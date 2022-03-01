Семь рекомендаций малому бизнесу в условиях нестабильности

Друзья, даже если завтра «все закончится», в чем лично я сомневаюсь, для российской экономики все только начинается. Мои рекомендации владельцам малого бизнеса.
- Вы видите как растут курсы доллара и евро. Если вы занимаетесь ВЭД, проанализируйте свои контракты — кто кому должен, какие санкции за неуплату. Если должны вы, деньги есть, разумно расплатиться сейчас, пока курсы не выросли еще больше. Если должны вам, то есть риск непогашения этой задолженности.
- Сейчас начнется бешеная инфляция. Как следствием, сотрудники захотят повышения зарплаты. Вы можете столкнуться с необходимостью решать этот вопрос — либо доп. деньгами, либо заменой части штата.
- Проанализируйте затраты. Наверняка есть то, без чего временно можно обойтись. Уберите затраты на роскошь и комфорт, оставьте только незаменимое — деньги вам еще понадобятся.
- Используйте инструменты диверсификации зарплатных налогов, за которые нас не наказывает налоговая. Лучше грамотно применить инструмент, чем разориться на налогах.
- Следите за новостями, сейчас будет много нововведений в рамках «поддержки бизнеса». Возможно, среди них будут те, которые вы сможете применить.
- Рассмотрите остановку рекламы в иностранных соцсетях. С учетом замедления, ее увидит гораздо меньше человек, чем вам бы хотелось. Плюс, этически люди не готовы сейчас читать рекламу: если кому-то покажется неуместным, вы можете схлопотать отрицательную репутацию.
- Если вы еще не начали вести управленческий учет, и не знаете структуру ваших расходов и ближайшие платежи — начните, наконец, это делать!