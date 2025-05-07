Есть ли у учителей отсрочка от армии

Берут ли в армию учителей

Вопрос, предусмотрена ли отсрочка от армии учителям, возникает не на пустом месте. Профессия не самая популярная среди молодежи, но очень нужная, особенно в сельских школах. В статье 24 закона № 53 «О воинской обязанности и военной службе» приводятся все основания для отсрочки, в том числе некоторые должности — преподавательских среди них нет.

Что это значит? Если призывник работает учителем, его отправят в войска, как и большинство других специалистов: водителей, поваров, электриков и так далее. Единственная разница — это сроки призыва, зафиксированные в статье 25 того же закона.

По общему правилу, призыв проводится дважды в год, но для педагогических работников сделано исключение. Их набирают в войска только весной, потому что осенью начинается учебный год, а это серьезная нагрузка на систему образования.

Есть еще важное отличие — конкретные даты. Для учителей весенний призыв стартует 1 мая, то есть на месяц позже основного, а заканчивается, как обычно, 15 июля.