Регистрация товарного знака/бренда в 2026–2027 годах: стоимость, сроки и учёт расходов

Представьте: компания запускает новый продукт, бухгалтер получил счёт на упаковку, директор утвердил рекламный бюджет. Через несколько месяцев приходит уведомление Роспатента: найдено сходное обозначение. Теперь нужно решать, можно ли отстоять заявку или придётся менять название. Любой из вариантов влияет не только на юриста, но и на деньги бизнеса.
Поэтому для предпринимателя и бухгалтера важны четыре вопроса: можно ли зарегистрировать выбранное обозначение, сколько стоит процедура, сколько времени она займёт и как учитывать расходы. Разберём их по порядку.
Что бизнес рискует потерять, если не проверить название заранее
Потери при конфликте по бренду редко ограничиваются пошлинами. В зоне риска оказываются:
· Заказанная упаковка — тираж, который придётся переделывать.
· Вывески и рекламные материалы — дизайн, печать и размещение.
· Маркетинговый бюджет — уже запущенные объявления, карточки товаров и контент.
· Сроки запуска — обязательства перед партнёрами, площадками и покупателями.
Проверка особенно полезна до расходов, которые трудно отменить: крупной партии упаковки, новой вывески, запуска рекламы или расширения линейки. Регистрация товарного знака не является обязательным условием существования бизнеса, но она позволяет закрепить исключительное право на обозначение в пределах зарегистрированных товаров и услуг.
Владелец зарегистрированного знака получает исключительное право на его использование; правовая основа — статья 1484 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Название общества с ограниченной ответственностью (ООО), домен и аккаунт в соцсети сами по себе регистрацию товарного знака не заменяют.
Как зарегистрировать товарный знак в Роспатенте
Шаг 1. Определите, что именно нужно защищать
Решите, что будет заявляться: словесное обозначение, логотип или комбинированный вариант. Затем составьте перечень товаров и услуг. Они распределяются по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), но важен не только номер класса: значение имеют и конкретные позиции внутри него.
Требования к составу заявки установлены статьёй 1492 ГК РФ. Если бизнес собирается расширять ассортимент, будущие направления лучше обсудить до подачи, а не после получения свидетельства.
Шаг 2. Проверьте обозначение до подачи
Поиск в Яндексе или по названию компании показывает только часть картины. Для регистрации нужно учитывать зарегистрированные товарные знаки и более ранние заявки. При проверке оценивают написание, звучание, смысл и однородность товаров или услуг.
Разница в одной букве или использование другого алфавита не гарантируют отсутствие сходства. Полезная проверка должна отвечать не только на вопрос «есть ли совпадения», но и на вопрос «что делать с найденными препятствиями».
Если название уже выбрано, можно обсудить проверку и получить предварительный расчёт регистрации в «Альфа Интеллект». На консультации достаточно описать, что вы продаёте или какие услуги оказываете.
Шаг 3. Подготовьте и подайте заявку
Для заявки нужны обозначение, сведения о заявителе и перечень товаров или услуг. Владельцем знака может быть организация, индивидуальный предприниматель (ИП) или гражданин. До подачи стоит проверить данные правообладателя и окончательный перечень: ошибки на этом этапе могут привести к дополнительной переписке и расходам.
Шаг 4. Пройдите экспертизу
Сначала Роспатент проводит формальную экспертизу документов, затем экспертизу заявленного обозначения. Если у эксперта появляются вопросы или препятствия, заявителю направляют запрос или уведомление. Для разных документов установлены разные сроки и правила ответа.
Шаг 5. Получите свидетельство
После положительного решения оплачивается завершающая пошлина, сведения вносятся в Государственный реестр, а правообладатель получает свидетельство. После регистрации проверьте, кто указан владельцем, какое обозначение охраняется и какие товары и услуги включены в перечень.
Исключительное право действует десять лет с даты подачи заявки и может продлеваться на следующие десятилетние периоды. Это предусмотрено статьёй 1491 ГК РФ.
Сколько стоит регистрация товарного знака в 2026 году
Государственные пошлины лучше считать до подачи по актуальной таблице Роспатента. На сентябрь 2026 года базовая схема для обычной заявки выглядит так:
· 4 000 ₽ — регистрация заявки и формальная экспертиза; плюс 1 000 ₽ за каждый класс МКТУ свыше одного.
· 13 000 ₽ — экспертиза обозначения; плюс 2 500 ₽ за каждый класс свыше одного и 500 ₽ за каждую позицию товара или услуги свыше десяти в одном классе.
· 18 000 ₽ — регистрация товарного знака и выдача электронного свидетельства; плюс 2 000 ₽ за каждый класс свыше пяти.
Если в каждом классе не более десяти позиций и нет дополнительных действий, ориентир по обязательным платежам такой:
Классы МКТУ
Подача и формальная экспертиза
Экспертиза обозначения
Базовый итог пошлин*
1 класс
4 000 ₽
13 000 ₽
35 000 ₽
2 класса
5 000 ₽
15 500 ₽
38 500 ₽
3 класса
6 000 ₽
18 000 ₽
42 000 ₽
* В итог включена завершающая пошлина 18 000 ₽. Доплаты за позиции свыше десяти, классы свыше пяти, изменения, продление сроков и иные отдельные действия здесь не учтены. Перед оплатой сумму нужно пересчитать под конкретный перечень.
