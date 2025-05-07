Есть ли у учителей отсрочка от армии

Берут ли в армию учителей
Вопрос, предусмотрена ли отсрочка от армии учителям, возникает не на пустом месте. Профессия не самая популярная среди молодежи, но очень нужная, особенно в сельских школах. В статье 24 закона № 53 «О воинской обязанности и военной службе» приводятся все основания для отсрочки, в том числе некоторые должности — преподавательских среди них нет.
Что это значит? Если призывник работает учителем, его отправят в войска, как и большинство других специалистов: водителей, поваров, электриков и так далее. Единственная разница — это сроки призыва, зафиксированные в статье 25 того же закона.
По общему правилу, призыв проводится дважды в год, но для педагогических работников сделано исключение. Их набирают в войска только весной, потому что осенью начинается учебный год, а это серьезная нагрузка на систему образования.
Есть еще важное отличие — конкретные даты. Для учителей весенний призыв стартует 1 мая, то есть на месяц позже основного, а заканчивается, как обычно, 15 июля.
Каким учителям положена отсрочка от армии
С точки зрения государства, учитель — обычный гражданин РФ. А за стенами образовательного учреждения он еще и просто человек, у которого есть семья, свои интересы и проблемы. Если что-то из этого дает законное право на отсрочку, он сможет ее получить. Перечислим некоторые возможные основания:
категория годности «Г» — временно не годен, если есть медицинские противопоказания на момент призыва;
учеба, например, аспиранты обязательно проходят педагогическую практику, а потом официально работают преподавателями;
дети — чаще всего отсрочку дают отцам двоих детей или одного, если жена беременна;
трудная ситуация в семье — призывник вынужден оформить опеку над несовершеннолетним родственником или ухаживать за инвалидом.
Обратите внимание, что для каждой ситуации есть свои требования. Например, недостаточно просто учиться в магистратуре: важно, чтобы парень поступил туда в год окончания бакалавриата, а программа была аккредитована государством.
Как учителю получить отсрочку от армии
Итак, вы убедились, что действительно имеете право на отсрочку. Теперь нужно сделать несколько шагов:
подготовить подтверждающие документы — заключение врача с диагнозом, справка из образовательного учреждения, свидетельства о рождении детей и так далее, смотря по ситуации;
обратиться в военкомат;
пройти медицинское освидетельствование, если дело в заболевании;
пройти призывную комиссию — там изучат вашу ситуацию и примут решение о предоставлении отсрочки.
Бывает, что призывнику отказывают предоставить отсрочку, а потом выносится решение о призыве. Причин обычно две. Первая — молодой человек не смог подтвердить основания. Вторая — сработал человеческий фактор, члены комиссии не учли всех обстоятельств и что-то упустили.
Важно! Если вас призывают незаконно, несмотря на реальные основания для отсрочки, вы вправе обжаловать соответствующее решение призывной комиссии. Обратиться можно в призывную комиссию субъекта РФ или в суд.
Рекомендации для учителей
Обратите внимание на сроки призыва. Для вас они установлены отдельно — с 1 мая по 15 июля. В другое время педагогического работника не могут отправить в войска.
Соблюдайте правила воинского учета. Если вы устроились преподавателем в школу, ссуз или вуз, сообщите об этом в военкомат. Во-первых, данные о месте работы должны предоставлять все военнообязанные. Во-вторых, в вашем случае этот факт повлияет на сроки призыва.
Пройдите тщательное медицинское обследование. Это универсальный для всех призывников совет. Педагогические работники обязательно проходят медосмотры, но некоторые заболевания сложно диагностировать.
Заранее соберите документы, которые подтвердят основания для отсрочки. Вы можете обратиться в военкомат в течение года, не дожидаясь весеннего призыва.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«На вопрос, есть ли у учителей отсрочка от армии, мы отвечаем так: на основании профессии — нет, но на других ее получить можно. Например, у парня двое детей или временные медицинские противопоказания — он не пойдет в армию, если выполнены все формальности. Как показывает практика, многие молодые люди могут рассчитывать и на освобождение от призыва — чаще всего по непризывному заболеванию. В этом случае выдается военный билет без прохождения срочной службы».
Призыв один раз год — единственная привилегия, которую получают учителя. Это важная и нужная профессия, но основанием для отсрочки она не считается. Однако вы вправе воспользоваться другими — закон работает одинаково для всех граждан. Наши эксперты провели более миллиона бесплатных консультаций. Узнайте, есть ли в вашем случае шанс официально отложить призыв или получить освобождение.
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