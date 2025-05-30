Берут ли в армию с гастритом желудка

Гастрит и армия
Берут ли в армию с гастритом, напрямую зависит от его тяжести и последствий. Если никаких симптомов кроме изжоги нет, то диагноз вообще не повлияет на категорию годности. И даже с хроническим воспалением, которое обостряется редко, призовут.
Чтобы понять, с каким гастритом не берут в армию, нужно разобраться в медицинской стороне вопроса. Основная причина — заражение хеликобактером. Бактерия выживает даже в агрессивном желудочном соке и повреждает слизистую, то есть самую верхнюю оболочку органа — это поверхностный тип заболевания. Пока функции желудка все еще сохранены.
Дальше — хуже. Слизистая атрофируется, воспаление переходит на более глубокие слои желудка. На этом этапе гастрит принимает эрозивную форму. Если поначалу симптомы можно принять за обычное переедание, то теперь проблемы с пищеварением уже очевидны: постоянная отрыжка, тошнота или даже рвота, боль в верхней части живота.
В тяжелых случаях доходит до того, что из-за тяжести и боли в желудке человек вынужден сильно ограничивать себя в еде. То, что удается съесть, плохо усваивается — ферменты почти не вырабатываются. Результат — потеря веса, анемия, слабость. Самым опасным последствием гастрита считается язвенная болезнь.
Категории годности призывников
В Расписании болезней гастрит в статье 59. Можно сказать определенно: категория годности «Д» с таким диагнозом не предусмотрена. Это значит, что даже с самыми тяжелыми проявлениями призывник не считается не годным к военной службе. Он получит категорию годности «В» — ограниченно годен, с которой зачисляют в запас. Но требования очень строгие и должны выполняться одновременно:
нарушены основные функции желудка — выработка желудочного сока и ферментов;
частые обострения, больше двух раз год;
необходимость долгого стационарного лечения, как минимум два месяца в году, но оно только поддерживает состояние — улучшений нет;
потеря веса из-за недоедания — ИМТ (индекс массы тела) меньше 19, то есть ниже нормы.
В остальных случаях в армию призовут. Незначительные ограничения есть при хроническом гастрите с редкими обострениями, но призывник все равно считается годным — категория годности «Б3». Если воспаление беспокоит раз в несколько лет, то врач в военкомате не учтет это в своем заключении.
Что это значит? С гастритом очень редко освобождают от призыва. Неважно, насколько страшно звучит диагноз: эритематозный, геморрагический, атрофический и так далее — все это серьезно, но вас все равно могут отправить в войска. Военный билет дадут только в том случае, если из-за болезни желудка парень просто не может нормально питаться и фактически постоянно лечится в стационаре.
Отсрочка от армии с гастритом
Итак, мы выяснили, что призывают даже с хроническим воспалением. Но можно ли с гастритом в армию, если обострение совпало с призывом? В этом случае есть шанс получить отсрочку по статье 61 Расписания болезней. Она посвящена временным расстройствам органов пищеварения — желудок основной.
Дают ли освобождение от армии при гастрите
Это зависит от многих условий. Например, в одном случае эрозивный гастрит и армия совместимы, а в другом — нет. Важно не то, как именно звучит диагноз, а насколько сильно он мешает призывнику нормально питаться и вести физически активную жизнь.
Если у вас действительно тяжелый случай, придется собрать внушительный пакет медицинских документов хотя бы за последний год наблюдений:
заключение врача-гастроэнтеролога — диагноз должен звучать как «хронический гастрит», не гастропатия или другой похожий по названию;
результаты обследований — лабораторные исследования (кровь, моча, кал, соскоб желудка на Helicobacter pylori), УЗИ желудка, ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия;
выписки из медицинской карты — там фиксируются жалобы, случаи обострений, назначения лечащего врача;
выписные эпикризы, чтобы доказать постоянные и затяжные госпитализации и неэффективность лечения.
Есть еще один важный момент: ваш вес, а точнее — ИМТ. Методика подсчета одна, но результат трактуется по-разному. Врачи в военкомате опираются на таблицу в приложении к Расписанию болезней. Подсчеты отличаются для разных возрастов, но при гастрите недостатком питания будет считаться показатель от 19 и ниже.
Рекомендации для призывников
Скрупулезно собирайте все медицинские документы. Даже если вам кажется, что в справке или результатах обследования нет ничего важного и нового, это не так. Любая информация может стать дополнительным аргументом в пользу освобождения от призыва.
Помните, врачи в военкомате не ставят диагноз. Они спросят вас о жалобах и проведут взвешивание, но факты вы обязаны предъявить сами. Без доказательств вас могут отправить в войска и с непризывным заболеванием.
Проконсультируйтесь с юристами. Гастрит — явление распространенное, поэтому часто врачи склонны не придавать ему серьезного значения. Специалист поможет добиться освобождения от призыва, если у вас есть медицинские основания.
Экспертное заключение
Опыт работы с призывниками показывает, что абсолютно здоровых парней очень мало. Гастрит встречается довольно часто, но это не то заболевание, с которым освобождают от призыва. Такое происходит очень редко, потому что Расписание болезней предъявляет жесткие требования.
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Дело не только в том, что непризывным считается тяжелая форма гастрита (эрозия, постоянные обострения, недовес), но и в доказательствах вашего состояния. Чтобы их предоставить, нужны документы как минимум за последний год, а лучше — несколько лет. Именно поэтому важно вовремя обращаться к врачу и сохранять все медицинские бумаги».
Чаще всего с гастритом берут в армию, но в некоторых случаях можно получить освобождение или отсрочку от призыва. Если вы не уверены, вправе ли вы на них рассчитывать, спросите у экспертов «ПризываНет». Более миллиона парней уже получили бесплатную консультацию и узнали, как действовать в конкретной ситуации.
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