К государственным пошлинам добавляется стоимость работы представителя, если бизнес не подаёт заявку самостоятельно. В «Альфа Интеллект» комплексное сопровождение регистрации оплачивается по выбранному тарифу; актуальные условия и стоимость опубликованы на сайте. Государственные пошлины оплачиваются отдельно. В бюджет также стоит заложить возможные действия, которые не входят в стандартное сопровождение: отдельные договоры с правообладателями, споры и иные самостоятельные процедуры.
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Как учесть расходы на товарный знак в бухгалтерском учёте
С 2024 года организации применяют Федеральный стандарт бухгалтерского учёта (ФСБУ) 14/2022 «Нематериальные активы». Для бухгалтера важно разделить период до признания товарного знака нематериальным активом (НМА) и последующий учёт зарегистрированного права.
Когда товарный знак становится нематериальным активом
Если исключительное право на товарный знак соответствует критериям НМА, затраты, непосредственно связанные с его созданием и регистрацией, до признания актива учитываются как капитальные вложения. После государственной регистрации и выполнения критериев признания объект принимают к учёту как НМА.
Первоначальная стоимость НМА формируется из связанных с ним капитальных вложений. В неё могут входить государственные пошлины и услуги специалистов, если они непосредственно относятся к созданию и регистрации конкретного объекта. Конкретный состав затрат закрепляют и подтверждают первичными документами.
Типовые проводки
Для обычной коммерческой организации схема часто выглядит так; конкретные субсчета зависят от рабочего плана счетов и учётной политики. В проводках ниже Дт означает «дебет», Кт — «кредит»:
Операция
Типовая запись
Услуги, непосредственно связанные с созданием/регистрацией НМА
Дт 08 — Кт 60/76
Пошлины, включаемые в первоначальную стоимость
Дт 08 — Кт 68/76
Входной НДС по услугам, если он предъявлен
Дт 19 — Кт 60/76
Товарный знак принят к учёту как НМА
Дт 04 — Кт 08
Начислена амортизация
Дт 20/26/44 — Кт 05
По ФСБУ 14/2022 организация определяет срок полезного использования, ликвидационную стоимость и способ амортизации. Начисление амортизации начинается с даты признания НМА; учётной политикой можно установить начало с первого числа следующего месяца. При определении срока полезного использования учитывают ожидаемый период использования и срок действия исключительного права.
Что с налогом на прибыль
В налоговом учёте исключительное право на товарный знак относится к нематериальным активам при выполнении установленных условий. По статье 256 Налогового кодекса РФ (НК РФ) объект относится к амортизируемому имуществу, если срок полезного использования превышает 12 месяцев, а первоначальная стоимость — 100 000 ₽.
Для товарного знака срок полезного использования в налоговом учёте определяют с учётом срока действия исключительного права; общее правило установлено статьёй 258 НК РФ. Поэтому формулировка «можно самостоятельно поставить любой срок не меньше двух лет» для товарного знака некорректна.
Если стоимость объекта не превышает налоговый порог амортизируемого имущества, порядок признания затрат зависит от их характера и применяемого режима налогообложения. Для упрощённой системы налогообложения (УСН) и специальных ситуаций правила отличаются, поэтому в статье корректнее не обещать единый вариант списания всем компаниям.
Что с налогом на добавленную стоимость (НДС)
Патентные и регистрационные пошлины, взимаемые государственными органами, сами по себе не содержат НДС. По услугам бюро ситуация другая: если исполнитель предъявляет НДС, а заказчик является плательщиком НДС и выполняет условия для вычета, налог принимают к вычету по общим правилам. Общие условия вычетов описывает Федеральная налоговая служба (ФНС России).
То есть в бюджете полезно разделять как минимум три строки: государственные пошлины, стоимость услуг без НДС и предъявленный НДС по услугам — если он есть. Это упрощает и согласование расходов, и последующий учёт.
Почему месяцы ожидания не гарантируют положительного решения
Административный регламент, утверждённый приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 483, указывает общий срок госуслуги 18 месяцев и две недели. Это не средний срок каждой регистрации и не обязательное ожидание для каждой заявки; регламент предусматривает случаи увеличения срока. См. административный регламент Роспатента.
Дополнительное время может понадобиться, если в документах не хватает сведений, эксперт нашёл сходный знак, нужно отвечать на запрос или заявитель меняет допустимые сведения по заявке.
Уведомление о результатах проверки, которое часто называют предварительным отказом, ещё не является окончательным решением. По пункту 3 статьи 1499 ГК РФ доводы заявителя учитываются, если представлены в течение шести месяцев со дня направления уведомления. Важно не смешивать этот срок со сроком ответа на запрос экспертизы: для разных документов действуют разные правила.
