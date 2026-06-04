Как собрать целевую аудиторию во ВКонтакте и показывать рекламу точнее

Во ВКонтакте можно запускать рекламу не «на всех подряд», а на людей, которые уже проявляют интерес к вашей теме. Например, они подписаны на сообщества конкурентов, читают тематические сообщества, ставят лайки, оставляют комментарии или состоят сразу в нескольких группах вашей ниши.

Для начинающего маркетолога или владельца бизнеса это важный момент: качество аудитории часто влияет на результат сильнее, чем сам рекламный бюджет. Можно вложить деньги в красивый креатив, но показывать его людям, которым продукт не нужен. А можно заранее подготовить аудиторию и запускать кампанию точнее.

Разберем, как собрать такую аудиторию для рекламы во ВКонтакте с помощью бесплатных инструментов PromoPult: парсера сообществ и парсера пользователей.

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Почему не стоит запускать рекламу на слишком широкую аудиторию

Одна из частых ошибок при самостоятельной настройке рекламы — выбрать слишком общие интересы и надеяться, что алгоритмы сами найдут покупателей.

Например, магазин тканей может настроить рекламу на женщин определенного возраста с интересом «хобби» или «рукоделие». Формально это похоже на целевую аудиторию. Но внутри такого сегмента будут очень разные люди: кто-то вяжет раз в год, кто-то просто смотрит красивые картинки, кто-то вообще давно не интересуется темой.

Более точный подход — искать пользователей по их реальному поведению во ВКонтакте. Если человек подписан на группы по шитью, выкройкам, вязанию, тканям и товарам для рукоделия, его интерес уже подтвержден. Если он еще и лайкает или комментирует посты, такой пользователь ценнее для рекламной кампании.

Поэтому перед запуском рекламы стоит решить две задачи:

Найти сообщества, где находится ваша потенциальная аудитория. Собрать из этих сообществ наиболее релевантных и активных пользователей.

Какие аудитории можно использовать в рекламе VK

В рекламных кампаниях можно работать с разными типами аудиторий. Для задач малого бизнеса особенно полезны два варианта.

Первый — показы по подписчикам выбранных сообществ. В рекламный кабинет можно добавить ссылки, названия или ID групп. В один список можно загрузить до 300 сообществ. После этого реклама будет ориентироваться на людей, связанных с этими площадками.

Второй — собственные пользовательские аудитории. Это списки пользователей, которые можно загрузить в рекламный кабинет отдельно. Например, в виде ID пользователей ВКонтакте, имейл-адресов или телефонов.

Оба варианта полезны, но только при одном условии: исходные данные должны быть качественными. Если добавить случайные группы или собрать всех подписчиков без фильтрации, реклама может получить много лишних показов.

Первый этап: поиск подходящих сообществ

Начинать лучше не с пользователей, а с сообществ. Они помогают понять, где во ВКонтакте концентрируется ваша целевая аудитория.

Вручную собирать их неудобно. Нужно искать группы, проверять тематику, смотреть размер, исключать нерелевантные площадки, оценивать активность и пересечения с вашей аудиторией. При большом количестве нишевых сообществ такая работа быстро превращается в рутину.

Для этого в PromoPult есть парсер сообществ ВКонтакте. Он помогает подобрать группы, похожие на заданную вами страницу.

Как выбрать исходное сообщество для поиска

Чтобы запустить подбор, нужно указать страницу, близкую к вашей теме. Это может быть:

ваше собственное сообщество;

группа конкурента;

крупная тематическая группа;

сообщество, где уже собрана аудитория, похожая на ваших клиентов;

страница магазина, блога, школы или проекта из вашей ниши.

Например, если вы продаете ткани, пряжу и фурнитуру, в качестве отправной точки можно взять популярную группу о шитье, вязании, выкройках или крафтовых проектах.

После этого парсер начнет искать похожие сообщества. Но результат будет точнее, если сразу задать дополнительные условия.

Как уточнить поиск с помощью ключевых слов

В парсере можно указать слова, которые должны встречаться в найденных сообществах. Это помогает направить поиск в нужную сторону.

