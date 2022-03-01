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Семь рекомендаций малому бизнесу в условиях нестабильности

Для рубрики Малый бизнес
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Друзья, даже если завтра «все закончится», в чем лично я сомневаюсь, для российской экономики все только начинается. Мои рекомендации владельцам малого бизнеса.

  1. Вы видите как растут курсы доллара и евро. Если вы занимаетесь ВЭД, проанализируйте свои контракты — кто кому должен, какие санкции за неуплату. Если должны вы, деньги есть, разумно расплатиться сейчас, пока курсы не выросли еще больше. Если должны вам, то есть риск непогашения этой задолженности.
  2. Сейчас начнется бешеная инфляция. Как следствием, сотрудники захотят повышения зарплаты. Вы можете столкнуться с необходимостью решать этот вопрос — либо доп. деньгами, либо заменой части штата.
  3. Проанализируйте затраты. Наверняка есть то, без чего временно можно обойтись. Уберите затраты на роскошь и комфорт, оставьте только незаменимое — деньги вам еще понадобятся.
  4. Используйте инструменты диверсификации зарплатных налогов, за которые нас не наказывает налоговая. Лучше грамотно применить инструмент, чем разориться на налогах.
  5. Следите за новостями, сейчас будет много нововведений в рамках «поддержки бизнеса». Возможно, среди них будут те, которые вы сможете применить.
  6. Рассмотрите остановку рекламы в иностранных соцсетях. С учетом замедления, ее увидит гораздо меньше человек, чем вам бы хотелось. Плюс, этически люди не готовы сейчас читать рекламу: если кому-то покажется неуместным, вы можете схлопотать отрицательную репутацию.
  7. Если вы еще не начали вести управленческий учет, и не знаете структуру ваших расходов и ближайшие платежи — начните, наконец, это делать!
Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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