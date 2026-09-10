Регистрация товарного знака/бренда в 2026–2027 годах: стоимость, сроки и учёт расходов

Сколько стоит регистрация товарного знака в 2026 году

Государственные пошлины лучше считать до подачи по актуальной таблице Роспатента. На сентябрь 2026 года базовая схема для обычной заявки выглядит так:

· 4 000 ₽ — регистрация заявки и формальная экспертиза; плюс 1 000 ₽ за каждый класс МКТУ свыше одного.

· 13 000 ₽ — экспертиза обозначения; плюс 2 500 ₽ за каждый класс свыше одного и 500 ₽ за каждую позицию товара или услуги свыше десяти в одном классе.

· 18 000 ₽ — регистрация товарного знака и выдача электронного свидетельства; плюс 2 000 ₽ за каждый класс свыше пяти.

Если в каждом классе не более десяти позиций и нет дополнительных действий, ориентир по обязательным платежам такой:

Классы МКТУ Подача и формальная экспертиза Экспертиза обозначения Базовый итог пошлин* 1 класс 4 000 ₽ 13 000 ₽ 35 000 ₽ 2 класса 5 000 ₽ 15 500 ₽ 38 500 ₽ 3 класса 6 000 ₽ 18 000 ₽ 42 000 ₽

* В итог включена завершающая пошлина 18 000 ₽. Доплаты за позиции свыше десяти, классы свыше пяти, изменения, продление сроков и иные отдельные действия здесь не учтены. Перед оплатой сумму нужно пересчитать под конкретный перечень.

К государственным пошлинам добавляется стоимость работы представителя, если бизнес не подаёт заявку самостоятельно. В «Альфа Интеллект» комплексное сопровождение регистрации оплачивается по выбранному тарифу; актуальные условия и стоимость опубликованы на сайте. Государственные пошлины оплачиваются отдельно. В бюджет также стоит заложить возможные действия, которые не входят в стандартное сопровождение: отдельные договоры с правообладателями, споры и иные самостоятельные процедуры.