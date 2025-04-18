Каких врачей проходят в военкомате

Любой призывник задается вопросом, как проходит комиссия в военкомате. Но тут нужно разделять понятия: медицинское освидетельствование и непосредственно призывная комиссия — заключительный этап, где принимается решение о дальнейшей судьбе конкретного молодого человека.

Медосвидетельствование — тот самый момент, когда призывников собирают в военкомате, а врачи вызывают их к себе. Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, процедуру проводят как минимум семь специалистов со своей зоной ответственности:

терапевт — заболевания внутренних органов, новообразования, инфекции, эндокринные нарушения, кожные болезни, если нет дерматолога (его могут привлечь дополнительно);

хирург — болезни позвоночника и стопы;

невролог — все, что касается головного мозга (травмы, мигрени, эпилепсия) и спинного мозга, например, боль в позвоночнике из-за смещений и грыж;

оториноларинголог — болезни носа, горла, уха, в том числе проблемы со слухом и голосом;

офтальмолог — болезни глаза как органа, нарушения зрения;

стоматолог — болезни полости рта, неправильный прикус, отсутствие зубов;

психиатр — психические нарушения, химические зависимости (алкоголизм и наркомания).

Но как быть, если вы наблюдаетесь у специалиста, которого нет в военкомате? Например, вы диабетик или страдаете от почечной недостаточности. В данном случае вам нужно к врачу общей практики — терапевту. В военкомате именно он отвечает за большинство заболеваний. И в случае необходимости — врачами других специальностей.