Единый налоговый платеж: еще одна головная боль для бизнеса?

Задумка хорошая: ты «заливаешь» аванс на свой электронный кошелек в системе, а налоговая уже сама распределяет деньги по нужным направлениям — недоимки, плановые налоговые платежи и сборы, пени и штрафы. Но гарантирует ли оплата «всего» единственной платежкой облегчение для бизнеса, попробуем разобраться далее.

Эксперимент запускается на добровольных началах для всех форм бизнеса с 1 июля 2022 года — законом от 29.11.2021 № 379-ФЗ внесены соответствующие правки в Налоговый кодекс.

В чем суть нововведения

Одной платежкой (вместо десятка, как сейчас) организация может в любое удобное время пополнить свой единый налоговый счет (ЕНС), открытый в Казначействе. При этом в назначении платежа обязательными будут всего два реквизита — ИНН и сумма пополнения.

Компания сможет пополнить любой ЕНС по поручению его владельца, а не только свой. Однако, если вы перечислили средства на чужой ЕНС и возникла переплата, то вернуть деньги себе на счет не получится.

Далее начинается работа налоговой:

Первым делом списываются все уже существующие недоимки. Затем, по мере наступления сроков уплаты, производится расчет с бюджетом и фондами. В последнюю очередь снимаются средства в счет погашения пеней, процентов и штрафов.

Расчет с бюджетом и фондами будет проводиться последовательно (по мере наступления срока оплаты), а если на один день попадает несколько платежей, но средств для погашения всех недостаточно, то суммы спишут пропорционально финансовым обязательствам налогоплательщика.

Например: На ЕНС компании остаток средств 100 тыс. руб. 25.07.2022 наступает срок уплаты НДС (сумма 150 тыс. руб.) и акцизного сбора (сумма 75 тыс. руб.). Других долгов нет, но 100 тысяч недостаточно чтобы закрыть новые обязательства. Как распределит средства налоговая: ✅ В счет НДС уйдет сумма: 100 / (150 + 75) * 150 = 66,7 тыс. руб. ✅ В счет акцизов зачислится: 100 / (150 + 75) * 75 = 33,3 тыс. руб.

С переходом на новый порядок расчетов, возмещение НДС и акцизов будет происходить по-другому. Средства вернут не на р/с налогоплательщика, а на ЕНС, и уже оттуда деньги можно будет забрать по заявлению.

Как налоговая узнает сумму начислений

В этом кроется существенный минус нововведения — налогоплательщики обязаны будут за 5 дней до даты наступления срока платежа уведомлять ИФНС о суммах начислений.

То есть, если раньше на каждый налог нужно было оформить платежное поручение и не ошибиться в назначении платежа, то теперь бухгалтер должен будет выслать налоговикам уведомление на каждый платеж и сделать одну простую платежку на пополнение ЕНС. Формы уведомлений ФНС еще разрабатывает.

Оставшиеся после уплаты всех обязательных налогов и сборов средства будут автоматом зачитываться даже в счет пеней и штрафов. То есть, если в уведомление вкралась ошибка и возникла переплата — вернуть ее станет возможным, только если закрыты долги по всем статьям перед бюджетом.

Подробная выписка по ЕНС будет доступна в онлайн-режиме.

«Эксперимент» продлится до 31.12.2022, переход на новый порядок расчетов пока добровольный.

Как присоединиться к эксперименту

Новый порядок начинает работать со второго полугодия 2022 года.

Чтобы перейти на эту систему расчетов, нужно:

Провести сверку с налоговой и устранить все разногласия — срок: с 1 по 31 марта 2022. Подать заявление в ФНС о переходе (срок: с 1 по 30 апреля 2022, форма заявления пока не разработана.

Планируется, что уже с 1 января 2023 года такой способ расчетов с бюджетом станет единственным и безальтернативным для всех.

Кому подойдет ЕНП — кто выиграет, а кто проиграет

В 2019 году налоговая ввела «единый платеж» для физлиц. Опыт оказался удачным и теперь его расширяют на все формы бизнеса. Но в бизнесе все не так просто, как с «физиками» — тут и налогов побольше и сроки уплаты разные.

Руководитель ФНС Даниил Егоров отметил, что нововведение связано в первую очередь с большим количеством ошибок в платежных поручениях на уплату налогов — почти 15% всех платежных документов. Из-за ошибок возникают «технические» долги, ситуации с поисками платежей, зачетом или возвратом переплат, часто — блокировки счетов. По его мнению, единый налоговый платеж призван упростить жизнь налогоплательщика.

С другой стороны представители крупного бизнеса опасаются, что «авансы» в бюджет приведут к неоправданной «заморозке» больших сумм. И в случае возникновения нештатной (аварийной) ситуации, бизнес может оказаться просто обескровленным.

ЕНП подойдет малому и среднему бизнесу с относительно простым учетом и одним бухгалтером в штате. Но и тут тоже могут возникнуть спорные моменты. Например, ИП на УСН-Доходы и ИП на ПСН (патент) вправе вычитать из налога сумму страховых взносов за себя и сотрудников. В этом случае «переплаты» неизбежны. Но для «обкатки» таких моментов и предусмотрен пробный период до конца этого года.