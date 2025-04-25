Глаукома и армия

Берут ли с глаукомой в армию, не зависит ни от вида, ни от стадии — в любом случае призыв невозможен. Даже если патология только начала развиваться и поражен один глаз, парня не могут признать годным и отправить в войска.

Самая главная опасность глаукомы — быстрый прогресс и снижение зрения, которое может дойти до слепоты. Это нужно контролировать, а в армии физические нагрузки и стресс только усугубят состояние.