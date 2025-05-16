Как действовать призывнику? Первый вариант — отслужить сразу, а потом вернуться к своим планам. Второй — воспользоваться отсрочкой, если ваш случай отвечает требованиям закона.

Допустим, вы получили отсрочку — решение о предоставлении принимает призывная комиссия после того, как изучит вашу ситуацию и предоставленные документы. Пока она действует , вас не могут отправить в войска. В этом ее отличие от освобождения от призыва, которое дается бессрочно.

Чтобы составить план, как получить отсрочку от армии , сначала нужно разобраться с понятием. Отсрочка — это временное освобождение от призыва. Если упростить, то закон признает, что у вас есть какая-то уважительная причина не идти в армию прямо сейчас.

Основания для получения отсрочек от призыва

Просто так по вашему желанию отсрочку не дадут. Вы должны подтвердить веские основания — они указаны в статье 24 закона № 53 «О воинской обязанности и военной службе». При этом для каждого из них есть свои условия: если хотя бы одно из них не выполняется, то и основание считается недействительным. Рассмотрим подробнее самые распространенные.

Состояние здоровья

Если у вас есть временные проблемы со здоровьем, вы можете рассчитывать на отсрочку. Это может быть инфекционное заболевание, травма, операция и период восстановления. Призывнику определяют категорию годности «Г» (временно не годным к военной службе) обычно на полгода — максимум год. Но далеко не каждый случай подходит — нужно ориентироваться на Расписание болезней. Проблема в том, что там довольно общие формулировки. Например, статья 36 посвящена расстройствам органов зрения после операции, но конкретные виды вмешательства не описаны. Поэтому врачи в военкомате смотрят на изначальный диагноз, на выписные эпикризы, на стандартные сроки восстановления — после лазерной коррекции зрения достаточно нескольких дней, поэтому отсрочку не дадут.

Учеба

Отсрочка положена школьникам, студентам всех уровней (бакалавриат, специалитет и магистратура), аспирантам, ординаторам. Каждая ступень образования считается отдельным основанием, поэтому и условия для получения отсрочки могут отличаться. Перечислим общие: очная форма обучения — вечерников и заочников призывают на общих основаниях;

стандартный сроки обучения;

образовательная программа с государственной аккредитацией или соответствует государственным требованиям. Еще один важный момент: два раза по одному основанию получить отсрочку не получится, например, если у вас уже есть бакалаврский диплом, а вы решили отучиться еще на одной специальности — тоже по программе бакалавриата. В случае с магистратурой основание было бы в силе, потому что это другая ступень высшего образования.

Дети

Если молодой человек — отец двоих детей, он может получить отсрочку. Но есть ситуации, когда ее дают и призывникам с одним ребенком: скоро у него родится второй — жена беременна на сроке от 22 недель ;

он воспитывает ребенка один , например, если мать умерла или суд лишил ее родительских прав;

он воспитывает ребенка-инвалида, которому еще не исполнилось трех лет. Кстати, родной ребенок или усыновленный, значения не имеет. Важно, чтобы призывник значился как его отец в документах.

Родственники

Если семья призывника нуждается в его заботе, это тоже может быть основанием для отсрочки. Но тут нужно разделять абстрактное понятие и юридическое — просто финансовая помощь или внимание не считаются. Так, временно не идти в армию можно в двух ситуациях: уход за близким родственником, например, отцом или женой — необходимость постоянно находиться рядом должна подтверждаться результатами медико-социальной экспертизы;

опека над несовершеннолетним братом или сестрой. Важно доказать, что вы — единственный, кто может ухаживать за больным или стать опекуном. Например, если у вас есть брат непризывного возраста, то эти обязанности должен взять на себя он.

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