Для магазина товаров для рукоделия подойдут такие слова и фразы:

шитье;

вязание;

ткани;

выкройки;

пряжа;

фурнитура;

кройка и шитье;

одежда на заказ;

текстиль для дома;

товары для творчества.

Если это поле не заполнять, система сможет подобрать ключевые слова автоматически. Но начинающим рекламодателям лучше не полагаться только на автоматику. Ручные уточнения помогают сразу убрать часть лишних вариантов.

Зачем нужны минус-слова

Минус-слова работают наоборот: они помогают исключить сообщества, которые формально похожи на вашу тему, но не подходят для рекламы.

Например, магазину тканей могут быть неинтересны группы с такими словами:

бесплатно;

даром;

обмен;

барахолка;

распродажа остатков;

ткани на вес;

мастер-класс.

Минус-слова особенно полезны, когда ниша пересекается с бесплатным контентом, досками объявлений или сообществами для обмена. Такие группы могут давать много подписчиков, но не всегда приводят к платежеспособной аудитории.

Какой размер сообществ выбирать

Размер группы тоже влияет на качество аудитории.

Слишком маленькие сообщества часто дают мало данных. В них может быть слабая активность, а часть подписчиков давно не заходила в группу.

Слишком крупные тоже не всегда идеальны. У них широкая и неоднородная аудитория: кто-то действительно интересуется темой, а кто-то подписался случайно или из-за одного вирусного поста.

Для старта можно взять диапазон от 100 до 30 000 подписчиков. Такой фильтр помогает убрать совсем мелкие площадки и одновременно не уходить в слишком массовые сообщества.

Это не жесткое правило. В некоторых нишах крупные сообщества работают хорошо, особенно если они узкотематические. Но для первого запуска лучше собрать более аккуратный список и затем расширять его по результатам рекламы.

Какие типы сообществ учитывать

Во ВКонтакте есть разные типы площадок: публичные страницы, группы, закрытые сообщества, встречи и мероприятия.

Для рекламных задач чаще всего подходят публичные страницы и обычные группы. Там обычно лучше виден постоянный интерес аудитории к теме.

Закрытые группы и мероприятия тоже можно анализировать, но с осторожностью. Закрытое сообщество может быть полезным, если оно действительно нишевое. А вот мероприятия часто собирают временную аудиторию под конкретное событие, и не всегда эти люди будут интересны для долгосрочной рекламы.

Что смотреть в результате подбора

После запуска парсинга PromoPult формирует таблицу с найденными сообществами. В ней можно посмотреть:

название сообщества;

тип площадки;

количество подписчиков;

пересечения с вашей аудиторией;

релевантность для дальнейшей работы.

На этом этапе список нужно не просто скачать, а внимательно почистить. Удалите группы, которые не подходят по теме, выглядят заброшенными или собирают слишком случайную аудиторию.

После отбора релевантные сообщества можно выгрузить в XLSX-файл и использовать для настройки рекламы в VK Ads или для следующего этапа — сбора пользователей.

Почему недостаточно просто взять всех подписчиков групп

Подписчики тематического сообщества — это еще не готовая аудитория для рекламы. Внутри любой группы есть разные пользователи.

Часть подписчиков действительно интересуется темой. Часть вступила давно и уже потеряла интерес. Некоторые аккаунты могут быть неактивными, подозрительными или случайными. Также среди подписчиков могут быть ваши текущие клиенты или люди, которым нужно показывать совсем другое предложение.

Поэтому после сбора сообществ полезно перейти к более точной настройке: выделить активных пользователей.

Для рекламы обычно ценнее те, кто не просто подписан на группу, а взаимодействует с контентом: ставит лайки, пишет комментарии, состоит сразу в нескольких релевантных сообществах.

Второй этап: сбор пользователей из выбранных сообществ

Для этой задачи в PromoPult есть парсер пользователей ВКонтакте. Он помогает получить не просто список групп, а конкретные профили людей, которых затем можно использовать как аудиторию для рекламы.

