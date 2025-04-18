Каких врачей проходят в военкомате
Любой призывник задается вопросом, как проходит комиссия в военкомате. Но тут нужно разделять понятия: медицинское освидетельствование и непосредственно призывная комиссия — заключительный этап, где принимается решение о дальнейшей судьбе конкретного молодого человека.
Медосвидетельствование — тот самый момент, когда призывников собирают в военкомате, а врачи вызывают их к себе. Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, процедуру проводят как минимум семь специалистов со своей зоной ответственности:
терапевт — заболевания внутренних органов, новообразования, инфекции, эндокринные нарушения, кожные болезни, если нет дерматолога (его могут привлечь дополнительно);
хирург — болезни позвоночника и стопы;
невролог — все, что касается головного мозга (травмы, мигрени, эпилепсия) и спинного мозга, например, боль в позвоночнике из-за смещений и грыж;
оториноларинголог — болезни носа, горла, уха, в том числе проблемы со слухом и голосом;
офтальмолог — болезни глаза как органа, нарушения зрения;
стоматолог — болезни полости рта, неправильный прикус, отсутствие зубов;
психиатр — психические нарушения, химические зависимости (алкоголизм и наркомания).
Но как быть, если вы наблюдаетесь у специалиста, которого нет в военкомате? Например, вы диабетик или страдаете от почечной недостаточности. В данном случае вам нужно к врачу общей практики — терапевту. В военкомате именно он отвечает за большинство заболеваний. И в случае необходимости — врачами других специальностей.
Сколько длится медкомиссия в военкомате
Медосвидетельствование или, как его называют, медицинская комиссия в военкомате длится несколько часов. Обычно удается уложиться в один день, но иногда приходится перенести часть врачей на другой.
Явиться нужно к обозначенному в повестке времени — обычно это 8–9 часов утра. На каждого специалиста уходит до 15 минут. Но к этому нужно добавить очередь за дверями и заполнение медицинских документов после каждого призывника, поэтому лучше на этот день ничего важного больше не планировать.
Порядок прохождения медкомиссии
Само по себе медицинское освидетельствование от призывника не требует каких-то действий — нужно только прийти в военкомат. Но это не первый и не последний шаг к получению категории годности, поэтому рассмотрим весь процесс целиком.
1. Обследование и постановка диагноза
Это делается за пределами военкомата и задолго до предполагаемого призыва. Мы рекомендуем обследоваться всем парням, которые готовятся встать на воинский учет. Даже если вас ничего не беспокоит, это не значит, что вы полностью здоровы. Многие заболевания протекают бессимптомно, особенно в молодом и сильном организме.
Если у вас уже есть подтвержденный диагноз, вам все равно стоит обратиться в больницу — и вот почему:
медицинские документы могли устареть, поэтому для врачей в военкомате они больше ничего не значат;
состояние могло ухудшиться, например, вторая степень сколиоза прогрессировала до третьей — это уже непризывной диагноз.
Помните, что подтвердить заболевание в военкомате можете только вы — врачи этим не занимаются. В ваших интересах собрать как можно больше медицинских документов, отражающих возможные противопоказания к призыву.
2. Обязательные диагностические исследования
Каждый призывник обязан пройти их по направлению от военкомата. Набор минимальный для стандартного медосмотра:
общие анализы — кровь и моча;
анализы на заразные и опасные инфекции (ВИЧ, гепатит В и С);
флюорография или рентгенография грудной клетки, чтобы выявить туберкулез, воспалительные заболевания органов дыхания, некоторые врожденные пороки сердца;
электрокардиография, чтобы оценить сердечный ритм.
Обратите внимание: результаты всех перечисленных исследований имеют свой «срок давности», поэтому военкомат направляет на них не раньше чем за 30 дней до медицинского освидетельствования.
3. Освидетельствование врачами в военкомате
То есть непосредственно медосмотр в военкомате. В личном деле призывника уже есть результаты обязательных диагностических исследований — это минимум для оценки его здоровья. На месте врачи измеряют рост и массу тела, проверяют зрение по специальной таблице, задают вопросы по своему профилю.
Именно тут нужно сообщить специалисту о своем диагнозе. Возьмите с собой оригиналы и копии медицинских документов: заключение врача, результаты обследований, выписки из амбулаторной карты и выписные эпикризы если вы лечились стационарно.
4. Призывная комиссия
После освидетельствования призывника и изучения медицинских документов каждый врач выносит свое заключение. В нем и указывается категория годности к военной службе. Итоговой будет та, которая отражает максимально серьезные ограничения. Например, если кто-то из специалистов определил «В», то «А» от его коллег уже не имеет никакого значения — парня нельзя призывать.
От заключения врачей во многом зависит решение призывной комиссии. Если призывник получил призывную категорию годности «А» или «Б», то рассматриваются основания для предоставления отсрочки. С непризывными «В» и «Д» проще — с ними срочная служба противопоказана.
5. Повторное освидетельствование врачами в военкомате
Иногда врачи в военкомате не могут сразу определить категорию годности. В этом случае призывная комиссия направляет призывника на дополнительное обследование — оно проводится в государственных медучреждениях.
Когда у молодого человека на руках будут необходимые медицинские документы, он должен пройти медицинское освидетельствование снова. Эта же процедура нужна и после отсрочки по состоянию здоровья: врачи определяют, насколько успешно прошло лечение и восстановление.
Рекомендации для призывников
Готовьтесь к медицинскому освидетельствованию заранее. Многие заболевания можно подтвердить только после долгого наблюдения и тщательных обследований.
Помните о праве обжаловать решение призывной комиссии. Например, если вы считаете категорию годности «заниженной», а последующий призыв — незаконным.
Экспертное заключение
Медицинское освидетельствование проводят специалисты, которые принимают пациентов в государственных медучреждениях. Но в военкомате они не ставят диагнозов — таких полномочий у них нет. Вы должны обследоваться и получить заключение заранее. Как показывает наша практика, медицинские противопоказания — самое распространенное основание для освобождения от призыва. Если вы считаете, что здоровье не позволяет вам отслужить в армии, готовьте реальные подтверждения.
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Перед тем как проходить медкомиссию в военкомате, посетите основных врачей, чтобы узнать свои реальные физические возможности. А еще вы можете заранее оценить шанс на освобождение от призыва, изучив Расписание болезней и другие документы. Если времени на это нет, задайте свой вопрос эксперту на бесплатной консультации — мы перезвоним сразу после получения заявки».
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