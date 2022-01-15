Как налоговая «кошмарит» малый бизнес

Пока власть держащие разрабатывают 100500 способов поддержки малого и среднего бизнеса, налоговая осуществляет обратную стратегию — запугивает и кошмарит малый бизнес. Рассказываем подробности.

Какие требования получил бизнес от налоговой

Недавно мы писали, что по стране прокатилась волна требований от ФНС на тему самозанятых. Бизнесу прямым текстом печатным по белому предлагалось переквалифицировать расчеты с самозанятыми в трудовые и обложить выплаты страховыми взносами и НДФЛ. Большое количество виденных мной требований были незаконны.

Требования направлялись:

под предлогом расхождений в декларации — на самом деле, никаких расхождение не было;

— на самом деле, никаких расхождение не было; под предлогом получения пояснений — при этом запрашивали в буквальном смысле «все документы по взаиморасчетам с плательщиками НПД», превращая пояснения в смесь камеральной и выездной проверки.

Кому-то повезло, и от них отстали. Кому-то повезло чуть раньше, и им не прислали требований вообще. А кому-то не повезло. Так не не повезло одному нашему клиенту.

Реальный пример: требования пояснений по декларации РСВ

Клиент — юрлицо, находится в Профдело на бухгалтерском обслуживании, поэтому в правильности учета и ведения всех взаимоотношений с подрядчиками, в том числе самозанятыми, мы уверены.

Тем более, что расчетов с самозанятыми у клиента было не много, и вообще странно, что ему «прилетело». Но раз прилетело, требование о предоставлении пояснений в рамках проверки декларации РСВ мы отработали.

Мы ответили так: плательщики НПД в РСВ не отражаются, взносы с них не начисляются.

Прилетело следующее требование — о наличии расхождений НДФЛ и вызове компании на очную явку для дачи пояснений. Никаких расхождений в сданном НДФЛ нет, и бухгалтер позвонила в налоговую, чтобы выяснить, о каких расхождениях речь.

Инспектор очень грубо сообщил, что разговаривать с нами он не собирается, что его не устроил наш ответ по самозанятым, и он ждет директора в налоговую. Понимаете, да? «Не устроил ответ по самозанятым», а требование на явку — по НДФЛ. По тону инспектора наш бухгалтер предположила, что на директора в налоговой будут давить и всячески запугивать.

Что делать в такой ситуации

Теперь у нас есть несколько вариантов действий:

Отправить директора в налоговую на «растерзание» этому инспектору. Даже если директор ни в чем не виноват, налоговики умеют так построить диалог, что захочется признаться даже в убийстве Кеннеди. Пойти вместо директора, например, ведущему бухгалтеру или генеральному директору Профдело. Я способна психологически выдержать диалог с инспектором, но, к сожалению, ничего не смогу сказать по существу вопроса. Кроме того, неявка директора может быть воспринята негативно, с подозрениями, что там подставное лицо. Это не так, наш директор самый что ни на есть настоящий, и сама управляет компанией уже много лет. Пойти вместе с директором. Практика показывает, что сопровождающих (в налоговой их называют еще пренебрежительно — «адвокатов») воспринимают негативно, как будто бы директору есть что скрывать, или он не самостоятелен. Кроме того, сопровождающее лицо даже по доверенности могут незаконно выставить за дверь. Пока я буду протестовать и писать об этом бумаги, директора уже запугают и обвинят в том, чего он не совершал.

Третий день (из них два выходных) думаю, какую же тактику выбрать. Но, черт возьми, почему? Кто мне объяснит, почему вместо адекватного взрослого диалога бизнеса с проверяющими мы сидим и думаем, как защититься от бандитских методов человека, облеченного властью?

Кто сможет действительно помочь малому бизнесу?

Неужели ту же проверку самозанятых нельзя проводить без многочисленных нарушений, в рамках закона? Без запугивания и кошмарения? Может хватит уже придумывать 100500 кредитов, еще больше вгоняющих бизнес в долги и ведущие к банкротству?

Может ли кто-то защитить обычного предпринимателя от произвола главного налогового инспектора из ФНС? Почему приходится срочно делать из предпринимателя — юриста, чтобы предприниматель запомнил, как с ним нельзя поступать, и какие действия ФНС будут незаконны, и бухгалтера, чтобы предприниматель смог пояснить компетентно почему в 6-НДФЛ нет расхождений?

Вопросов много и очень хочется, чтобы из категории риторических они поскорее перешли в категорию практических и мы действительно могли что-то сделать, чтобы помочь малому и среднему бизнесу — защитить их от такого произвола.

P.S. Если вы — предприниматель, работаете с самозанятыми и «бодание» с ФНС не является вашим хобби или профессией, РЕКОМЕНДУЕМ НЕ РАБОТАТЬ С САМОЗАНЯТЫМИ. Эта история не для b2b, ровно за квартал ФНС это отлично показала.