Товарный знак для маркетплейсов в 2026–2027 годах: что изменится с 1 октября и 1 марта

Вокруг закона о платформенной экономике появился удобный рекламный тезис: якобы с 1 октября 2026 года продавцов без зарегистрированного товарного знака начнут массово ограничивать на маркетплейсах.

Такой вывод слишком широкий. Федеральный закон № 289-ФЗ действительно меняет правила работы посреднических цифровых платформ, но сам по себе не превращает свидетельство на товарный знак в обязательную «лицензию продавца». Для селлера важнее разделить три вещи: требования закона, внутренние процедуры конкретной площадки и права на бренд.

Короткий ответ: всеобщей обязательной регистрации товарного знака для продавцов маркетплейсов с 1 октября 2026 года нет. Но с 1 марта 2027 года вступает в силу специальный механизм подтверждения прав на зарегистрированный товарный знак в карточке товара, если продавец указывает себя правообладателем или пользователем знака.

Если вы уже продаёте под собственным названием и хотите понять, стоит ли начинать регистрацию до вступления специальных правил 1 марта 2027 года, можно проверить бренд и оценить перспективы регистрации в «Альфа Интеллект». Для первичной оценки достаточно названия бренда и перечня основных товаров.

Первоисточники: Федеральный закон № 289-ФЗ и постановление Правительства РФ № 821. Если нужны именно правила по товарным знакам, смотрите раздел IX постановления — он вступает в силу с 1 марта 2027 года.