Товарный знак для маркетплейсов в 2026–2027 годах: что изменится с 1 октября и 1 марта

Вокруг закона о платформенной экономике появился удобный рекламный тезис: якобы с 1 октября 2026 года продавцов без зарегистрированного товарного знака начнут массово ограничивать на маркетплейсах.
Такой вывод слишком широкий. Федеральный закон № 289-ФЗ действительно меняет правила работы посреднических цифровых платформ, но сам по себе не превращает свидетельство на товарный знак в обязательную «лицензию продавца». Для селлера важнее разделить три вещи: требования закона, внутренние процедуры конкретной площадки и права на бренд.
Короткий ответ: всеобщей обязательной регистрации товарного знака для продавцов маркетплейсов с 1 октября 2026 года нет. Но с 1 марта 2027 года вступает в силу специальный механизм подтверждения прав на зарегистрированный товарный знак в карточке товара, если продавец указывает себя правообладателем или пользователем знака.
Если вы уже продаёте под собственным названием и хотите понять, стоит ли начинать регистрацию до вступления специальных правил 1 марта 2027 года, можно проверить бренд и оценить перспективы регистрации в «Альфа Интеллект». Для первичной оценки достаточно названия бренда и перечня основных товаров.
Первоисточники: Федеральный закон № 289-ФЗ и постановление Правительства РФ № 821. Если нужны именно правила по товарным знакам, смотрите раздел IX постановления — он вступает в силу с 1 марта 2027 года.
Обязателен ли товарный знак для маркетплейсов с 1 октября 2026 года
Дата
Что происходит
Что это значит для продавца
1 октября 2026
Вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ и основная часть правил проверки карточек.
Площадки формализуют проверку сведений о продавце, товаре, документах, маркировке и других обязательных данных.
1 марта 2027
Вступает в силу раздел IX постановления Правительства РФ № 821 о подтверждении права на использование товарного знака в карточке.
Появляется специальный механизм размещения и проверки сведений о зарегистрированном товарном знаке и праве его использования.
Что это значит на практике. С 1 октября меняются общие правила работы платформ и проверки карточек. Отдельный механизм подтверждения именно зарегистрированного товарного знака появляется позже — с 1 марта 2027 года. Поэтому эти даты нельзя смешивать и тем более трактовать как «с октября без свидетельства продавать нельзя».
Это ключевое отличие от первоначального шума вокруг реформы: новые правила платформ стартуют в октябре, а отдельный механизм, связанный именно с подтверждением прав на товарный знак в карточке товара, — только в марте 2027 года.
Что действительно меняется с 1 октября 2026 года
Федеральный закон № 289-ФЗ вводит единый контур регулирования посреднических цифровых платформ. Для карточек товаров закон требует технической возможности размещать предусмотренные законодательством сведения и устанавливает случаи, когда площадка должна проверять информацию или не допускать карточку к размещению. Статья 7 закона
Для большинства продавцов практические изменения будут связаны прежде всего с документами на товар: обязательным подтверждением соответствия, государственной регистрацией отдельных категорий, маркировкой и сведениями о продавце. Это не то же самое, что регистрация товарного знака.
Если без юридических формулировок: маркетплейс будет внимательнее к обязательным сведениям о товаре и продавце. Сертификаты, декларации, маркировка и регистрационные документы на отдельные категории — это один блок требований. Товарный знак — другой: он подтверждает право на бренд и не заменяет документы на сам товар.
При этом закон прямо закрепляет отдельный механизм защиты интеллектуальной собственности: правообладатель, обнаружив нарушение исключительного права в информации на платформе, вправе обратиться к оператору с заявлением о прекращении размещения такой информации. Для владельца зарегистрированного бренда это делает пакет подтверждающих документов ещё более прикладным инструментом.
Что меняет постановление Правительства № 821 с 1 марта 2027 года
Постановление Правительства РФ от 2 июля 2026 года № 821 устанавливает правила проверки информации в карточках товаров. Большая часть документа начинает действовать с 1 октября 2026 года, но раздел IX — «Размещение в карточке товара информации о подтверждении права на использование товарного знака» — вступает в силу с 1 марта 2027 года.
Раздел IX постановления № 821 предусматривает, что партнёр сможет разместить сведения о своём статусе правообладателя или лица, которому предоставлено право использования зарегистрированного товарного знака.
Если такие сведения размещены, площадка будет сверять, в частности:
• номер государственной регистрации товарного знака и дату записи в Государственном реестре;
• сведения о продавце и сведения о правообладателе;
• для пользователя знака по договору — сведения о государственной регистрации предоставления права использования.
