Кому положена отсрочка от армии

По статье 24 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», отсрочка от армии по учебе предусмотрена для всех уровней образования.

Рассмотрим на типичном примере: юноша учится в 11 классе и думает, что ему делать дальше. Сначала ему предоставят отсрочку как школьнику, если итоговая аттестация прошла успешно. Она действует до 1 октября года окончания школы. Получается, летом он сдаст ЕГЭ и сможет спокойно определиться со своими планами.

Если он хочет продолжить образование дальше, у него есть два варианта: ссуз или вуз. В обоих случаях тоже можно получить отсрочку, если соблюдены определенные требования. Она будет действовать, пока у парня есть статус студента, то есть вплоть до отчисления, но образовательные программы рассчитаны на разное время.

Учеба на очной форме в колледже на базе среднего образования длится минимум 10 месяцев, а максимум — 3 года 10 месяцев, в зависимости от конкретной специальности.

В вузе обучение идет по ступеням — для каждой своя отдельная отсрочка. Например, сначала 4 года бакалавриата, затем можно поступить на 2 года в магистратуру, а после этого стать аспирантом почти на 3 года.

Важно! Отсрочка от армии после колледжа или техникума не предоставляется, если призывник уже реализовал свое право на отсрочку и потом решил учиться в вузе. Среднее профессиональное образование — полноценное само по себе, поэтому не считается ступенью к «вышке».