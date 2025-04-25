Берут ли в армию с анемией

Категории годности при анемии

Независимо от вида анемии, призывников с таким диагнозом освидетельствуют по статье 11 Расписания болезней. Там описаны и временные состояния, и врожденные, например, цитопенический синдром — кроветворная функция нарушена на уровне костного мозга.

Все возможные категории годности — непризывные и напрямую зависят от тяжести проявлений:

«В» — ограниченно годен при врожденных анемиях, например, гемолитической, если на момент медицинского освидетельствования анализы в норме, а обострения редкие;

«Г» — временно не годен, если гемоглобин упал из-за общего заболевания, травмы или операции;

«Д» — не годен к военной службе при апластической анемии и цитопениях с любыми показателями и врожденных анемиях, если они быстро прогрессируют или плохо поддаются лечению.