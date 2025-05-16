Что делать, если потерял приписное свидетельство

Что такое приписное свидетельство

Чтобы разобраться, как действовать в случае утери приписного, стоит определить, что это за документ и зачем он нужен.

Приписное свидетельство — разговорное название. Официальное полностью звучит так: удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Столь длинная формулировка указывает, кому предназначен документ и какую функцию выполняет. Он подтверждает правовой статус призывника до получения военного билета.