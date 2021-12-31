Какие налоги платит ООО: выбираем систему налогообложения

Правильный выбор системы налогообложения для ООО упростит ведение бухгалтерского учета, уменьшит количество отчетов, снизит ваши расходы на налоги и другие бюджетные платежи. Рассказываем, какие варианты налогообложения существуют для юрлиц.

Какое налогообложение выбрать для ООО

Владельцы ООО могут выбрать один из четырех вариантов налогообложения:

✅ общая система (ОСНО) — вы получите ее по умолчанию сразу после регистрации юрлица, в этой системе нет ограничений по величине оборота, возможным видам деятельности, но самый сложный бухучет и максимальное количество налогов, например, налог на прибыль, НДС, налог на недвижимость и другие;

✅ упрощенная система (УСН) «Доходы» — предпочтительна для тех, кто только начинает бизнес и пока не знает, насколько большим он будет, налог составляет от 1 до 6% в зависимости от региона и вида бизнеса;

✅ упрощенная система (УСН) «Доходы – расходы» — также подходит представителям малого и среднего бизнеса, налоговая нагрузка варьируется от 5 до 15% и рассчитывается на разницу доходов и подтвержденных расходов;

✅ единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — только для производителей сельхозпродукции, налоговая ставка составляет 6%, но может быть снижена до 0%.

Подробный материал по теме читайте в блоге Профдело. Там мы подробно рассказываем, какие налоги платит ООО на ОСНО и УСН, и об особенностях работы в каждом варианте.

Как выбрать режим налогообложения для ООО: пошаговый алгоритм

Сэкономить можно на любой системе налогообложения для ООО, если знать тонкости каждой из них. Для этого во время выбора учитывайте такие моменты:

❶ Выбирайте ОСНО, если у вас более 100 сотрудников, годовой доход превышает 200 млн руб. и вам нужен НДС. Другие варианты вам просто не подойдут.

❷ Выбирайте упрощенное налогообложение для ООО, если ОСНО вам не подходит, и определяйтесь, какой и 2 типов УСН вам нужен.

❸ Если у вас высокие затраты, например, на производство или закупку продукции, и рентабельность бизнеса ниже 10%, подойдет вариант УСН «Доходы — расходы» со ставкой 15%.

❹ Если расходная небольшая или расходы сложно подтвердить документально, платите УСН с доходов в размере 6%.

❺ Переходите на ЕСХН, если ваша компания выращивает или перерабатывает сельскохозяйственную продукцию, доход от которой превышает 70%.

❻ Посчитайте налоговую нагрузку компании для каждого способа и сравните полученные цифры. Они подскажут, какой вариант будет для вас выгодным.

Как посчитать налоговую нагрузку для ООО

Считать налоговую нагрузку следует по такому алгоритму:

Выяснить, какие налоги следует платить. На общей системе, например, обязательна уплата НДС, страховых взносов, налогов на транспорт или недвижимости при их наличии. Собрать цифры, чтобы рассчитать платежи по каждой СНО. Запланируйте доходы, расходы, зарплаты, аренду. Если у вас уже есть фактические данные, считайте по ним. Узнать ставки по налогам на официальном сайте ФНС. В зависимости от региона они могут меняться. Сравнить налоговые льготы, и выбрать те, которые подойдут именно вам. Для каждого предприятия или компании определяется своя выгодная ставка. Предусмотреть, что условия ведения деятельности могут измениться. Если компания планирует масштабироваться, то нужно разработать стратегию перехода на ОСНО в случае утраты права на УСН.

Что поможет в выборе системы налогообложения для ООО

Чтобы выбрать подходящую систему налогообложения для ООО, вы можете попробовать несколько вспомогательных инструментов.

Например, специальный сервис на сайте ФНС. Укажите категорию налогоплательщика, особенности бизнеса, примерный размер годового дохода и количество наемных сотрудников и посмотрите, какие системы вам предложит сервис.

А также посчитать налоговую нагрузку по каждой системе можно на налоговом калькуляторе.