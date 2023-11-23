Как оказывать бухгалтерские услуги

Оказывается, бухгалтер постеснялась у клиента попросить отправить выписку в формате для загрузки в 1С, чтобы его не дергать лишний раз. А настроить директ банк, когда выписка автоматически загружается в 1С без входа в банк, у нее времени нет. Да и проще вручную занести данные, чем разбираться с новыми настройками.
Как часто вы слышите такие фразы от сотрудников? А может быть Вы и сами так считаете?
Та же история с первичными документами. Как же много бухгалтерских агентств, которые выстроили процесс получения документов от клиентов следующим образом.
Клиент сканирует первичный документ, сохраняет его на компьютер, далее подкрепляет к электронному письму и отправляет бухгалтеру, который распечатывает документы и после руками вносит данные в 1С. Как же много действий и времени необходимо на выполнение такого простого бизнес-процесса.
Хотя уже на рынке есть программные продукты, позволяющие клиенту с телефона зайти в личный кабинет и сфотографировать чеки и первчику, которые сразу окажется у бухгалтера. После чего нажатием одной кнопки загрузится в 1С с точностью до 95%.
Возможность подписывать с клиентом договор не сканом через почту, а по смс коду. И много других возможностей.
Помимо автоматизации ручного труда, нам необходимо так же организовать планирование и контроль работы бухгалтера. Так как наша сфера деятельности не проста, и легко можно получить штраф, пропустив какой-нибудь отчет. Что актуально именно в аутсорсинге, где бухгалтер может одновременно обслуживать до 80 организаций.
Мы создали календарь бухгалтера, в котором видим выполнение всех необходимых задач (какие отчеты, когда и по какому клиенту нужно сдать, какие уведомления отправить, когда начислить зарплату и так далее) и контролируем их выполнение параллельно оценивая работу бухгалтера.
Ежеквартально, перед сдачей отчетности, по чек листу аудитор проводит диагностику базы 1С. Данная работа позволяет нам быть уверенными в качестве оказываемых услуг.
Все это я называю настройкой производственного процесса. И сейчас в своем бухгалтерском агентстве, активно занимаюсь созданием системы оказания услуги, так, чтобы минимизировать ошибки бухгалтеров, снизить временные трудозатраты и выстроить для клиента удобное взаимодействие.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко
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