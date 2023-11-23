Как оказывать бухгалтерские услуги

Захожу однажды в кабинет, и вижу, как мой бухгалтер смотрит в распечатанную банковскую выписку и руками заносит из нее данные в 1С. Вы думаете, что это произошло лет десять назад? Нет, это случилось пару недель назад.

Оказывается, бухгалтер постеснялась у клиента попросить отправить выписку в формате для загрузки в 1С, чтобы его не дергать лишний раз. А настроить директ банк, когда выписка автоматически загружается в 1С без входа в банк, у нее времени нет. Да и проще вручную занести данные, чем разбираться с новыми настройками.

Как часто вы слышите такие фразы от сотрудников? А может быть Вы и сами так считаете?

Та же история с первичными документами. Как же много бухгалтерских агентств, которые выстроили процесс получения документов от клиентов следующим образом.

Клиент сканирует первичный документ, сохраняет его на компьютер, далее подкрепляет к электронному письму и отправляет бухгалтеру, который распечатывает документы и после руками вносит данные в 1С. Как же много действий и времени необходимо на выполнение такого простого бизнес-процесса.

Хотя уже на рынке есть программные продукты, позволяющие клиенту с телефона зайти в личный кабинет и сфотографировать чеки и первчику, которые сразу окажется у бухгалтера. После чего нажатием одной кнопки загрузится в 1С с точностью до 95%.

Возможность подписывать с клиентом договор не сканом через почту, а по смс коду. И много других возможностей.

Помимо автоматизации ручного труда, нам необходимо так же организовать планирование и контроль работы бухгалтера. Так как наша сфера деятельности не проста, и легко можно получить штраф, пропустив какой-нибудь отчет. Что актуально именно в аутсорсинге, где бухгалтер может одновременно обслуживать до 80 организаций.

Мы создали календарь бухгалтера, в котором видим выполнение всех необходимых задач (какие отчеты, когда и по какому клиенту нужно сдать, какие уведомления отправить, когда начислить зарплату и так далее) и контролируем их выполнение параллельно оценивая работу бухгалтера.

Ежеквартально, перед сдачей отчетности, по чек листу аудитор проводит диагностику базы 1С. Данная работа позволяет нам быть уверенными в качестве оказываемых услуг.

Все это я называю настройкой производственного процесса. И сейчас в своем бухгалтерском агентстве, активно занимаюсь созданием системы оказания услуги, так, чтобы минимизировать ошибки бухгалтеров, снизить временные трудозатраты и выстроить для клиента удобное взаимодействие.

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БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко Сделаю из бухгалтера предпринимателя за 3 месяца Перейти

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