Отказ Роспатента в регистрации товарного знака в 2026 году: 7 рисков до подачи

Короткий ответ: предварительная проверка не гарантирует регистрацию. Её задача — заранее увидеть существенные препятствия и выбрать дальнейшее действие: подавать знак как есть, менять обозначение, корректировать перечень или готовить аргументы и документы.

Самая дорогая ошибка часто возникает ещё до подачи: название выбрано, упаковка заказана, реклама запущена, а проверка сводится к поиску точного слова. Но Роспатент оценивает не только совпадения. В статье 1483 ГК РФ перечислены разные препятствия для регистрации.

Если название уже выбрано, можно предварительно проверить бренд и перечень товаров в «Альфа Интеллект» . Для первого разбора достаточно названия и описания того, что вы продаёте или планируете продавать.

Поэтому корректный вывод звучит не как «зарегистрируем со 100% гарантией», а как оценка риска с объяснением причин. Хорошая проверка отвечает на два вопроса: что может помешать и что с этим можно сделать до подачи.

Экспертиза проходит уже после подачи заявки: Роспатент проверяет обозначение и принимает решение о регистрации либо об отказе. До подачи можно оценить риски по базам, самому обозначению, перечню товаров и известным правам третьих лиц.

Что предварительная проверка может — и чего не может

Семь зон риска до подачи

Примеры ниже условные и нужны только для объяснения логики проверки. Реальный судебный пример отдельно отмечен в тексте. Важно: первые пять блоков ниже связаны с требованиями статьи 1483 ГК РФ. Шестой и седьмой — не самостоятельные основания отказа, но ошибки стратегии, из-за которых заявка становится дороже, уже или уязвимее.

Риск 1. Название описывает товар или его свойства

Если обозначение прямо сообщает вид, качество, назначение, состав или другие характеристики товара, ему может не хватить различительной способности. Проще говоря: товарный знак должен отличать ваш товар от чужого, а не просто рассказывать, что находится перед покупателем. Условный пример: «Свежий хлеб» для хлебобулочных изделий прежде всего описывает товар и его характеристику. Это не означает автоматический отказ в любой ситуации, но риск выше. Проверьте, какой смысл покупатель считывает без знания компании. Если название сразу отвечает «что это?», «какое?» или «для чего?», нужна отдельная оценка охраноспособности.

Риск 2. Есть более ранний сходный знак или заявка

Роспатент сравнивает не только одинаковые слова. Значение имеют звучание, написание, смысл, визуальное впечатление и доминирующие элементы. Замена одной буквы, пробела или шрифта сама по себе не делает знак безопасным. Условный пример: для косметики подают название «LUMERA», а в реестре уже есть «LUMIRA» для близких товаров. Одна изменённая гласная может не убрать сходство. Проверять нужно точные совпадения, варианты написания, транслитерацию, похожее звучание, смысловые аналоги и более ранние заявки. Для логотипов нужен отдельный анализ изобразительных элементов.

Риск 3. Товары или услуги могут признать однородными

Это не отдельное основание отказа, а важная часть анализа конфликта с более ранним знаком. Сходство критично прежде всего для однородных товаров и услуг. Ошибка — искать только в «своём классе МКТУ». Разные классы не гарантируют отсутствие однородности, а один класс не делает все позиции конфликтующими автоматически. Условный пример: знак заявляют для одежды, а похожее обозначение уже охраняется для услуг розничной продажи одежды. Классы разные, но коммерческая связь может иметь значение. Смотрите на назначение, круг потребителей, каналы продаж, материал и взаимодополняемость. Иногда опасный знак находится в соседнем классе. Проверьте бренд до подачи заявки Проверим обозначение и товары, оценим основные риски. Проверить бренд

Риск 4. Обозначение способно ввести покупателя в заблуждение

Название или изображение не должны создавать ложное представление о товаре, изготовителе, месте производства или свойствах. Условный пример: «100% ШЁЛК» для синтетических платков может создать неверное представление о составе. Проверьте, не обещает ли бренд происхождение, материал или характеристику, которой у товара фактически нет. Публичный пример из практики. По заявке «ЗОЛОТО ГРУЗИИ» для товаров 33 класса МКТУ Роспатент сначала отказал в регистрации, посчитав обозначение способным вводить потребителя в заблуждение. Суд по интеллектуальным правам признал такой отказ недостаточно обоснованным и обязал ведомство повторно рассмотреть возражение. Дело № СИП-680/2016. Практический вывод: риск нельзя оценивать по одному слову или географическому образу — важны перечень товаров, контекст использования и то впечатление, которое обозначение реально создаёт у покупателя.

Риск 5. В обозначении есть охраняемый элемент или чужое право

Закон защищает не только товарные знаки. Риск могут создавать официальная символика, географические указания, произведения, известные имена, изображения лиц и другие охраняемые элементы. Для разных объектов действуют разные условия: где-то использование невозможно, где-то требуется согласие или иное основание. Условный пример: компания сама рисует логотип, но берёт за основу узнаваемого персонажа. Новая отрисовка сама по себе не отменяет права на исходный образ. Проверьте происхождение элементов логотипа, фамилий, изображений и географических обозначений. Фраза «мы сами нарисовали» не помогает, если за основу взят чужой охраняемый объект.

Риск 6. Перечень товаров и услуг выбран без стратегии

Неудачный перечень сам по себе не является отдельным основанием отказа по статье 1483, но влияет на круг конфликтующих прав, пошлины и объём будущей охраны. Слишком узкий перечень может оставить направление без защиты, а слишком широкий — увеличить расходы и число пересечений. Новые товары, которых не было в исходной заявке, простым дополнением в неё не включить. Условный пример: бренд запускают для косметики и ароматических свечей, а в заявку включают только косметику. Позже добавить свечи в эту же заявку как новое направление уже не получится. Проверьте, какие товары и услуги реально важны бизнесу и какие формулировки нужны для их защиты.

Риск 7. Проверка построена на неполных данных