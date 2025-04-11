Шизофрения и армия
На вопрос, берут ли в армию с шизофренией, есть только один вариант ответа — нет. Диагноз будет основанием не только для освобождения от призыва, но и от исполнения воинской обязанности вообще. Это значит, что парня признают не годным к военной службе и после всех формальных процедур снимут с учета в военкомате.
Чтобы понять, почему с шизофренией в армию нельзя ни при каких обстоятельствах, нужно знать особенности заболевания. Если очень упростить, то среди психических расстройств есть две большие группы — неврозы и психозы.
Неврозы могут появиться на фоне долгого стресса или сильного потрясения. Это обратимо, а человек не выпадает из реальности и осознает, что с ним что-то не так.
Психозы чаще всего возникают из-за генетической предрасположенности. Без лечения человек может теряться в происходящем, его личность искажена, мышление и поведение нелогично.
Шизофрения относится к психозам, то есть состояние действительно тяжелое — часто оно приводит к недееспособности. Основные симптомы: социальная изоляция, бред, галлюцинации. В таком состоянии парень может навредить и себе, и сослуживцам, а еще из-за непривычной обстановки возрастает риск суицида.
Категории годности при шизофрении
Эндогенные психозы, в том числе шизофрения и психотические расстройства, описаны в статье 15 Расписания болезней. По ней призывник может получить только категорию годности «Д» — не годен к военной службе. Другие просто не предусмотрены. Настолько же однозначным противопоказанием к призыву считается только рак.
Если вы посмотрите любой фрагмент Расписания болезней, то увидите, что почти ко всем его статьям есть пояснения. На них и ориентируются врачи в военкомате. Например, по пунктам перечислены разные виды и стадии заболевания, возможные осложнения.
Тут статья 15 — редкое исключение. Это значит, что категория годности «Д» определяется, независимо от конкретных проявлений и формы шизофрении (например, параноидная, гебефренная, кататоническая). Получается, врачи в военокмате признают призывника не годным к военном службе только на основании подтвержденного диагноза.
Важно! Если у молодого человека диагностирована шизофрения или подобное состояние, он получит военный билет с категорией годности «Д» — других вариантов нет. В запас его не зачислят, поэтому все контакты с военкоматом на этом заканчиваются.
Как доказать диагноз в военкомате
Есть одно универсальное для всех психических расстройств правило: медицинское освидетельствование проводится только после обследования. Оно проводится в специализированном учреждении, например, ПНД, или в профильном отделении больницы.
Что это значит? Врачам в военкомате нужно убедиться, что призывник не просто посетил частного психиатра и получил справку. Это особенно важно в случае с таким серьезным диагнозом, как шизофрения. Медицинские документы должны объяснять, почему именно парню его поставили.
Заключение врача. Это основной документ, в котором указывается диагноз, его вид и тяжесть.
Результаты обследований. Тут единого списка нет: врач беседует с пациентом, восстанавливает ход болезни. Обычно проводится патопсихологическое тестирование, но иногда нужно направление к другим специалистам, например, неврологу или эндокринологу, чтобы исключить физиологические причины.
Выписки из амбулаторной карты. Они помогут проследить, когда случился первый эпизод шизофрении, как меняется состояние пациента, что на него влияет.
Выписные эпикризы. Люди с шизофренией часто нуждаются в госпитализации — документы из стационара подтвердят этот факт.
Важно! Закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» позволяет гражданам самим решать, где им обследоваться и лечиться. Но практика показывает, что у врачей в военкомате гораздо больше доверия к документам из государственных медучреждений, поэтому стоит получить заключение врача именно в таком.
Отсрочка от армии с шизофренией
Отсрочка по здоровью предоставляется, если проблемы временные и есть вероятность, что парень восстановится и сможет отслужить. Типичные ситуации — переломы и другие травмы, перенесенные операции, обострившиеся хронические «болячки».
Шизофрения и армия несовместимы. Диагноз не дает никаких надежд на скорое и полное выздоровление. Если призывник сможет доказать его в военкомате, он получит категорию годности «Д» — не годен к военной службе. Мы уже отмечали, что статья 15 Расписания болезней предусматривает только этот вариант, поэтому отсрочку по ней не могут дать ни при каких обстоятельствах.
Освобождение от армии при шизофрении
Для призывников с шизофренией предусмотрено освобождение от исполнения воинской обязанности, а не только от призыва. Перечислим по пунктам, что именно это значит для молодого человека:
он не будет проходить срочную службу;
он получит военный билет;
он снимается с воинского учета, поэтому ему больше не будут приходить повестки, а еще он не обязан сообщать в военкомат о переезде, смене работы и так далее;
его не смогут мобилизовать.
Важно! Многие парни опасаются, что освобождение по психиатрии может как-то повлиять на их жизнь. Но это работает не так: влияет само заболевание, а не «белый билет». В нем указывается только категория годности — сам диагноз защищен врачебной тайной.
Рекомендации для призывников
Чем больше медицинских документов, тем лучше. Психические заболевания сложнее диагностировать и, как следствие, подтвердить в военкомате. Соберите как можно больше доказательств своего состояния.
Обратитесь в государственное медучреждение. Вы можете ходить на приемы в частную клинику, но для медицинского освидетельствования стоит обследоваться и получить заключение с диагнозом в обычном ПНД. В глазах врачей в военкомате такие бумаги выглядят надежнее.
Не симулируйте симптомы. На медицинском освидетельствовании в военкомате всегда есть врач-психиатр — он отличит реальное заболевание от инсценировки.
Не скрывайте диагноза. Опять же, врач-психиатр в военкомате и так знает, на что обратить внимание. Но тут дело касается вашего здоровья и безопасности. Если у вас есть непризывное заболевание, вы сможете получить военный билет и сосредоточиться на лечении.
Экспертное заключение
Шизофрения — заболевание настолько тяжелое, что обычно у врачей в военкомате нет сомнений, какое заключение вынести. Если с медицинскими документами все в порядке, проблемы с получением военного билета маловероятны. Например, с депрессией все иначе: это недуг распространенный и часто диагностируется при первом визите к психиатру, поэтому добиться непризывной категории годности с ним непросто.
Однако всегда нужно быть готовым пройти дополнительное обследование. Допустим, вас на него направили. Что это значит? У врачей в военкомате действительно есть опасения по поводу вашего состояния, но каких-то данных о заболевании не хватает. Вам остается их получить и пройти медицинское освидетельствование повторно.
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Кого в армию брать, а кого освободить от службы, решает призывная комиссия. Но и сам призывник может заранее оценить свой шанс на отправку в войска, изучив законодательство в сфере призыва и Расписание болезней. Если у вас нет времени разбираться в юридических текстах, задайте вопросы специалистам на бесплатной консультации — вы получите ответ доступным и понятным языком».
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