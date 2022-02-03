Единый налоговый платеж: еще одна головная боль для бизнеса?

Задумка хорошая: ты «заливаешь» аванс на свой электронный кошелек в системе, а налоговая уже сама распределяет деньги по нужным направлениям — недоимки, плановые налоговые платежи и сборы, пени и штрафы. Но гарантирует ли оплата «всего» единственной платежкой облегчение для бизнеса, попробуем разобраться далее.
Эксперимент запускается на добровольных началах для всех форм бизнеса с 1 июля 2022 года — законом от 29.11.2021 № 379-ФЗ внесены соответствующие правки в Налоговый кодекс.
В чем суть нововведения
Одной платежкой (вместо десятка, как сейчас) организация может в любое удобное время пополнить свой единый налоговый счет (ЕНС), открытый в Казначействе. При этом в назначении платежа обязательными будут всего два реквизита — ИНН и сумма пополнения.
Компания сможет пополнить любой ЕНС по поручению его владельца, а не только свой. Однако, если вы перечислили средства на чужой ЕНС и возникла переплата, то вернуть деньги себе на счет не получится.
Далее начинается работа налоговой:
- Первым делом списываются все уже существующие недоимки.
- Затем, по мере наступления сроков уплаты, производится расчет с бюджетом и фондами.
- В последнюю очередь снимаются средства в счет погашения пеней, процентов и штрафов.
Расчет с бюджетом и фондами будет проводиться последовательно (по мере наступления срока оплаты), а если на один день попадает несколько платежей, но средств для погашения всех недостаточно, то суммы спишут пропорционально финансовым обязательствам налогоплательщика.
На ЕНС компании остаток средств 100 тыс. руб.
25.07.2022 наступает срок уплаты НДС (сумма 150 тыс. руб.) и акцизного сбора (сумма 75 тыс. руб.). Других долгов нет, но 100 тысяч недостаточно чтобы закрыть новые обязательства.
Как распределит средства налоговая:
✅ В счет НДС уйдет сумма: 100 / (150 + 75) * 150 = 66,7 тыс. руб.
✅ В счет акцизов зачислится: 100 / (150 + 75) * 75 = 33,3 тыс. руб.
С переходом на новый порядок расчетов, возмещение НДС и акцизов будет происходить по-другому. Средства вернут не на р/с налогоплательщика, а на ЕНС, и уже оттуда деньги можно будет забрать по заявлению.
Как налоговая узнает сумму начислений
В этом кроется существенный минус нововведения — налогоплательщики обязаны будут за 5 дней до даты наступления срока платежа уведомлять ИФНС о суммах начислений.
То есть, если раньше на каждый налог нужно было оформить платежное поручение и не ошибиться в назначении платежа, то теперь бухгалтер должен будет выслать налоговикам уведомление на каждый платеж и сделать одну простую платежку на пополнение ЕНС. Формы уведомлений ФНС еще разрабатывает.
Оставшиеся после уплаты всех обязательных налогов и сборов средства будут автоматом зачитываться даже в счет пеней и штрафов. То есть, если в уведомление вкралась ошибка и возникла переплата — вернуть ее станет возможным, только если закрыты долги по всем статьям перед бюджетом.
Подробная выписка по ЕНС будет доступна в онлайн-режиме.
«Эксперимент» продлится до 31.12.2022, переход на новый порядок расчетов пока добровольный.
Как присоединиться к эксперименту
Новый порядок начинает работать со второго полугодия 2022 года.
Чтобы перейти на эту систему расчетов, нужно:
- Провести сверку с налоговой и устранить все разногласия — срок: с 1 по 31 марта 2022.
- Подать заявление в ФНС о переходе (срок: с 1 по 30 апреля 2022, форма заявления пока не разработана.
Кому подойдет ЕНП — кто выиграет, а кто проиграет
В 2019 году налоговая ввела «единый платеж» для физлиц. Опыт оказался удачным и теперь его расширяют на все формы бизнеса. Но в бизнесе все не так просто, как с «физиками» — тут и налогов побольше и сроки уплаты разные.
Руководитель ФНС Даниил Егоров отметил, что нововведение связано в первую очередь с большим количеством ошибок в платежных поручениях на уплату налогов — почти 15% всех платежных документов. Из-за ошибок возникают «технические» долги, ситуации с поисками платежей, зачетом или возвратом переплат, часто — блокировки счетов. По его мнению, единый налоговый платеж призван упростить жизнь налогоплательщика.
С другой стороны представители крупного бизнеса опасаются, что «авансы» в бюджет приведут к неоправданной «заморозке» больших сумм. И в случае возникновения нештатной (аварийной) ситуации, бизнес может оказаться просто обескровленным.
ЕНП подойдет малому и среднему бизнесу с относительно простым учетом и одним бухгалтером в штате. Но и тут тоже могут возникнуть спорные моменты. Например, ИП на УСН-Доходы и ИП на ПСН (патент) вправе вычитать из налога сумму страховых взносов за себя и сотрудников. В этом случае «переплаты» неизбежны. Но для «обкатки» таких моментов и предусмотрен пробный период до конца этого года.
О том, что еще изменилось в налогах и учете в 2022 году, читайте в подробной статье на сайте Профдело.