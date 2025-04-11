Рак и армия

Расписание болезней однозначно отвечает на вопрос, берут ли в армию с раком: заболевание непризывное, независимо от стадии и «срока давности». Даже если на момент призыва опухоль удалось победить, в армию с таким анамнезом уже не возьмут. Молодого человека освободят от исполнения воинской обязанности и снимут с учета в военкомате.

С точки зрение медицины, рак — это любое злокачественное новообразование. Оно формируется из клеток, которые быстро и бесконтрольно делятся, в отличие от здоровых. Поражает любые органы и ткани, от кожи до кровеносной системы, а на поздних стадиях прорастает в соседние.

Рак и армия несовместимы, даже если парень болел в детстве, а сейчас чувствует себя хорошо и ведет нормальную жизнь. И вот почему:

в случае с раком врачи не говорят о полном выздоровлении — небольшая вероятность рецидива есть всегда ;

рак и сама терапия сильно истощают организм, поэтому восстановление может длиться годами ;

если человек перенес рак, некоторые ограничения будут с ним всю жизнь (например, после меланомы нельзя долго находиться на солнце).

Некоторые виды онкологических заболеваний настолько тяжелые, что пациент получает инвалидность. Напрямую этот факт не влияет на заключение врачей в военкомате, потому что для освобождения от призыва достаточно подтвержденного диагноза.