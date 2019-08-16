Как получить банковскую гарантию при участии в государственном или коммерческом тендере

Рассказываем как проверить, соответствует ли ваша компания требованиям банков к участникам закупок. И как быть, если не все они выполняются.
Реестр недобросовестных поставщиков
Для начала проверьте реестр недобросовестных поставщиков. Если ваша компания в нем числится, шансы получить банковскую гарантию на тендер ничтожны.
А как же компания может оказаться в таком реестре? Причин несколько:
- компания выиграла контракт, но уклоняется от его исполнения. Иногда это может случиться и в случае технических сбоев;
- компания нарушала свои обязательства по заключенному контракту;
- компания ранее в тендерах предоставляла недействительную банковскую гарантию. Основная причина - обращение к недобросовестным кредитным брокерам.
Как можно исключить компанию из реестра?
Можно подождать два года. По закону по истечении этого срока компания автоматически исключается из реестра. Но для компаний, часто работающих в сегменте госзакупок. это может обернуться серьезными финансовыми потерями.
Поэтому, если срыв исполнения условий контракта случился не по вашей вине, добивайтесь исключения из реестра через суд.
К примеру, если компанию внесли в список из-за недействительной гарантии, предоставьте доказательства того, что у вас не был времени и возможности установить фальсификацию документа.
Если срыв подписания вызван техническими проблемами, нужно предоставить доказательства этих технических проблем: отключения электричества, сбоя в работе интернета. Такие проблемы являются существенными в случаях с закупками, которые проходят в электронном виде.
Подтверждение требований банка
После того, как вы разобрались с реестром переходите к следующему этапу: предоставьте банку свидетельства того, что вы соответствуете минимальному набору требований. Они установлены законом. Перечислим основные:
- организация не находится в стадии ликвидации;
- не выписано постановление о признании организации банкротом и об открытии конкурсного производства;
- деятельность компании не приостановлена;
- у компании нет недоимки по налогам, сборам и прочим обязательным платежам в бюджет РФ;
- отсутствие у генерального директора и главбуха судимости за экономические преступления.
Дополнительные условия, увеличивающие шансы получения банковской гарантии
При участии компании в государственных закупках, банки проверяют соответствие дополнительным требованиям. Перечень таков:
- отсутствие убытков за два последних отчетных периода.
- движения по счету за последнее полугодие;
- выигранные тендеры. Важно, чтобы опыт выполнения аналогичных работ был чем-то подтвержден;
- наличие материально-технической базы и других ресурсов для обеспечения выполнения контракта;
- срок деятельности компании не менее года.
Если компания не соответствует этим требованиям банк может предложить выпустить гарантию с обеспечением в виде поручительства собственников и ликвидного имущества.
Требования к заказчику
При предоставлении гарантии банк проверит и заказчика: деловую репутацию бенефициара, состав учредителей, финансовую отчетность, наличие арбитражных споров и тд. Но только в отношении коммерческих тендеров. В случае госзакупок никаких требований от банка к заказчику выдвигаться не будет.
Выбор банка для гарантии
При участии в коммерческом тендере поставщик услуг может предоставить гарантии тех банков, которые перечислил в конкурсной документации заказчик.
В том случае, если банка, который может предоставить вам гарантию, в этом списке нет, отправьте заказчику письмо с просьбой согласования финансово-кредитной организации.
В случае с госзакупками поставщик услуг имеет право предоставить гарантию любого банка, внесенного в реестр кредитных организаций, имеющих право такие гарантии предоставить. Перечень банков, доступен на сайте Минфина
Промсвязьбанк аккредитован на выдачу банковских гарантий для участников госзакупок, регистрационный номер в реестре 3251.
Промсвязьбанк предлагает компаниям малого и среднего бизнеса, участвующим в тендерах, оформление экспресс-гарантии без обеспечения. Преимуществом является возможность подачи заявки без посещения офиса и срок рассмотрения от 1 часа. Узнайте подробнее о предложении.