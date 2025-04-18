Может ли повестка прийти заказным письмом на почту

Как показывает практика, повестка заказным письмом — не самый популярный способ вручения. Тем не менее он существует и считается вполне законным, в отличие от простого конверта в ящике. В чем разница? Давайте разберемся.

В статье 31 закона № 53 «О воинской обязанности и военной службе» перечислены всего четыре способа вручения повестки:

лично в руки по месту жительства;

лично в руки по месту работы или учебы (организации и образовательные учреждения тоже ведут воинский учет и уполномочены уведомлять граждан о вызовах в военкомат);

заказным письмом ;

через реестр направленных и врученных повесток — нововведение 2024 года, которое пока не заработало в полную силу.

Получить повестку может только тот, чье имя в ней указано. В зависимости от способа — в руки или через личный кабинет на специальном портале. Например, если документ оставили родственникам призывника, которые живут с ним квартире, это его ни к чему не обязывает. Доказательство вручения в таком случае одно — личная подпись молодого человека в отрывной части.

С почтовыми отправлениями принцип тот же. Обычный конверт из ящика может забрать кто угодно, поэтому такой способ вручения повестки законным не считается. Другое дело — заказное письмо. Оно хранится в отделении Почты России. Выдают его адресату, который должен предъявить извещение и паспорт. Значит, личность получателя установлена, а его подпись подтверждает, что повестка у него в руках.

Важно! Электронная повестка дублирует бумажную, но она работает и как самостоятельный способ вызова в военкомат. Если вам не вручили документ в привычном формате, он вступает в силу через 7 дней после публикации в реестре или сразу — при наличии аккаунта.