Как получить банковскую гарантию при участии в государственном или коммерческом тендере

Рассказываем как проверить, соответствует ли ваша компания требованиям банков к участникам закупок. И как быть, если не все они выполняются.

Реестр недобросовестных поставщиков

Для начала проверьте реестр недобросовестных поставщиков. Если ваша компания в нем числится, шансы получить банковскую гарантию на тендер ничтожны.

А как же компания может оказаться в таком реестре? Причин несколько:

компания выиграла контракт, но уклоняется от его исполнения. Иногда это может случиться и в случае технических сбоев;

компания нарушала свои обязательства по заключенному контракту;

компания ранее в тендерах предоставляла недействительную банковскую гарантию. Основная причина - обращение к недобросовестным кредитным брокерам.

Как можно исключить компанию из реестра?

Можно подождать два года. По закону по истечении этого срока компания автоматически исключается из реестра. Но для компаний, часто работающих в сегменте госзакупок. это может обернуться серьезными финансовыми потерями.

Поэтому, если срыв исполнения условий контракта случился не по вашей вине, добивайтесь исключения из реестра через суд.

К примеру, если компанию внесли в список из-за недействительной гарантии, предоставьте доказательства того, что у вас не был времени и возможности установить фальсификацию документа.

Если срыв подписания вызван техническими проблемами, нужно предоставить доказательства этих технических проблем: отключения электричества, сбоя в работе интернета. Такие проблемы являются существенными в случаях с закупками, которые проходят в электронном виде.

Подтверждение требований банка

После того, как вы разобрались с реестром переходите к следующему этапу: предоставьте банку свидетельства того, что вы соответствуете минимальному набору требований. Они установлены законом. Перечислим основные:

организация не находится в стадии ликвидации;

не выписано постановление о признании организации банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность компании не приостановлена;

у компании нет недоимки по налогам, сборам и прочим обязательным платежам в бюджет РФ;

отсутствие у генерального директора и главбуха судимости за экономические преступления.

Дополнительные условия, увеличивающие шансы получения банковской гарантии

При участии компании в государственных закупках, банки проверяют соответствие дополнительным требованиям. Перечень таков:

отсутствие убытков за два последних отчетных периода.

движения по счету за последнее полугодие;

выигранные тендеры. Важно, чтобы опыт выполнения аналогичных работ был чем-то подтвержден;

наличие материально-технической базы и других ресурсов для обеспечения выполнения контракта;

срок деятельности компании не менее года.

Если компания не соответствует этим требованиям банк может предложить выпустить гарантию с обеспечением в виде поручительства собственников и ликвидного имущества.

Требования к заказчику

При предоставлении гарантии банк проверит и заказчика: деловую репутацию бенефициара, состав учредителей, финансовую отчетность, наличие арбитражных споров и тд. Но только в отношении коммерческих тендеров. В случае госзакупок никаких требований от банка к заказчику выдвигаться не будет.

Выбор банка для гарантии

При участии в коммерческом тендере поставщик услуг может предоставить гарантии тех банков, которые перечислил в конкурсной документации заказчик.

В том случае, если банка, который может предоставить вам гарантию, в этом списке нет, отправьте заказчику письмо с просьбой согласования финансово-кредитной организации.

В случае с госзакупками поставщик услуг имеет право предоставить гарантию любого банка, внесенного в реестр кредитных организаций, имеющих право такие гарантии предоставить. Перечень банков, доступен на сайте Минфина

Промсвязьбанк аккредитован на выдачу банковских гарантий для участников госзакупок, регистрационный номер в реестре 3251.