В парсер можно загрузить до 100 сообществ за один запуск. Это можно сделать двумя способами:

вставить ссылки вручную;

загрузить XLSX-файл.

Если загружаете файл, ссылки должны находиться на первом листе в первой колонке. Так инструмент сможет корректно считать данные.

Как исключить текущих подписчиков

При сборе аудитории можно указать свое сообщество, чтобы исключить его подписчиков из результата.

Это полезно, если вы собираете холодную аудиторию — людей, которые еще не знакомы с брендом. Текущим подписчикам не всегда стоит показывать ту же рекламу, что и новым пользователям.

Например, холодной аудитории можно показать объявление с первым знакомством, скидкой на первый заказ или объяснением преимуществ продукта. А подписчикам собственного сообщества лучше предложить повторную покупку, подборку новинок, бонус или персональное предложение.

Как настроить фильтры активности

Главное преимущество парсера пользователей — возможность отобрать аудиторию по действиям.

Можно учитывать лайки и комментарии за выбранный период:

за день;

за неделю;

за месяц.

Для первого запуска не стоит задавать слишком жесткие условия. Например, если выбрать только тех, кто много раз комментировал посты за последний день, аудитория может получиться слишком маленькой.

Более практичный вариант — начать с мягкого фильтра. Например, собрать пользователей, которые хотя бы 1-5 раз за последний месяц лайкали или комментировали публикации в выбранных сообществах.

Так вы уберете полностью пассивные профили, но не сузите аудиторию слишком сильно.

Что такое пересечения и почему они важны

Еще один полезный критерий — пересечения.

Если пользователь состоит сразу в нескольких сообществах одной тематики, его интерес к теме обычно выше. Например, человек подписан не на одну случайную группу о шитье, а сразу на группу про ткани, выкройки, вязание, интерьерный текстиль и товары для рукоделия.

Такой пользователь с большей вероятностью относится к вашей целевой аудитории.

В парсере можно задать минимальное количество пересечений. Например, собирать только тех, кто найден минимум в двух или трех выбранных сообществах. Это помогает повысить качество аудитории, но может уменьшить ее размер.

Для старта лучше протестировать несколько вариантов: более широкую аудиторию и более узкий сегмент с пересечениями. Затем в рекламе будет видно, какой список дает лучшие результаты.

Как подготовить список пользователей для рекламы

После запуска парсинга инструмент сформирует отчет с профилями пользователей. В нем можно увидеть данные по активности: лайки, комментарии, пересечения с выбранными группами.

Готовый список можно скачать и затем загрузить в рекламный кабинет VK Ads или использовать внутри PromoPult.

Такой подход позволяет запускать рекламу не просто на подписчиков тематических групп, а на людей, которые проявили интерес действиями. Для малого бизнеса это особенно важно: бюджет обычно ограничен, поэтому нежелательно тратить его на случайные показы.

Как использовать собранные аудитории в PromoPult

Собранные списки можно применять не только напрямую в VK Ads, но и в инструментах PromoPult.

Есть два основных варианта:

Первый — модуль «Таргетированная реклама». Он подойдет тем, кто хочет запускать кампании через более простой интерфейс. В модуле доступны генерация креативов с помощью ИИ и автоматическое управление ставками. При пополнении баланса от 3000 ₽ вся сумма направляется на рекламу, а специалист PromoPult помогает с настройкой кампании.

Второй — прямой аккаунт VK Ads. Этот вариант подойдет тем, кому нужен полный функционал рекламного кабинета VK. Также можно подключиться к бонусной программе и вернуть до 19% расходов на внешнюю рекламу. Для настройки кампаний доступен ИИ-маркетолог.

Как добавить свою аудиторию в кампанию

Если вы запускаете рекламу через модуль PromoPult, порядок действий будет таким.

Сначала нужно открыть модуль «Таргетированная реклама» и создать проект. Для этого укажите название проекта и адрес сайта.

Затем перейдите к настройкам таргетинга. В блоке «Свои аудитории» можно выбрать уже созданный список или добавить новый.

