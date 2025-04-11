Рак и армия
Расписание болезней однозначно отвечает на вопрос, берут ли в армию с раком: заболевание непризывное, независимо от стадии и «срока давности». Даже если на момент призыва опухоль удалось победить, в армию с таким анамнезом уже не возьмут. Молодого человека освободят от исполнения воинской обязанности и снимут с учета в военкомате.
С точки зрение медицины, рак — это любое злокачественное новообразование. Оно формируется из клеток, которые быстро и бесконтрольно делятся, в отличие от здоровых. Поражает любые органы и ткани, от кожи до кровеносной системы, а на поздних стадиях прорастает в соседние.
Рак и армия несовместимы, даже если парень болел в детстве, а сейчас чувствует себя хорошо и ведет нормальную жизнь. И вот почему:
в случае с раком врачи не говорят о полном выздоровлении — небольшая вероятность рецидива есть всегда;
рак и сама терапия сильно истощают организм, поэтому восстановление может длиться годами;
если человек перенес рак, некоторые ограничения будут с ним всю жизнь (например, после меланомы нельзя долго находиться на солнце).
Некоторые виды онкологических заболеваний настолько тяжелые, что пациент получает инвалидность. Напрямую этот факт не влияет на заключение врачей в военкомате, потому что для освобождения от призыва достаточно подтвержденного диагноза.
Категории годности при онкологии
Призывника с раком могут признать только не годным к военной службе — категория годности «Д». Она одна значится в статьях 8 и 9 Расписания болезней, посвященным злокачественным новообразованиям. Там предусмотрены все возможные обстоятельства болезни:
прогресс — быстрый или медленный;
частота и тяжесть обострений;
наличие метастазов;
возможность хирургического удаления, если это опухоль;
стадия лечения, например, завершение химиотерапии или послеоперационный период.
Каждое из них описано в отдельном пункте, но категория годности везде одинаковая — «Д». Что это значит?
Представим, что на медицинское освидетельствование пришли два призывника: один давно и успешно справился с раком на ранней стадии, другой проходит тяжелую лучевую терапию, но прогноз онколога неутешительный. Хотя их состояние разное, они оба считаются не годными к военной службе.
Важно! Если у вас когда-либо диагностировали злокачественное новообразование, вы не сможете служить в армии — ни по призыву, ни по мобилизации. Врачи в военкомате определят категорию годности «Д», а после всех необходимых процедур вас снимут с воинского учета.
Как доказать диагноз в военкомате
Как бы тяжело ни протекало заболевание, призывнику придется предоставить пакет медицинских документов, которые его подтвердят. Обычно с этим проблем не возникает: диагноз «рак» ставят в последнюю очередь, после максимально полного обследования.
Основной список подтверждающих бумаг выглядит так:
заключение врача-онколога;
результаты обследований — лабораторные исследования (крови, спинномозговой жидкости, тканей опухоли и т. д.), УЗИ, рентгенография, томография;
выписки из амбулаторной карты, чтобы проследить историю болезни;
выписные эпикризы, которые доказывают факт госпитализации и проведенного лечения (хирургическое удаление опухоли, лучевая и химиотерапия).
Всего существует более 100 разновидностей злокачественных новообразований. Хотя категория годности «Д» универсальна для всех случаев, в медицинских документах должен быть указан вид рака, стадия и другие подробности, чтобы врачи в военкомате видели картину заболевания целиком.
Важно! Бывает так, что категорию годности не удается определить сразу. Как правило, дело в каких-то «пробелах». Например, не хватает результатов ключевого обследования, например, пункции. В этом случае призывная комиссия может направить призывника на дополнительное обследование.
Отсрочка от армии с раком
Отсрочка дается, если заболевание приводит к временным ограничениям по физическим нагрузкам. Это может быть травма, недавно перенесенная вирусная инфекция или операция. Но суть одна: есть довольно высокий шанс, что скоро парень будет в строю — в переносном и прямом смысле.
С раком все иначе. Это одно из нескольких заболеваний, с которыми определяют только категорию годности «Д» — не годен к военной службе. Настолько же тяжелыми состояниями Расписание болезней считает только ВИЧ и шизофрению.
Да, некоторые разновидности злокачественных новообразований успешно лечатся, особенно если удалось обнаружить болезнь на ранних стадиях. Но даже в стойкой ремиссии онкология будет однозначным противопоказанием к призыву, потому что остается угрозой на всю жизнь.
Освобождение от армии при онкологии
Молодых людей, которые перенесли рак или борются с ним, в армию брать нельзя ни при каких обстоятельствах. Категория годности «Д» — единственно возможная с таким диагнозом, независимо от вида и стадии. Рассмотрим ее подробнее.
Есть две категории годности, с которыми призывник получает военный билет по состоянию здоровья: «В» (ограниченно годен) и «Д» (не годен к военной службе). С первой освобождают только от срочной службы, но зачисляют в запас. Со второй все куда строже — человек перестает считаться военнообязанным.
Рекомендации для призывников с онкологией
Помните, врачи в военкомате не ставят диагноз. Даже если ваши симптомы заметны невооруженным глазом, нужно предоставить медицинские документы — только на их основании вас освободят от исполнения воинской обязанности.
Помните, рак не имеет «срока давности». Неважно, когда вы болели — в раннем детстве или в прошлом году: сам факт, что в анамнезе есть такой диагноз, позволяет получить категорию годности «Д».
Заручитесь поддержкой юриста. Призывнику, который болел раком или борется с ним прямо сейчас, трудно сосредоточиться на правовых вопросах. Квалифицированный специалист поможет собрать медицинские документы.
Экспертное заключение
По нашему опыту, призывники со злокачественными новообразованиями редко сталкиваются с проблемами на медицинском освидетельствовании. Во-первых, потому что Расписание болезней предусматривает для онкобольных только один вариант — освобождение от исполнения воинской обязанности. Во-вторых, диагноз невозможно игнорировать, поэтому все медицинские документы, как правило, у парня есть.
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Как юристы мы обращаем особое внимание, что категория годности «Д» — здесь единственно возможная. Если врачам в военкомате не хватает каких-то данных о заболевании, они все равно не могут признать вас годным. Согласно закону, в этом случае заключение просто не выносится, а призывная комиссия выносит решение о направлении на дополнительное обследование — оно проводится в государственных медучреждениях».
Как отмечают врачи, оптимистичный настрой пациента играет не последнюю роль в лечении рака. Но его непросто сохранить, когда в любой момент может прийти повестка в военкомат: разбираться с правами и обязанности некогда. «ПризываНет» уже 15 лет помогает призывникам и им родителям в самых непростых ситуациях. Закажите бесплатную консультацию — мы перезвоним и ответим на ваши вопросы.
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