Шизофрения и армия

На вопрос, берут ли в армию с шизофренией, есть только один вариант ответа — нет. Диагноз будет основанием не только для освобождения от призыва, но и от исполнения воинской обязанности вообще. Это значит, что парня признают не годным к военной службе и после всех формальных процедур снимут с учета в военкомате.

Чтобы понять, почему с шизофренией в армию нельзя ни при каких обстоятельствах, нужно знать особенности заболевания. Если очень упростить, то среди психических расстройств есть две большие группы — неврозы и психозы.

Неврозы могут появиться на фоне долгого стресса или сильного потрясения. Это обратимо, а человек не выпадает из реальности и осознает, что с ним что-то не так.

Психозы чаще всего возникают из-за генетической предрасположенности. Без лечения человек может теряться в происходящем, его личность искажена, мышление и поведение нелогично.