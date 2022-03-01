Семь рекомендаций малому бизнесу в условиях нестабильности

Консалтинговый центр Профдело предоставляет профессиональные бухгалтерские услуги для бизнеса разных ниш.



Профдело специализируется на бухгалтерских услугах для «трудных» видов деятельности и своевременно решает сложные задачи. За 16 лет успешной практики мы помогли оптимизировать бухгалтерский учет более 1000 клиентам. Выиграли десятки судебных разбирательств.

Наши клиенты экономят деньги, правильно выбирая систему налогообложения. Не тратят время и нервы, сдавая отчетность. Не платят штрафы за просрочки подачи документов и всегда спокойны за бухгалтерский и налоговый учет.

Наши специалисты решают самостоятельно все возникающие вопросы, а также несут материальную ответственность за бухгалтерскую ошибку — страховка клиентов Профдело 1 000 000 рублей.С нами проще и надежней зарабатывать деньги и масштабировать бизнес.



