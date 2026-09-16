Конкурент подал заявку на ваш бренд раньше вас? Что делать и можно ли сохранить название

Если вы обнаружили чужую заявку на название, которым уже пользуетесь, это ещё не означает автоматическую потерю бренда. Сначала нужно понять статус чужого права, сопоставить товары и услуги, проверить свои более ранние права и только потом выбирать между обращением в Роспатент, переговорами, спором или ребрендингом.

Короткий ответ:

Не начинайте с претензии и не делайте вывод по одному скриншоту из реестра. Чужая заявка, уже зарегистрированный знак и просто похожее название — три разные ситуации. Для каждой важны дата приоритета, перечень товаров и услуг, степень сходства обозначений и ваши собственные права, возникшие раньше.

Проблема → стратегия → решение

Проблема. Чужая заявка продолжает проходить экспертизу, пока бизнес тратит деньги на упаковку, рекламу и продвижение. Если реагировать только после регистрации знака или претензии, доступных вариантов может стать меньше.

Стратегия. Не начинать со спора. Сначала установить статус чужого обозначения, дату приоритета, реальное пересечение товаров и услуг, степень сходства и то, какие более ранние права можно подтвердить документами.

Решение. После диагностики выбрать маршрут, который решает бизнес-задачу: попытаться остановить регистрацию, договориться, изменить перечень, защищать право в Роспатенте или суде, обратиться в ФАС либо вовремя провести ребрендинг.

Как помогает «Альфа Интеллект». Мы собираем эти факторы в одну карту конфликта: что уже произошло, где реальный риск, какие сроки нельзя пропустить и какой первый шаг рациональнее. Без обещаний «100% победы» и без автоматического совета идти в суд.

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