Медийная реклама: как она работает, где размещать объявления и что считать

Покупка редко начинается с первого объявления. Человек может заметить название компании, позже увидеть ролик, прочитать отзывы и только затем перейти на сайт из поиска. Медийная реклама запускает эту цепочку: знакомит аудиторию с продуктом и помогает бренду остаться в памяти.

Формат подходит не только крупным компаниям. Его используют интернет-магазины, местные сервисы, образовательные проекты и бизнес, который выводит новую услугу. Такая реклама расширяет охват, возвращает посетителей и поддерживает другие каналы, но не всегда дает заявки сразу.

Разберемся, какие объявления считают медийными, где их размещать, как запускать кампанию и оценивать результат.

Перейти в PromoPult