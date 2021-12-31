Минималка опять вырастет: каким будет МРОТ в 2022 году

Размер МРОТ пересматривается ежегодно и всегда растет. Рассказываем, какой будет минималка в 2022 году, как и почему она влияет на остальные выплаты.

МРОТ: что это и где используется

Минимальный размер оплаты труда — это установленный государством минимум, который работодатель обязан выплатить работнику, при условии, что тот исправно работал полный месяц либо выполнил все, что предусмотрено в трудовом договоре.

Такой «нижний порог» устанавливается на федеральном и региональном уровнях. Причем регионы не могут «опуститься ниже» общероссийского МРОТа.

МРОТ — базовая цифра для определения таких показателей:

для начисления заработной платы;

для расчета среднего заработка за определенный период или для определенного региона;

для начисления больничных и выплат по беременности и уходу за ребенком;

для пенсий и пособий по безработице.

Если работодатель не соблюдает актуальные для своего региона суммы МРОТ, ему светят штрафы (п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ):

для ИП — от 1 тыс. до 5 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Под понятием «МРОТ» законодатели подразумевают начисленную работнику сумму до вычета налогов. То есть, если сумма «на руки» получается меньше, это не обязательно нарушение — нужно все считать.

МРОТ-2022: что изменится

Размер минимальной оплаты труда растет ежегодно. В 2022 рост значительный — почти 8,6% в сравнении с текущим годом: федеральный МРОТ вырастет на 1 098 рубля и составит 13 890 руб., уровень МРОТ в 2021 — 12 792 руб.

На что влияет МРОТ на уровне экономики:

на величину официальной заработной платы;

на размер социальных пособий (больничные и материнство);

на величину налогов, то есть, на размер поступлений в бюджет и фонды.

Ежегодного роста уровня МРОТ ждут работники, которые получают минимальную зарплату. Но высокие темпы роста «минималки» могут сказаться негативно на развитии малого бизнеса. Деловая активность предпринимателей с наемным персоналом падает из-за возросших налогов и взносов, которые они теперь вынуждены будут уплачивать.

Федеральный и региональный МРОТ: в чем разница

На всей территории России действует федеральный МРОТ. Регионы вправе устанавливать свой уровень минималки (ст. 133.1 ТК РФ), который не может быть ниже федерального.

Например, МРОТ в Москве с 1 января 2022 года установлен правительством Москвы (Постановление от 12.10.2021 № 1597-ПП) — 21 371 рубль в месяц. «Минималку» в Москве приравнивают к прожиточному уровню для трудоспособного населения.

Региональный МРОТ определяют, исходя из местных социально-экономических условий и минимального прожиточного уровня в регионе — правила закрепляются Соглашениями между региональным правительством, профсоюзами и объединением работодателей.

Не путайте «прожиточный минимум» и «минимальный размер оплаты труда» — это разные понятия, хотя первое лежит в основе расчета второго. Прожиточный минимум также закрепляется на законодательном уровне — это минимальный уровень дохода для «выживания» с учетом того, что человеку нужно поесть, одеться, оплатить коммуналку и другие услуги.

После заключения Соглашения, всем работодателям региона предлагают к нему присоединиться — предложение публикуется в местных СМИ.

В течение месяца с момента публикации предложения о присоединении, компания может подать отказ в письменной форме в местный орган по труду и занятости. Однако для такого отказа нужны весомые аргументы (например, особая ситуации в компании, вследствие которой платить повышенную зарплату невозможно). Молчание — автоматический знак согласия с региональным соглашением.