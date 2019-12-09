ПСБ банк вошел в число наиболее выгодных банков для малого бизнеса

Что случилось

ПСБ банк вошел в число лидеров среди российских банков для малого бизнеса по торговому эквайрингу. Это показали результаты исследования Business Banking Fees Monitoring 2019 Q4, проведённого компанией Markswebb.

Как рассчитывали результаты

Эксперты изучили тарифы 19 российских банков. Для расчета стоимости обслуживания в первый год взяли для изучения три типа клиентов из сегмента МСБ:

фрилансера,

небольшую торговую точку;

оптовую компанию.

Какие результаты получили

Тарифы по торговому эквайрингу ПСБ банка признаны самыми выгодными для торговых точек с оборотом в 300 тыс. рублей в месяц.

Клиенты с таким оборотом получают необходимый пакет услуг за 5 370 рублей в месяц. Кроме этого им предлагаются следующие опции:

терминал в бесплатную аренду;

подключение терминала без посещения офиса;

бесплатная сотовая связь;

зачисление средств день в день.

При этом комиссия за обслуживание составляет 1,79%.

«Лидерские позиции в рейтинге свидетельствуют о том, что ПСБ выбрал правильную стратегию работы с малым и средним бизнесом. Наши конкурентные преимущества заключаются в высоком качестве клиентского сервиса и скорости принятия решений. Поддерживая эти сильные стороны, банк фокусируется на индивидуальном взаимодействии, гибких пакетных предложениях и развитии мультиканальности», — отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса малого и среднего бизнеса ПСБ банка.

Оставьте заявку и узнайте, как быстро подключить торговый эквайринг.