Как вернуть переплату по налогам и сборам в 2022

Переплата в бюджет — ситуация неприятная. Но любую оплошность можно и нужно исправлять. С 1 января 2022 меняются правила взаимозачета переплат по налогам и сборам. Как это было, в чем «новизна» изменений и что сделать, чтобы свои кровные вернулись на счет, рассказываем далее.

Как было в 2021

Причины переплаты могут быть разными:

✅ банальная ошибка в платежке/декларации;

✅ авансовые платежи превысили общую сумму годового налога к уплате;

✅ ФНС ошибочно дважды списала налог.

Как бы не возникали переплаты, всегда были способы направить эти деньги в «нужное русло»: либо попросить зачет в счет будущих платежей, либо вернуть на счет.

Начиная с четвертого квартала 2020 года предприниматели и юрлица получили возможность пустить переплату по одному налогу на любой другой, независимо от уровня бюджета.

Пример: Компания заплатила больше в федеральный бюджет, например, налог на прибыль. Зачесть «лишнее» можно было по недоимкам/штрафам не только федерального (как это было раньше), но и регионального и/или местного бюджета — земельный налог, к примеру.

Чтобы вернуть переплату «живыми деньгами», нужно было сначала погасить все долги по налогам. «Минус» перед фондами не мешал возврату переплат по налогам: платежи по налогам шли своей дорогой, а по взносам/сборам — своей, и были полностью размежеваны.

Переплату по фондам можно было аналогично либо учесть «на будущее» по тем же видам платежей, либо вернуть на счет.

Правила изменились с 1 января 2022, когда в силу вступил Закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ — он внес правки в п. 1 ст. 78 НК.

Новые правила для зачета переплат в 2022

Компании и ИП получили больше свободы для управления ресурсами и долгами. Пустить переплату по налогам теперь возможно не только на налоги, независимо от уровня бюджета, но и в счет любых страховых платежей, штрафов и пени.

В нововведении есть и «темная сторона» — «деньгами» вам вернут переплату только в одном случае — если погашены абсолютно все долги перед бюджетом и фондами.

Куда можно зачесть переплату с 01.01.2022:

✅ в счет будущих платежей в бюджеты разных уровней и фонды (налоги, страх. взносы, сборы);

✅ на недоимки по другим налогам, взносам и сборам;

✅ на штрафы и пени.

Для зачета переплаты в счет будущих платежей ИФНС потребует заявление, а вот погасить недоимку налоговики могут и без вашего согласия. Первым делом ФНС «закрывает» все долги и по вашему заявлению оставшуюся сумму, либо зачисляет «на будущее», либо возвращает откуда пришли, то есть на расчетный счет.

Форма заявления на зачет или возврат суммы по любым переплатам в бюджет утверждена приказом ФНС РФ от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@ (см. Приложение № 9).

Какие переплаты невозможно перезачесть

Невозможно зачесть никакую переплату в счет будущих платежей по НДФЛ и НПД.

Невозможно сделать зачет переплат по НДФЛ в счет будущих платежей по нему же. Излишне перечисленный НДФЛ можно пустить только на другие налоги — для этого нужно заявление налогоплательщика.

Подробные разъяснения даны в письме УФНС по г. Москве от 27.10.2020 № 19-19/164537@.

Пошаговый алгоритм для возврата переплаты

1. Убедитесь, что переплата существует

Выяснить точную сумму поможет сверка с налоговой. Спустя 5 дней после подачи заявления в налоговую, вам обязаны предоставить акт сверки. Сверьте цифры ФНС со своими и, если нашли расхождения, укажите их.

Если налоговая первая заметит переплату, то она должна сообщить об этом налогоплательщику — на это ФНС отведено 10 дней с момента выявления переплаты.

2. Заявите в налоговую о желании зачесть или вернуть деньги

К заявлению по форме, нужно приложить аргументы в вашу пользу: платежки свидетельствующие о переплате или новый (уточненный) расчет декларации, если переплата появилась из-за ошибки в ней.

Заявление можно подать письменно или по электронке (в таком случае понадобится усиленная ЭЦП).

3. Подождите 10 дней

Что решили с вашим заявлением — вернуть деньги, зачесть «на будущее» или отказать — налоговики должны ответить в течение 10 дней со дня подачи заявления. Если по уточнениям к декларации проводится камеральная проверка, то решение не должно быть вынесено до дня ее окончания.

Все хорошо и вам дали «добро»? Деньги вернутся на счет в течение месяца с момента подачи заявления (или со дня, когда по уточнениям к декларации прошла камералка).

Как жить без переплат и «недоплат»

Если вам отказали, жалуйтесь в вышестоящий налоговый орган. Налоговый Кодекс (ст. 137, 138) отводит один год на осуществление такого права налогоплательщиком. Не помогло и это — обращайтесь в суд. Для возмещения переплаты через суд установлена исковая давность 3 года.