Предприятия МСП продадут больше

С этого материала в нашем блоге мы будем освещать перемены в контрактной системе, которые относятся непосредственно к предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП). В этом выпуске краткий обзор постановления Правительства № 1001 от 01.08.2019 г.

По этому постановлению с 1 января 2020 года доля закупок у МСП должна составлять 20% (против текущих 18%). Это нововведение касается компаний с госучастием и госкорпораций, которые осуществляют закупки согласно ФЗ № 223.

Для чего принято это решение?

Перед правительством стоит задача — обеспечить рост доли МСП в экономике. Согласно нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» эта доля должна до 2024 года вырасти в полтора раза. В абсолютных цифрах с 3 трлн руб. в 2018 году за шесть лет объем закупок должен подрасти до 5 трлн руб.

Какие предприятия в 2019 году причисляют к МСП?

Микропредприятие. Выручка за год до 120 млн руб. (без учета НДС), численность работников не более 15 человек.

Малое предприятие. Выручка до 800 млн руб., численность работников не более 100 человек.

Среднее предприятия. Выручка до 2 млрд руб., численность работников не более 250 человек.

Второй шаг по реализации нацпроекта касается так называемой квоты прямых закупок. Это вид закупок, в которых не участвует крупный бизнес, только малые и средние предприятия. Со следующего года объем таких закупок составит не 15%, а 18%.