колледже на базе среднего образования длится минимум 10 месяцев, а максимум — 3 года 10 месяцев, в зависимости от конкретной специальности.
В вузе обучение идет по ступеням — для каждой своя отдельная отсрочка. Например, сначала 4 года бакалавриата, затем можно поступить на 2 года в магистратуру, а после этого стать аспирантом почти на 3 года.
Важно! Отсрочка от армии после колледжа или техникума не предоставляется, если призывник уже реализовал свое право на отсрочку и потом решил учиться в вузе. Среднее профессиональное образование — полноценное само по себе, поэтому не считается ступенью к «вышке».
Отсрочка от армии по учебе в колледже
В законе указано, на каких условиях может получить отсрочку студент ссуза, но некоторые формулировки требует пояснения. Итак, что там говорится?
Очная форма обучения. Вы должны учиться на дневном отделении — вечернее и заочное основанием для получения отсрочки не считаются.
Программа СПО (среднего профессионального образования) аккредитована государством. Это можно проверить самостоятельно, например, в электронном реестре образовательных организаций. Нужно знать ИНН и ОГРН своего ссуза — данные открыты и обычно есть на сайте учреждения.
Сроки освоения программы не превышают ФГОС. Для каждого уровня образования и ступени обучения государство разработало стандартные сроки — отсрочка от призыва дается строго на это время. Сюда можно добавить один год академического отпуска. Если он длится дольше, вас могут призвать.
Важно! На какой основе вы учитесь — платно или за счет бюджета, значения не имеет. В законе об этом не говорится, поэтому для получения отсрочки важно выполнить и подтвердить в военкомате перечисленные требования.
Как оформить отсрочку от армии
Решение о предоставлении отсрочки по учебе принимает призывная комиссия. Но сначала она рассмотрит документы призывника. Получить она их может из двух источников: из так называемого государственного информационного ресурса или, если там нужных сведений не нашлось, от самого гражданина.
В данном случае нужна справка об обучении по программе СПО — ее выдадут в колледже или техникуме. Форма дана в Приложении №3 к Положению о призыве на военную службу — в образовательном учреждении с ней знакомы, поэтому заполнят документ по всем правилам. Вот что обязательно должно указываться в справке:
когда вы поступили;
номер и дата приказа о вашем зачислении;
данные аккредитации образовательной программы — номер и дата свидетельства, сведения об органе, который его выдал, срок действия;
очная форма обучения.
Важно! Если вам отказывают в отсрочке, хотя ваша ситуация соответствует всем требованиям, вы можете обжаловать решение призывной комиссии. Это делается через призывную комиссию субъекта РФ или через суд.
Кому не дадут вторую отсрочку от армии
Отвечая на этот вопрос, исходим из такого правила: одно основание — одна отсрочка. Рассмотрим на примере двух ситуаций, с которыми могут столкнуться студенты ссузов.
Второе среднее профессиональное образование
Многие программы СПО на базе 11 классов рассчитаны всего на 10 месяцев — это неплохая возможность получить несколько профессий подряд. Но нужно понимать, что отсрочку дадут только для обучения по первой специальности.
Например, вы выучились на сисадмина, но одного диплома вам показалось мало. Вас привлекает веб-разработка, поэтому в планах освоить и это направление. Даже если вы снова поступите на очную форму, вторую отсрочку вам не дадут — одно образование у вас уже есть. Как только будет готов приказ об отчислении, вас могут призвать.
Поступление в вуз
Некоторым выпускникам ссузов важно получить высшее образование — это лучшие карьерные возможности. Но если вы вполне можете воспринимать диплом колледжа как ступень к вузу, то с точки зрения закона это не так.
Представим, что вы заканчиваете учиться на того же сисадмина в ссузе, но хотите поступить в вуз — это гораздо престижнее. Тогда стоит знать: если вы уже воспользовались двумя отсрочками — как школьник и как студент, то больше оснований не служить из-за учебы у вас нет.
Экспертное заключение
Современное законодательство предусматривает отсрочку на время учебы — одну для каждого уровня образования. Как только вы лишаетесь статуса студента, вас могут призвать. Получается, после окончания ссуза парень не всегда успевает начать полноценно работать, а почти сразу уходит в армию. Поэтому стоит заранее подумать, что делать после получения диплома.
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Как юристы мы напоминаем, что у некоторых выпускников есть и другие основания для получения отсрочки. Например, не призывают по временным медицинским противопоказаниям или по семейным обстоятельствам. Как и обучение, их нужно подтвердить официальными документами в военкомате».
Оформление отсрочки требует внимания, особенно если вы поступаете после школы или переходите с одной ступени высшего образования на другую. Эксперты ПризываНет готовы помочь вам на каждом этапе этого пути. Более миллиона призывников уже получили бесплатную консультацию и сделали важный для своего будущего шаг. Закажите звонок — мы ответим на ваши вопросы.
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