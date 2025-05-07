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Воинский учет

Есть ли у учителей отсрочка от армии

Педагог — одна из самых важных профессий. Однако в вопросах армии никаких привилегий она не дает. Молодых людей, которые работают преподавателями, призывают по общим правилам. Как и остальным гражданам, отсрочка от призыва предоставляется в предусмотренных законом случаях. Рассказываем, что это может быть.

Берут ли в армию учителей

Вопрос, предусмотрена ли отсрочка от армии учителям, возникает не на пустом месте. Профессия не самая популярная среди молодежи, но очень нужная, особенно в сельских школах. В статье 24 закона № 53 «О воинской обязанности и военной службе» приводятся все основания для отсрочки, в том числе некоторые должности — преподавательских среди них нет.

Что это значит? Если призывник работает учителем, его отправят в войска, как и большинство других специалистов: водителей, поваров, электриков и так далее. Единственная разница — это сроки призыва, зафиксированные в статье 25 того же закона.

По общему правилу, призыв проводится дважды в год, но для педагогических работников сделано исключение. Их набирают в войска только весной, потому что осенью начинается учебный год, а это серьезная нагрузка на систему образования.

Есть еще важное отличие — конкретные даты. Для учителей весенний призыв стартует 1 мая, то есть на месяц позже основного, а заканчивается, как обычно, 15 июля.

Каким учителям положена отсрочка от армии

С точки зрения государства, учитель — обычный гражданин РФ. А за стенами образовательного учреждения он еще и просто человек, у которого есть семья, свои интересы и проблемы. Если что-то из этого дает законное право на отсрочку, он сможет ее получить. Перечислим некоторые возможные основания:

  • категория годности «Г» — временно не годен, если есть медицинские противопоказания на момент призыва;

  • учеба, например, аспиранты обязательно проходят педагогическую практику, а потом официально работают преподавателями;

  • дети — чаще всего отсрочку дают отцам двоих детей или одного, если жена беременна;

  • трудная ситуация в семье — призывник вынужден оформить опеку над несовершеннолетним родственником или ухаживать за инвалидом.

Обратите внимание, что для каждой ситуации есть свои требования. Например, недостаточно просто учиться в магистратуре: важно, чтобы парень поступил туда в год окончания бакалавриата, а программа была аккредитована государством.

Как учителю получить отсрочку от армии

Итак, вы убедились, что действительно имеете право на отсрочку. Теперь нужно сделать несколько шагов:

  • подготовить подтверждающие документы — заключение врача с диагнозом, справка из образовательного учреждения, свидетельства о рождении детей и так далее, смотря по ситуации;

  • обратиться в военкомат;

  • пройти медицинское освидетельствование, если дело в заболевании;

  • пройти призывную комиссию — там изучат вашу ситуацию и примут решение о предоставлении отсрочки.

Бывает, что призывнику отказывают предоставить отсрочку, а потом выносится решение о призыве. Причин обычно две. Первая — молодой человек не смог подтвердить основания. Вторая — сработал человеческий фактор, члены комиссии не учли всех обстоятельств и что-то упустили.

Важно! Если вас призывают незаконно, несмотря на реальные основания для отсрочки, вы вправе обжаловать соответствующее решение призывной комиссии. Обратиться можно в призывную комиссию субъекта РФ или в суд.

Рекомендации для учителей

  • Обратите внимание на сроки призыва. Для вас они установлены отдельно — с 1 мая по 15 июля. В другое время педагогического работника не могут отправить в войска.

  • Соблюдайте правила воинского учета. Если вы устроились преподавателем в школу, ссуз или вуз, сообщите об этом в военкомат. Во-первых, данные о месте работы должны предоставлять все военнообязанные. Во-вторых, в вашем случае этот факт повлияет на сроки призыва.

  • Пройдите тщательное медицинское обследование. Это универсальный для всех призывников совет. Педагогические работники обязательно проходят медосмотры, но некоторые заболевания сложно диагностировать.

  • Заранее соберите документы, которые подтвердят основания для отсрочки. Вы можете обратиться в военкомат в течение года, не дожидаясь весеннего призыва.

Экспертное заключение

Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:

«На вопрос, есть ли у учителей отсрочка от армии, мы отвечаем так: на основании профессии — нет, но на других ее получить можно. Например, у парня двое детей или временные медицинские противопоказания — он не пойдет в армию, если выполнены все формальности. Как показывает практика, многие молодые люди могут рассчитывать и на освобождение от призыва — чаще всего по непризывному заболеванию. В этом случае выдается военный билет без прохождения срочной службы».

Призыв один раз годединственная привилегия, которую получают учителя. Это важная и нужная профессия, но основанием для отсрочки она не считается. Однако вы вправе воспользоваться другими — закон работает одинаково для всех граждан. Наши эксперты провели более миллиона бесплатных консультаций. Узнайте, есть ли в вашем случае шанс официально отложить призыв или получить освобождение.

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