Сроки ответа зависят от вида документа Роспатента. Возможность продления предусмотрена, в частности, для ответа на запрос экспертизы по статье 1497 ГК РФ; шестимесячный срок для представления доводов по уведомлению по пункту 3 статьи 1499 ГК РФ не следует автоматически считать продлеваемым. Поэтому ориентироваться на один срок для всей переписки с ведомством нельзя.
Если обозначение придётся существенно изменить, нельзя рассчитывать на свободную замену названия внутри прежней заявки: статья 1497 ГК РФ ограничивает изменения по существу. Новая подача означает отдельную процедуру, и прежняя дата приоритета автоматически на неё не переносится.
Почему Роспатент может отказать
Сходство с чужим знаком или более ранней заявкой — только одна из причин отказа. Препятствием может стать и само обозначение: например, если оно описывает товар, способно вводить потребителя в заблуждение или включает элементы, использование которых ограничено законом. Ниже — условные примеры: они показывают логику экспертизы, но не заменяют проверку конкретного обозначения.
Причина
Условный пример
Что увидит экспертиза
Сходство с более ранним знаком
«ALFA DERM» для косметики, если для однородных товаров уже охраняется сходное «ALFADERM».
Покупатель может воспринять обозначения как связанные с одним производителем.
Описательное обозначение
«Свежий хлеб» для хлебобулочных изделий.
Фраза сообщает о товаре и его характеристике, а не индивидуализирует конкретный бренд.
Общеупотребимое название товара
«КОФЕ» для кофе.
Нельзя получить монополию на обычное название самого товара.
Введение в заблуждение
«100% ШЁЛК» для синтетических платков.
Обозначение способно создать неверное представление о свойствах товара.
Чужие или официальные охраняемые элементы
Использование в логотипе официального герба либо фамилии известного человека без необходимого согласия.
Для отдельных элементов закон требует специальных оснований или согласия правообладателя/уполномоченного лица.
Практический вывод. Свободный домен, отсутствие точного совпадения в поиске и даже оригинальный логотип сами по себе не гарантируют регистрацию. До подачи полезно оценивать и более ранние права, и то, насколько само обозначение соответствует требованиям закона.
Перечень оснований для отказа закреплён в статье 1483 Гражданского кодекса РФ. Поэтому проверка перед подачей — это не только поиск совпадений, но и оценка самого обозначения, товаров и услуг, для которых запрашивается охрана.
Если вы уже получили уведомление Роспатента, можно разобрать основания и варианты ответа с «Альфа Интеллект» — до отправки позиции в ведомство.
Можно ли зарегистрировать товарный знак самостоятельно
Да. Российскому заявителю не обязательно обращаться в бюро. Но подача формы — только начало процесса: нужно контролировать корреспонденцию, соблюдать сроки и при необходимости готовить аргументированный ответ экспертизе.
Чтобы сравнить предложения исполнителей, задайте пять вопросов:
1. Какую проверку проведут до подачи и покажут ли найденные риски?
2. Кто согласует перечень товаров и услуг и будущего правообладателя?
3. Включены ли ответы на запросы и уведомления экспертизы?
4. Что входит в работу при отказе, а какие действия оплачиваются отдельно?
5. Какие именно платежи и при каких условиях возвращаются по гарантии?
Такой чек-лист полезнее общей формулировки «регистрация под ключ»: два предложения с одинаковой ценой могут включать совершенно разный объём работы.
Как подготовиться к первому разговору
Не нужно заранее разбираться во всей МКТУ. Подготовьте:
· Название в используемом или планируемом написании.
· Логотип, если он есть.
· Список основных товаров или услуг.
· Ближайшие планы: запуск упаковки, поставки, рекламы или новой линейки.
· Номер заявки и полученные письма Роспатента, если процедура уже началась.
Бухгалтер или финансовый руководитель дополнительно может собрать документы по расходам, уточнить предполагаемого правообладателя и проверить, разделены ли в смете услуги и государственные пошлины. После первичного обсуждения должно быть понятно, какие данные ещё нужны, какой объём сопровождения предлагается и из чего складывается бюджет.
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Регистрация и согласованные юридические работы выполняются по договору. Итог регистрации зависит от обстоятельств конкретной заявки и результатов экспертизы Роспатента.
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Источники
1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), статья 1484 — исключительное право на товарный знак
2. ГК РФ, статья 1492 — заявка на товарный знак
3. ГК РФ, статья 1491 — срок действия исключительного права
4. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 483 — административный регламент
5. ГК РФ, статья 1499 — экспертиза заявленного обозначения
6. ГК РФ, статья 1497 — экспертиза заявки и пределы изменений
7. ГК РФ, статья 1483 — основания для отказа
8. Роспатент — действующие патентные и иные пошлины
9. Федеральный стандарт бухгалтерского учёта (ФСБУ) 14/2022 «Нематериальные активы»
10. Налоговый кодекс РФ (НК РФ), статья 256 — амортизируемое имущество
11. Налоговый кодекс РФ (НК РФ), статья 258 — срок полезного использования нематериального актива (НМА)
12. Федеральная налоговая служба (ФНС России) — налог на добавленную стоимость (НДС) и общие условия налоговых вычетов