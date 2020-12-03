Как кредит становится выгодным: ПСБ раскрывает секрет

Банки предоставляют кредиты на разных условиях юридическим лицам. Как и в каком банке взять кредит под низкий процент? Такой вопрос волнует многих предпринимателей, особенно в кризисный период. Но кроме низкого процента есть еще ряд важных моментов, которые нужно учитывать при выборе кредитной организации:

наличие и размер комиссии;

страховка;

количество предоставляемых документов;

сложность оформления.

В рекламных предложениях указывается, как правило, минимальная процентная ставка. Итоговый процент по кредиту определяется индивидуально для каждого заемщика.

Почему же банк может предложить клиенту более выгодные условия, как он определяет круг его интересов и понимает, что риски по кредиту минимальны?

Помогает в этом грамотное использование больших данных

Использование Больших данных (Big Data) и специальных алгоритмов, на основе которых строятся предложения по товарам и услугам для клиентов, в том числе для клиентов банка, позволяют определить, что и кому необходимо предложить, формируют наилучшее соотношение цена-предложение. Это создает здоровую конкуренцию между компаниями на рынке и банками в том числе.

Банки анализируют финансовое поведение и предпочтения клиентов. Полученная информация позволяет предвосхищать их потребности и предлагать актуальные сервисы и продукты. Интерфейс дистанционного банковского обслуживания (интернет- и мобильного банка) подстраивается под конкретного пользователя, основываясь на особенностях его поведения и текущего состояния бизнеса.

ПСБ также использует большие данные в анализе платежеспособности клиентов, что дает возможность настроить параметры кредита, ценообразование с учетом персонального риска и предложить потребителю наиболее выгодное ему финансирование.

«За четыре месяца банк выдал более 30 тысяч кредитов на общую сумму порядка 50 млрд рублей по программе льготного кредитования бизнеса — рассказал Александр Чернощекин, старший вице-президент — директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ. — Если бы не современные технологии, то такое количество кредитов мы бы выдавали несколько лет, однако, благодаря разработанным алгоритмам, накопленной базе клиентов и развитию удаленных каналов, получение кредита занимало не более получаса».

В 2020 году актуальным стали программы льготного кредитования для малого бизнеса. К примеру, ПСБ предлагает несколько подобных вариантов:

Один из самых удобных и простых в оформлении кредитов для малого бизнеса от ПСБ — «Без бумаг | Оборотный». От компании необходимо лишь согласие на запрос в БКИ и обработку персональных данных, а также сведения об оборотах (выписка из интернет-банка или карточка 51 счета из 1С), а подать заявку можно онлайн.