Что делать, если потерял приписное свидетельство

Что такое приписное свидетельство
Чтобы разобраться, как действовать в случае утери приписного, стоит определить, что это за документ и зачем он нужен.
Приписное свидетельство — разговорное название. Официальное полностью звучит так: удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Столь длинная формулировка указывает, кому предназначен документ и какую функцию выполняет. Он подтверждает правовой статус призывника до получения военного билета.
Получается, приписное — это первый документ воинского учета. Отсюда и привычное сокращение: парень «приписан» к военкомату, то есть там о нем знают. По закону, получить его нужно в год, когда вам исполняется 17 лет. Он понадобится, когда вы будете поступать в образовательное учреждение или устраиваться на работу.
Как восстановить приписное свидетельство
Ответ на вопрос, что делать, если потерял приписное, простой и логичный: восстанавливать.
Ничего непоправимого нет. Даже новый паспорт гражданина России взамен утерянного выдают за несколько рабочих дней, а документами воинского учета вы пользуетесь гораздо реже. Если сразу обратиться в военкомат, неприятные последствия стремятся к нулю.
Подайте заявление. Это можно сделать по-старинке или онлайн — такая опция есть на Госуслугах. Кратко расскажите, что случилось: вы случайно оставили приписное в незнакомом месте или стали жертвой карманника. Сообщите, если пытались вернуть документ — разместили объявление или обратились в полицию.
Подготовьте документы. Обязательно понадобится паспорт для подтверждения личности и сверки данных и несколько фотографий размером 3х4.
Дождитесь ответа военкома. Он рассмотрит ваше заявление. Новый экземпляр вам в любом случае дадут — без него нельзя, но за утерю могут оштрафовать.
Получите новое приписное. Точные сроки оформления в законе не указаны. Иногда процесс затягивается на месяц, если военкомат загружен, например, в разгар призыва.
Восстановленное приписное свидетельство — это уже новый документ со своими серией и номером, но вся информация в нем дублирует предыдущий.
Список документов для восстановления приписного
В приписном содержатся данные призывника и решения призывной комиссии. Все это есть в личном деле — по нему сотрудники военкомата обычно и заполняют новый экземпляр.
Если есть какие-то пробелы, вас попросят предоставить соответствующие документы. Перечень вам уже знаком: часть нужна сразу при первоначальной постановке на воинский учет, часть — со временем:
ваше свидетельство о рождении;
документы об образовании, например, школьный аттестат, диплом ссуза или вуза;
справки с места учебы и работы;
свидетельство о браке, если вы женаты;
свидетельство о рождении детей, если они у вас есть;
медицинские заключения и справки.
Если вы потеряли приписное во время действующей отсрочки, заново подтверждать основания не нужно — все решения призывной комиссии есть в личном деле.
Сколько стоит восстановление приписного свидетельства
Само по себе восстановление бесплатное — никаких госпошлин платить не нужно. Но есть нюанс: за утерю документа воинского учета могут оштрафовать.
По закону, бережное хранение — обязанность призывника, как и явка по повестке и уведомление военкомата о переезде. За недобросовестное исполнение предусмотрена административная ответственность по статье 21.7 КоАП.
Если военком сочтет, что вы потеряли удостоверение из-за собственной халатности, вам могут назначить штраф от трех до пяти тысяч рублей, но иногда все обходится предупреждением. Можно обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности в суде, но это сработает при очевидном отсутствии вашей вины, например, в случае кражи.
Рекомендации для призывников
Храните все документы в одном месте. Так вы будете знать, где находится каждый из них. Удобно рассортировать все по папкам: в одной — основные свидетельства, в другой — бумаги, связанные с учебой, в третьей — медицинские документы.
Купите обложку. Приписное представляет собой маленькую книжку с бумажными корочками. При неаккуратном хранении они изнашиваются, промокают и рвутся,поэтому лучше защитить документ.
Соблюдайте правила воинского учета. Сообщайте в военкомат, что ваши данные изменились: вы переехали, женились, перешли на другую работу и так далее. Если случилось потерять приписное, эта информация поможет быстрее его восстановить.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Утеря документов воинского учета — событие неприятное, но при грамотных и своевременных действиях никаких проблем не будет. Чем раньше вы подадите заявление на восстановление, тем лучше: не стоит ждать случая, например, повестки в военкомат. По закону, сделать это нужно в течение двух недель с момента обнаружения пропажи».
Приписное — это формальное подтверждение того, что вы состоите на воинском учете. Гораздо важнее добросовестно исполнять обязанности, которые закон возлагает на призывника, и быть готовым защитить права. Уже 15 лет «ПризываНет» помогает в этом. Если и вы хотите узнать больше о призыве и военной службе, закажите бесплатную консультацию.
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