Анемия и армия
Берут ли в армию с анемией, зависит от тяжести состояния и основного диагноза. Есть два варианта: заболевание врожденное и временное. В первом случае парень сразу получит освобождение от призыва. Если показатели крови заметно отклонены от нормы на фоне какой-то внешней причины, например, после операции, предусмотрена отсрочка.
У мужчин анемией считается уровень гемоглобина ниже 130 г/моль. Это говорит либо о дефиците железа, которое отвечает за транспортировку кислорода в крови, либо о проблемах с эритроцитами — снижении количества или нарушении формы.
Категории годности при анемии
Независимо от вида анемии, призывников с таким диагнозом освидетельствуют по статье 11 Расписания болезней. Там описаны и временные состояния, и врожденные, например, цитопенический синдром — кроветворная функция нарушена на уровне костного мозга.
Все возможные категории годности — непризывные и напрямую зависят от тяжести проявлений:
«В» — ограниченно годен при врожденных анемиях, например, гемолитической, если на момент медицинского освидетельствования анализы в норме, а обострения редкие;
«Г» — временно не годен, если гемоглобин упал из-за общего заболевания, травмы или операции;
«Д» — не годен к военной службе при апластической анемии и цитопениях с любыми показателями и врожденных анемиях, если они быстро прогрессируют или плохо поддаются лечению.
Получается, анемия и армия несовместимы ни при каких обстоятельствах. Как минимум призывника признают временно не годным. При контролируемом хроническом состоянии зачислят в запас, а в самых тяжелых случаях — снимут с воинского учета.
Как доказать диагноз в военкомате
Только низкий уровень гемоглобина в общем анализе крови — еще не основание для отсрочки или освобождения от призыва. Нужен полный пакет медицинских документов, из которых ясен диагноз, конкретная причина анемии и тяжесть состояния:
заключение врача (в случае с врожденными анемиями это будет узкий специалист — гематолог, а с приобретенными — терапевт);
результаты обследований — в основном лабораторные исследования крови, например, клинический анализ, определение уровня железа и трансферрина и другие;
выписки из медицинской карты, чтобы проследить течение заболевания, изменения состояния;
выписные эпикризы, если вас госпитализировали с основным диагнозом.
Все это нужно получить заранее. На медицинском освидетельствовании сообщите о своем диагнозе терапевту — в военкомате он отвечает за болезни крови. Подтвердите жалобы медицинскими документами и будьте готовы при необходимости пройти дополнительное обследование.
Положена ли отсрочка от армии с анемией
Призывника с анемией признают временно не годным только в одном случае: у него нет никаких врожденных проблем с кровью, а уровень гемоглобина снизился по вполне конкретным причинам.
Типичная ситуация — парень недавно перенес тяжелую ангину и не мог нормально есть или потерял много крови из-за травмы. Если кроме анемии никаких противопоказаний к призыву нет, ему предоставят отсрочку на восстановление по 11 статье Расписания болезней.
Освобождение от армии при анемии
В армию нельзя с любыми врожденными анемиями. Это значит, что изначально есть патология, которая не дает усваиваться железу или разрушает эритроциты. В этом случае освидетельствование будет проходить по 11 статье Расписания болезней, посвященной таким патологиям.
Но иногда причины железодефицитной анемии — другое тяжелое хроническое заболевание. Гемоглобин падает при гастритах и язвах, почечной и печеночной недостаточности, онкологии. Если изначальный диагноз — непризывной по соответствующей статье Расписания болезней, парня тоже не отправят в войска.
Рекомендации для призывников
Соберите всю медицинскую документацию. При врожденных анемиях важно доказать, что состояние хроническое. Если гемоглобин упал на фоне другой болезни, нужны подтверждения основного диагноза.
Помните о своих правах. Анемия — всегда непризывной диагноз. Даже если состояние временное, положена отсрочка на восстановление. Если вас признали годным, это повод обжаловать последующее решение о призыве.
Подготовьте план действий. Оцените свою ситуацию и изучите Расписание болезней — вполне возможно, вас будут освидетельствовать не по 11 статье, поэтому категории годности могут отличаться.
Экспертное заключение
Если у призывника хроническая анемия, он обычно знает об этом с детства — трудностей со сбором документов в таких случаях нет. Но иногда снижение гемоглобина определяют случайно при обязательных диагностических исследованиях, которые проходят перед призывом все без исключения. Тогда нужно полностью обследоваться, чтобы определить причину отклонений в показателях крови.
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Важно понимать: анемия в большинстве случаев — не самостоятельный диагноз, а синдром. Причина может быть любой, от плохого питания или вегетарианской диеты до онкологии, поэтому и категория годности определяется индивидуально».
Любое заболевание нужно доказать медицинскими документами, каким бы серьезным оно ни было. С анемией есть свои сложности: врачам нужно понять, по какой статье освидетельствовать парня, потому что состояние может указывать на самые разные заболевания. Если вы не знаете, как подготовиться к медицинскому освидетельствованию, проконсультируйтесь со специалистами. Мы ответили на вопросы более миллиона призывников — задайте свой уже сейчас.
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