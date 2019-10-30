Как предпринимателю стать участником программы льготного кредитования?

В феврале 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовала программа льготного кредитования. По-другому ее называют программой «8,5». Она позволяет предприятиям МСП получить кредит с льготной ставкой 8,5%.

Расскажем подробнее, что это за проект и как стать его участником.

Что за программа?

Это программа, придуманная правительством для того, чтобы снизить затраты предпринимателей на обслуживание кредитов, иначе говоря на выплату процентов. По данной программе реальная кредитная ставка для бизнеса не превышает 8,5% годовых.

Поскольку кредиты напрямую у государства предприниматели брать не могут, они делают это в банках партнерах программы. А чтобы банки не работали себе в убыток, государство компенсируют им потери от такой низкой, иначе говоря, нерыночной процентной ставки.

Получить такой кредит можно не в каждом банке. Минэкономразвития перед запуском программы разработало перечень критериев для отбора кредитных организация. С момент старта этот список неоднократно пополнялся и по состоянию на октябрь 2019 года он включает 90 банков. Их перечень можно посмотреть на сайте Минэкономразвития.

ПСБ как системообразующий банк изначально вошел в перечень кредитных организаций, уполномоченных на выдачу предпринимателям льготных кредитов. Проверить требования к заемщику и оформить заявку можно на сайте банка.

Для кого эта программа?

Данная программа подойдет не всем. Государство определило список направлений бизнеса, которые могут рассчитывать на такие субсидии. Эти направления правительство выделяет как приоритетные. Среди них такие, как внутренний туризм, строительство, здравоохранение, обрабатывающее производство и т.п. Полный перечень всех отраслей указан в Приложении № 2 Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764.

Программа дает преференции по географическому признаку. Льготные кредиты на оборотные цели доступны для торговых предприятий Дальнего Востока и Северного Кавказа, Крыма и Севастополя, а также в моногородах. Отдельной категорией в кандидаты на льготные кредиты является бизнес, пострадавший в результате чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, размер предприятия также имеет значение. Торговые микропредприятия (с выручкой до 120 млн рублей в год) могут получить кредит на пополнение оборотных средств на всей территории РФ независимо от региона.

На какие цели можно брать льготные кредиты?

Правительство утвердило перечень целей для получения таких кредитов. К ним относятся:

— деньги на инвестиционные цели (приобретение, ремонт или модернизация основных средств);

— деньги на пополнение оборотных средств (покупку сырья и материалов, зарплату сотрудникам и т.п.).

Порядок действий для оформления льготного кредита

При обращении в банк вам достаточно подтвердить принадлежность к соответствующей отрасли с помощью ОКВЭДа Причем, он необязательно должен быть основным.

Кредиты выдают в банках-партнерах программы. Их список приведен выше. Перед тем, как обратиться в банк убедитесь, что вы относитесь к МСП. Для этого проверьте, есть ли сведения о вашем бизнесе в Едином реестре малого и среднего предпринимательства.

Далее подготовьте необходимый пакет документов. Как правило, это сведения о доходах, обороте, числе сотрудников. Затем дождитесь одобрения и получите кредит по льготной ставке.