Как действовать призывнику? Первый вариант — отслужить сразу, а потом вернуться к своим планам. Второй — воспользоваться отсрочкой, если ваш случай отвечает требованиям закона.
Что такое отсрочка от армии
Чтобы составить план, как получить отсрочку от армии, сначала нужно разобраться с понятием. Отсрочка — это временное освобождение от призыва. Если упростить, то закон признает, что у вас есть какая-то уважительная причина не идти в армию прямо сейчас.
Допустим, вы получили отсрочку — решение о предоставлении принимает призывная комиссия после того, как изучит вашу ситуацию и предоставленные документы. Пока она действует, вас не могут отправить в войска. В этом ее отличие от освобождения от призыва, которое дается бессрочно.
Основания для получения отсрочек от призыва
Просто так по вашему желанию отсрочку не дадут. Вы должны подтвердить веские основания — они указаны в статье 24 закона № 53 «О воинской обязанности и военной службе».
При этом для каждого из них есть свои условия: если хотя бы одно из них не выполняется, то и основание считается недействительным. Рассмотрим подробнее самые распространенные.
Состояние здоровья
Если у вас есть временные проблемы со здоровьем, вы можете рассчитывать на отсрочку. Это может быть инфекционное заболевание, травма, операция и период восстановления. Призывнику определяют категорию годности «Г» (временно не годным к военной службе) обычно на полгода — максимум год. Но далеко не каждый случай подходит — нужно ориентироваться на Расписание болезней.
Проблема в том, что там довольно общие формулировки. Например, статья 36 посвящена расстройствам органов зрения после операции, но конкретные виды вмешательства не описаны. Поэтому врачи в военкомате смотрят на изначальный диагноз, на выписные эпикризы, на стандартные сроки восстановления — после лазерной коррекции зрения достаточно нескольких дней, поэтому отсрочку не дадут.
Учеба
Отсрочка положена школьникам, студентам всех уровней (бакалавриат, специалитет и магистратура), аспирантам, ординаторам. Каждая ступень образования считается отдельным основанием, поэтому и условия для получения отсрочки могут отличаться. Перечислим общие:
очная форма обучения — вечерников и заочников призывают на общих основаниях;
стандартный сроки обучения;
образовательная программа с государственной аккредитацией или соответствует государственным требованиям.
Еще один важный момент: два раза по одному основанию получить отсрочку не получится, например, если у вас уже есть бакалаврский диплом, а вы решили отучиться еще на одной специальности — тоже по программе бакалавриата. В случае с магистратурой основание было бы в силе, потому что это другая ступень высшего образования.
Дети
Если молодой человек — отец двоих детей, он может получить отсрочку. Но есть ситуации, когда ее дают и призывникам с одним ребенком:
скоро у него родится второй — жена беременна на сроке от 22 недель;
он воспитывает ребенка один, например, если мать умерла или суд лишил ее родительских прав;
он воспитывает ребенка-инвалида, которому еще не исполнилось трех лет.
Кстати, родной ребенок или усыновленный, значения не имеет. Важно, чтобы призывник значился как его отец в документах.
Родственники
Если семья призывника нуждается в его заботе, это тоже может быть основанием для отсрочки. Но тут нужно разделять абстрактное понятие и юридическое — просто финансовая помощь или внимание не считаются. Так, временно не идти в армию можно в двух ситуациях:
уход за близким родственником, например, отцом или женой — необходимость постоянно находиться рядом должна подтверждаться результатами медико-социальной экспертизы;
опека над несовершеннолетним братом или сестрой.
Важно доказать, что вы — единственный, кто может ухаживать за больным или стать опекуном. Например, если у вас есть брат непризывного возраста, то эти обязанности должен взять на себя он.
Работа
В статье 24 речь идет именно о государственной службе, причем в основном в силовых структурах — МВД, таможня, ФСИН и другие. Вы получите отсрочку от призыва, если поступили на службу после окончания ведомственного вуза.
Есть и другие отдельные документы, которые дают право на отсрочку людям определенных специальностей, например, айтишникам. Но не всем и не каждому: например, вы должны официально работать в аккредитованной компании.
Сколько раз можно получить отсрочку
Правило такое: одно основание — одна отсрочка. Звучит строго, но на самом деле каждая ситуация считается отдельным основанием, поэтому закон позволяет получить несколько отсрочек одну за другой.
Как это работает? Допустим, первую отсрочку вам дали из-за пневмонии, а вторую — из-за перелома руки. Если речь идет об учебе, то сначала вы можете получить отсрочку на бакалавриате, а потом — на магистратуре.
Документы для отсрочки
Любое основание для отсрочки нужно подтвердить документами. Единого перечня нет — все зависит от вашей ситуации. Важно доказать не только факт, но и его выполнение требований закона.
При этом все свидетельства и справки должны быть выданы и заверены компетентными официальными организациями. Например, студент должен получить их в своем ссузе или вузе, а опекун — в органах опеки и попечительства.
Что будет, когда отсрочка закончится
Если нет других оснований для отсрочки, вас могут призвать. Поэтому нужно следить за сроками — их указывают в удостоверении гражданина, подлежащего призыву. Бывает так, что молодой человек мог бы получить отсрочку снова, но не успел подготовить подтверждающие документы.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Отсрочка — это ваше законное право на какое-то время перенести призыв, а иногда и жизненная необходимость. Но нужно помнить, что существуют определенные требования, причем как к самому основанию, так и к подтверждающим документам. Поэтому нужно ориентироваться не на истории знакомых или непроверенные источники в интернете, а на официальные документы и рекомендации юристов».
Если у вас есть реальные основания для получения отсрочки, то, как правило, призывная комиссия без проблем принимает решение о ее предоставлении. Но нужно помнить, что каждая ситуация индивидуальна — все факты и нюансы должны отражаться в документах. Мы работаем с призывниками уже 15 лет и знаем, как трудно молодым людям учесть все тонкости законодательства. Закажите бесплатную консультацию с нашими экспертами — мы ответим на ваши вопросы и предложим план действий.
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