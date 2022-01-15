Пять заблуждений предпринимателей о том, что им не грозит проверка налоговой

«Проверки налоговой — это неприятно, но нам они точно не грозят». Тоже так считаете?

Тогда читайте материал, в котором мы собрали 5 популярных заблуждений предпринимателей о том, к кому приходит налоговая проверка. Это продолжение одной из наших предыдущих публикаций про «кошмарение» бизнеса из-за самозанятых, которая не оставила равнодушными предпринимателей.

Заблуждение 1

Проблемы прилетают только тем, у кого много самозанятых.

К сожалению, нет. Известны ситуации, когда проблема прилетела по 1 (одному!) самозанятому. Но гигантским корпорациям таксистов, например, не прилетает. Какие есть версии, почему?

Заблуждение 2

Проблемы прилетают только тем, кто незаконно уклоняется от заключения трудовых договоров.

И снова это не так. Подавляющее большинство тех, кому прилетели проблемы — совершенно легальные компании, которые нанимали подрядчиков на разовые работы. Никаких признаков маскировки трудовых отношений в их действиях не было.

Заблуждение 3

Это не проблема, я компетентно отвечу (мой бухгалтер/юрист ответят) и все прояснится.

К сожалению, огромному сожалению, и это не так. Чиновникам дана команда «мочить». После первой публикации нам стали писать о том, что у людей было точно также, как мы описали. Требование — ответ — вызов, запугивание, доплата уточненка и прекращение работы с самозанятыми.

Заблуждение 4

Я смелый. Если мне прилетит, меня не смогут запугать. Я буду бороться.

Это наверняка правда, что вы — смелый. Но бухгалтеры Профдело сталкиваются с такими ситуациями, когда «овчинка не стоит ни выделки, ни нервов, ни денег». Когда незаконно списывают деньги, единственный вариант — суд. Когда судебные издержки больше, чем списали, в 95% случаев предприниматели выбирают «не спорить, и не тратить нервы».

Тем самым косвенно поощряя действия налоговиков. Помните поговорку «Курочка по зернышку клюет»? Ощипать по мелочи 1 000 предпринимателей гораздо эффективнее, чем большого на 1 000. Большой еще и поспорить может, а мелкие не пойдут — нет ресурса.

Заблуждение 5

Все договоры с физическими лицами должны быть трудовые. Заключая другие договора с самозанятыми, вы уклоняетесь от уплаты налогов.

Этот посыл прозвучал от одного из «банкиров». Звучит странно, прям неожиданно, как так? Он за кого вообще играет, за налоговую? Но стоит вспомнить, что государство в лице ЦБ давно уже превращает банки в своих «торговых представителей». Вы все еще думаете, что ваш бухгалтер получает зарплату в налоговой? Нет, его зарплату забирает ваш банкир.

Это не вина, а, наверное, беда, что тот, кто должен был защищать предпринимателя, встает на сторону его обвинителя. Ну да не мне его судить, сам разберется.

Утверждение, что нужны исключительно трудовые договора — неправда. Вы имеете полное право заключать с физическими лицами не трудовые договоры, а договоры ГПХ, договоры подряда, договоры оказания услуг.

Есть ряд признаков, по которым можно отличить трудовой договор от нетрудового. Если ваш — нетрудовой, то законодательно не должно было быть проблем. К сожалению, ФНС и банкирам закон не писан, у них какая-то своя правда.