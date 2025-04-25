Глаукома и армия
Берут ли с глаукомой в армию, не зависит ни от вида, ни от стадии — в любом случае призыв невозможен. Даже если патология только начала развиваться и поражен один глаз, парня не могут признать годным и отправить в войска.
Самая главная опасность глаукомы — быстрый прогресс и снижение зрения, которое может дойти до слепоты. Это нужно контролировать, а в армии физические нагрузки и стресс только усугубят состояние.
Категории годности при глаукоме
Призывников с глаукомой освидетельствуют по статье 32 Расписания болезней — она целиком посвящена этому заболеванию. С ним могут определить только непризывные категории годности «В» и «Д» — ограниченно годен и не годен к военной службе.
В большинстве случаев парня признают ограниченно годным и зачислят в запас — он не будет служить срочником, но остается военнообязанным:
преглаукома;
начальная стадия — неважно, поражен один глаз или оба;
развитая стадия на одном глазу.
Если глаукома перешла в развитую стадию и дальше на обоих глазах, молодой человек не сможет в принципе исполнить воинскую обязанность — он получит освобождение и больше не будет состоять на учете в военкомате.
Как доказать диагноз в военкомате
Это самый главный вопрос — именно на этапе медицинского освидетельствования могут возникнуть трудности. Одного заключения с диагнозом мало: в Расписании болезней отдельно указано, как и чем его нужно подтвердить.
Во-первых, обследования придется пройти в стационаре — это обязательно. Результаты из офтальмологического кабинета врачи в военкомате засчитать не смогут.
Во-вторых, диагностические методы тоже обозначены вполне конкретно:
нагрузочные пробы — для этого теста искусственно стимулируют повышение внутриглазного давления, например, инъекцией кофеина;
компьютерная периметрия для исследования полей зрения и выявления «слепых пятен», которые характерны для глаукомы;
визометрия — проверка остроты зрения.
В-третьих, медицинское освидетельствование проводится после лечения — врач может назначить лекарства или лазерную операцию. Призывник должен подтвердить, что сейчас его состояние стабильно, поэтому можно объективно определить категорию годности.
Отсрочка от армии с глаукомой
Поскольку категорию годности определяют только по результатам лечения, парню с глаукомой могут дать отсрочку от призыва по статье 36 Расписания болезней. Казалось бы, зачем, если с таким диагнозом все равно не могут брать в армию?
Все просто: категории годности «В» и «Д» непризывные, но по отношению к воинскому учету разница между ними принципиальная. С первой гражданин остается военнообязанным, а со второй — нет, его отношения с армией и военкоматом полностью прекращаются.
Если на момент медицинского освидетельствования призывник с глаукомой не прошел лечения, его признают временно не годным к военной службе — категория годности «Г». Когда срок действия отсрочки закончится и будут готовы окончательные результаты, медицинское освидетельствование проводится снова, а призывная комиссия вынесет решение об освобождении от призыва или от исполнения воинской обязанности.
Освобождение от армии с глаукомой
Итак, освобождение от армии с глаукомой гарантировано, если выполнить определенные требования — они сформулированы в Расписании болезней. Доказательством будут медицинские документы, которые призывник должен собрать и предоставить врачам в военкомате.
Приводим перечень в зависимости от правильной последовательности действий:
предварительные результаты обследований — на этапе первичной диагностики;
предварительное заключение офтальмолога с диагнозом и указанием степени;
выписки из амбулаторной карты с назначениями и направлениями;
выписные эпикризы, которые подтвердят, что вы обследовались и лечились в стационаре;
окончательные результаты обследований — в них зафиксированы показатели после лечения;
окончательное заключение офтальмолога с диагнозом и указанием степени.
В медицинских документах должна прослеживаться полная история болезни: какие были изначальные жалобы, на чем основан диагноз, как изменилось состояние пациента после лечения и какое оно сейчас, на момент призыва. Только так врач в военкомате сможет объективно определить категорию годности в конкретном случае.
Рекомендации для призывников
Обратитесь к врачу. Если вы стали хуже видеть или страдаете от головной боли в районе лба, посетите терапевта и офтальмолога.
Соберите всю медицинскую документацию. В случае с глаукомой есть определенные требования — каждое из них должно подтверждаться соответствующими бумагами.
Помните о своих правах. Если у врачей в военкомате есть вопросы к вашим медицинским документам, вас все равно не могут признать годным, поэтому добивайтесь дополнительного обследования.
Действуйте в рамках закона. Изучите Расписание болезней и сделайте все по правилам — это небыстро и непросто, но вы законно получите военный билет.
Экспертное заключение
Глаукома — одно из самых серьезных заболеваний глаза. Расписание болезней тоже это признает и предусматривает только непризывные категории годности. На первый взгляд, вопросов в военкомате быть не должно, но там обязательно оценят соответствие вашей ситуации всем требованиям. Проследите, чтобы у вас на руках были выписки из стационара и свежие справки, полученные после лечения.
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Помните, правило таково: при невозможности определить категорию годности врачи выносят соответствующее заключение, чтобы призывная комиссия направила призывника на дополнительное обследование. Если вас признали годным с глаукомой, то последующее решение о призыве необходимо обжаловать».
Подготовка к медицинскому освидетельствованию требует внимания и времени, даже если вы уверены в своих противопоказаниях. Результат зависит не только от диагноза, но и от того, сможете ли вы его подтвердить. «ПризываНет» уже 15 лет помогает призывникам справиться с этим — вы тоже можете получить бесплатную консультацию от наших экспертов.
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