Собранную аудиторию можно использовать двумя способами:

включить в таргетинг и показывать ей рекламу;

исключить из кампании.

Например, активных пользователей из тематических групп можно использовать для показа объявлений. А подписчиков собственного сообщества — исключить из холодной кампании, чтобы не расходовать бюджет на тех, кто уже знаком с брендом.

В разделе создания аудитории можно загрузить разные данные: имейл-адреса, телефоны, ID пользователей ВКонтакте или аудитории на основе поисковых запросов.

Пример: как действовать магазину товаров для рукоделия

Допустим, у вас интернет-магазин тканей, пряжи и швейной фурнитуры.

Сначала вы находите крупное тематическое сообщество о шитье или вязании и используете его как исходную точку в парсере сообществ.

Затем добавляете ключевые слова: «шитье», «выкройки», «ткани», «вязание», «пряжа», «товары для рукоделия». В минус-слова добавляете «бесплатно», «обмен», «барахолка», «даром».

После подбора вы оставляете только те группы, которые действительно связаны с вашей темой. Например, сообщества о самостоятельном пошиве одежды, вязании, текстиле для дома, товарах ручной работы.

Затем загружаете эти группы в парсер пользователей и собираете тех, кто за последний месяц лайкал или комментировал посты. Дополнительно можно выбрать пользователей, которые состоят минимум в двух похожих сообществах.

В итоге вы получаете аудиторию людей, которые не просто подходят по полу или возрасту, а уже проявляют интерес к теме. Именно на них можно запускать рекламу с предложением: скидка на первый заказ, подборка новых тканей, наборы для творчества, бесплатная доставка или каталог материалов.

Что важно проверить перед запуском рекламы

Перед загрузкой аудитории в рекламный кабинет стоит пройти короткую проверку:

Убедитесь, что в списке нет слишком общих сообществ. Группа «Красивые идеи для дома» может казаться подходящей для магазина текстиля, но ее аудитория может быть слишком широкой.

Проверьте, не попали ли в список группы с бесплатными раздачами, обменом или барахолками. Такие пользователи не всегда готовы покупать.

Разделяйте холодную и теплую аудиторию. Люди, которые уже подписаны на ваше сообщество, должны получать другие объявления.

Не делайте фильтры слишком жесткими на старте. Лучше собрать аудиторию среднего размера, протестировать ее и затем постепенно уточнять.

Сохраняйте разные сегменты отдельно. Например: подписчики тематических групп, активные пользователи, пользователи с пересечениями, подписчики конкурентов, текущие подписчики вашего сообщества. Так проще сравнивать результаты.

Короткая схема работы

Выберите исходное сообщество по вашей теме. Найдите похожие группы через парсер сообществ PromoPult. Уточните поиск ключевыми словами и минус-словами. Отфильтруйте сообщества по размеру, типу и релевантности. Выгрузите подходящие группы. Загрузите их в парсер пользователей. Настройте фильтры по лайкам, комментариям и пересечениям. Скачайте список пользователей. Загрузите аудиторию в прямой аккаунт VK Ads или модуль таргетированной рекламы PromoPult. Используйте одни списки для показа рекламы, другие — для исключения.

Итог

Точная реклама во ВКонтакте начинается не с объявления, а с подготовки аудитории. Если показывать рекламу всем подряд, бюджет быстро расходуется на людей, которым продукт неинтересен. Если же заранее собрать тематические сообщества, выделить активных пользователей и исключить лишние сегменты, кампания становится заметно точнее.

Парсер сообществ PromoPult помогает найти группы, где может находиться ваша целевая аудитория. Парсер пользователей позволяет собрать из этих групп активных людей: тех, кто лайкает, комментирует и состоит в нескольких релевантных сообществах.

Такой подход особенно полезен для малого бизнеса и начинающих маркетологов. Он не требует сложной аналитики на старте, но помогает перейти от широкого таргетинга к более осознанной рекламе. В результате объявления видят не случайные пользователи, а люди, которые уже проявляют интерес к вашей теме.

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