Берут ли в армию с гастритом желудка

Гастрит и армия

Берут ли в армию с гастритом, напрямую зависит от его тяжести и последствий. Если никаких симптомов кроме изжоги нет, то диагноз вообще не повлияет на категорию годности. И даже с хроническим воспалением, которое обостряется редко, призовут.

Чтобы понять, с каким гастритом не берут в армию, нужно разобраться в медицинской стороне вопроса. Основная причина — заражение хеликобактером. Бактерия выживает даже в агрессивном желудочном соке и повреждает слизистую, то есть самую верхнюю оболочку органа — это поверхностный тип заболевания. Пока функции желудка все еще сохранены.

Дальше — хуже. Слизистая атрофируется, воспаление переходит на более глубокие слои желудка. На этом этапе гастрит принимает эрозивную форму. Если поначалу симптомы можно принять за обычное переедание, то теперь проблемы с пищеварением уже очевидны: постоянная отрыжка, тошнота или даже рвота, боль в верхней части живота.

В тяжелых случаях доходит до того, что из-за тяжести и боли в желудке человек вынужден сильно ограничивать себя в еде. То, что удается съесть, плохо усваивается — ферменты почти не вырабатываются. Результат — потеря веса, анемия, слабость. Самым опасным последствием гастрита считается язвенная болезнь.