Если проверка подтверждает право, оператор размещает в карточке изображение соответствующего товарного знака, полученное из государственного реестра.
Проще говоря. Если вы укажете в карточке, что являетесь владельцем зарегистрированного знака или законно используете его по зарегистрированному договору, площадка сможет сверить эти сведения с государственным реестром. Если данные подтвердятся, в карточке появится изображение соответствующего товарного знака из реестра.
Важно. Из этих правил не следует, что любой продавец любого товара обязан к 1 марта 2027 года стать правообладателем собственного товарного знака. Они описывают порядок подтверждения зарегистрированного права или права использования, когда продавец заявляет такие сведения в карточке.
Почему заявку на свой бренд лучше подавать уже сейчас
Регистрация товарного знака — не быстрая формальность. Роспатент указывает общий срок государственной услуги 18 месяцев и 2 недели, а срок экспертизы заявленного обозначения — 12 месяцев. Конкретная заявка может пройти быстрее, но заранее гарантировать свидетельство к определённой дате нельзя. Сроки Роспатента
Экспертный вывод. Если собственный бренд уже используется в продажах и вы хотите к весне 2027 года подтверждать зарегистрированное право без аврала, откладывать подачу до февраля неразумно. Подача заявки фиксирует приоритет и запускает экспертизу, но сама заявка ещё не равна регистрации.
Что это значит для продавца. Закон не вводит автоматическую блокировку всех товаров и карточек без товарного знака. Но если площадка запросит подтверждение права на бренд, возникнет спор с конкурентом или вы сами заявите статус правообладателя, лучше не начинать оформление прав в последний момент. Иначе карточка может столкнуться с ограничениями по правилам площадки или вы просто не сможете подтвердить заявленный статус тогда, когда это понадобится.
Проверьте свой бренд до 2027 года
Проверим обозначение, оценим перспективы регистрации и подскажем, какие товары и услуги стоит включить в заявку.
Маркетплейс, заявка и товарный знак — три разных статуса
Одна из самых частых ошибок — считать, что создание бренда в кабинете маркетплейса, подача заявки в Роспатент и регистрация товарного знака означают одно и то же. Это разные уровни.
Статус
Что он даёт
Чего он не даёт
Название/бренд в кабинете площадки
Помогает оформить карточку и витрину по правилам площадки.
Само по себе не создаёт исключительного права на обозначение.
Заявка в Роспатент
Фиксирует дату приоритета и запускает экспертизу.
Не означает, что знак уже зарегистрирован; возможен отказ.
Зарегистрированный товарный знак
Даёт исключительное право в отношении указанных товаров и услуг.
Не отменяет правила конкретной площадки и документы на сам товар.
Главное правило: бренд в кабинете — это настройка маркетплейса, заявка — начало процедуры в Роспатенте, зарегистрированный знак — уже возникшее исключительное право. В переговорах с площадкой и партнёрами лучше называть свой статус точно.
Как подтвердить право на бренд на Wildberries
Практика маркетплейсов уже сейчас показывает, зачем продавцу различать «бренд в карточке» и подтверждённые права. Wildberries позволяет правообладателю или лицензиату получить статус представителя бренда. Для правообладателя площадка запрашивает сведения о зарегистрированном товарном знаке; для лицензиата — также документы, подтверждающие право использования.
После подтверждения представитель получает отдельные инструменты: может работать с заявками на значок «Оригинал», видеть продавцов своего бренда и использовать другие функции раздела «Бренды». Актуальная инструкция Wildberries
Это внутренние процедуры Wildberries, а не универсальная норма для всех маркетплейсов. На другой площадке набор документов и функции кабинета могут отличаться. Поэтому перед загрузкой документов нужно смотреть актуальную справку именно той платформы, на которой вы торгуете.
Если вы развиваете собственный бренд и хотите понять, какие обозначения стоит проверить до подачи и для каких товаров запрашивать охрану, можно начать с предварительного разбора в «Альфа Интеллект».
Что с Ozon: как относиться к бренду и документам на него
На Ozon логика в целом похожа, но конкретные процедуры кабинета отличаются от Wildberries. Само поле «Бренд» в карточке не делает продавца правообладателем товарного знака. Если площадке или правообладателю потребуется подтвердить законность использования бренда, значение будут иметь документы, которые показывают ваш статус: правообладатель, лицензиат, дистрибьютор или обычный продавец оригинального товара.
Практический вывод. Не стоит переносить требования Wildberries на Ozon один в один. Перед загрузкой документов проверьте актуальные требования именно в Ozon Seller и в своём кабинете продавца: интерфейсы, перечни документов и внутренние статусы площадок меняются. Но базовое правило остаётся тем же — бренд в карточке и исключительное право на товарный знак не являются одним и тем же.
Пять сценариев продавца — и пять разных стратегий
Сценарий
Что проверить
Рациональное действие
Собственный бренд
Свободно ли обозначение, кому принадлежат логотип, упаковка и контент.
Провести поиск и определить, для каких товаров и услуг подавать заявку.
Продажа чужого бренда
Есть ли договоры, накладные, письма, лицензии или иные документы по цепочке поставки.
Не выдавать себя за правообладателя; хранить документы, подтверждающие происхождение товара и полномочия.
Контрактное производство
На кого оформлены название, дизайн, упаковка и договоры с производителем.
Закрепить права до масштабирования и до того, как бренд станет зависим от одного подрядчика.
Тест новой ниши
Есть ли смысл инвестировать в название после проверки спроса и юридического риска.
Проверить обозначение до крупной партии упаковки и рекламы; регистрацию планировать вместе с масштабированием.
Небрендированный товар
Нет ли на товаре или упаковке чужого обозначения; в порядке ли обязательные документы на сам товар, сертификаты, декларации и маркировка.
Не регистрировать собственный знак только ради факта продажи. Сосредоточиться на документах на товар и не использовать чужой бренд без законного основания.
Почему «создать бренд в кабинете» недостаточно
Техническая возможность добавить название или логотип в интерфейсе площадки не означает возникновения исключительного права. Площадка управляет своей карточкой и внутренними статусами, а государственную регистрацию товарного знака проводит Роспатент.
Обратная ошибка — считать поданную заявку готовой регистрацией. Заявка проходит экспертизу и может столкнуться с более ранними правами или другими основаниями для отказа. Поэтому в документах и коммуникации лучше точно различать формулировки «заявка подана» и «товарный знак зарегистрирован».
Что продавцу стоит сделать уже сейчас
1. Разделите ассортимент. Отдельно выделите собственные бренды, товары чужих брендов и небрендированную продукцию.
2. Если собственный бренд уже используется — проверьте его сейчас. Ищите не только точные совпадения, но и сходные названия для однородных товаров; после проверки решайте, какие товары и услуги действительно включать в заявку.
3. Сверьте товары и классы. Перечень регистрации должен соответствовать реальной деятельности, а не просто максимально широкому набору классов.
4. Соберите договоры. Проверьте документы с производителями, дизайнерами, фотографами, агентствами и дистрибьюторами.
5. Проверьте документы на товар. Сертификаты, декларации, государственная регистрация и маркировка — отдельный блок требований, не заменяемый товарным знаком.
6. Назначьте ответственного. Кто-то должен контролировать письма платформ, оригиналы документов, сроки действия договоров и изменения в кабинете.
Не покупайте регистрацию из страха — считайте экономику бренда
Товарный знак нужен не потому, что «всех отключат 1 октября». Для собственного бренда он решает другую задачу: позволяет отделить актив бизнеса от конкретного кабинета, поставщика или площадки и создаёт юридическую основу для защиты обозначения.
Если бюджет ограничен, начинайте с ядра: ключевого словесного обозначения и тех товаров, на которых строится оборот. Не стоит включать десятки классов только «на всякий случай». Сначала полезнее проверить, пригодно ли название для регистрации и нет ли уже более ранних сходных прав.
Практический смысл такой: не нужно регистрировать «всё на свете», чтобы чувствовать себя безопасно. Задача — закрыть ключевой бренд и те направления, на которых реально строится оборот, а затем расширять защиту вместе с бизнесом.
Если на маркетплейсе уже возник спор по бренду или площадка просит подтвердить права, можно разобрать документы и определить, какой правовой статус нужно подтверждать в вашей ситуации.
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Регистрация и согласованные юридические работы выполняются по договору. Требования маркетплейсов и нормативные акты могут обновляться, поэтому перед конкретным действием нужно проверять актуальные правила соответствующей площадки и действующую редакцию законодательства.
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Источники
1. Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации»
2. Статья 7 Федерального закона № 289-ФЗ — размещение и проверка карточки товара
3. Статья 23 Федерального закона № 289-ФЗ — вступление в силу с 1 октября 2026 года
4. Постановление Правительства РФ от 02.07.2026 № 821 — правила проверки информации в карточках
5. Раздел IX постановления № 821 — подтверждение права на использование товарного знака с 1 марта 2027 года
6. Wildberries — как стать представителем бренда
7. Wildberries — как узнать, кто продаёт товары под вашим брендом
8. Роспатент — сроки государственной регистрации товарного знака