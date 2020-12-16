Банковская гарантия: быстро, просто и надежно

Если вы — участник госзакупок, то, скорее всего, сталкивались с банковской гарантией. Она необходима для того, чтобы принять участие в торгах и заключить контракт, если вы стали победителем. Но процесс ее получения может затянуться, а сроки подачи заявок и заключения контрактов жестко ограничены. Что, если вы — владелец бизнеса или индивидуальный предприниматель, чей бухгалтер в отпуске, на больничном или у вас его просто нет, можно ли справиться своими силами и оформить гарантию самостоятельно?

Сначала разберемся, что по сути представляет собой банковская гарантия и почему она может понадобиться заказчикам.

Кому и для чего нужна банковская гарантия?

Удовлетворение государственных или муниципальных потребностей — как в поставках товаров, так и в оказании услуг — осуществляется в рамках процедур государственных закупок за счет бюджетных средств и внебюджетных фондов. Госзаказ во многом позволяет решать вопросы развития страны, обеспечивает ценовое регулирование, стимулирует национальных производителей и частное предпринимательство, а также способствует выводу на рынок новых технологий.

Учитывая важность реализации государственных контрактов, таким сделкам уделяется особое внимание, и они строго регламентированы, поэтому заказчику необходима уверенность в том, что условия контракта будут выполнены без нарушений.

Для обеспечения исполнения контракта в первую очередь и применяется банковская гарантия. Фактически — это страховка и инструмент для компенсации убытков. В то же время она позволяет исполнителю не отвлекать собственные средства из оборота. Для тех, кто не обладает свободными деньгами, а это в основном малый бизнес и ИП, банковская гарантия дает возможность участвовать в крупных закупках.

Где найти свободный капитал для участия в госзакупках?

Участнику торгов необходимо иметь свободный капитал, а в условиях нестабильности, подобно той, что мы наблюдаем на фоне пандемии коронавируса, многие компании, напротив, задействуют свои накопленные резервы на выплату зарплаты, расчеты с кредиторами и арендодателями, выплаты по текущим поставкам. Это значит, что свободные ресурсы уходят на другие цели.

Другая ситуация: часто бизнес получает деньги уже после исполнения контракта. Если контракт заключен на проведение периодического обслуживания, то срок может составлять от нескольких месяцев до года, и еще больше — при строительстве или капитальном ремонте. Получается, что ваши средства будут находиться у заказчика, и, в отличие, например, от того же депозита в банке, ими нельзя воспользоваться в любое время или получить на них процент.

При оформлении банковской гарантии компания платит банку комиссию, а денежные средства никуда не переводит и продолжает использовать по своему усмотрению.

Если гарантия нужна срочно...

... тогда можно подать заявку на предоставление банковской гарантии без пакета отчетности.

Такую возможность предоставляет ПСБ — Банк выдает гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках лимита до 10 млн рублей без рассмотрения бухгалтерской отчетности, что существенно экономит время и деньги клиентов.

Это можно сделать через площадки финансовых сервисов Gosoblako, Tenderland, ВБЦ, Goodfin, которые помогут сформировать документы: достаточно подписать заявку и приложить скан паспорта заявителя и учредителей.

Гарантию в рамках лимита свыше 10 млн рублей и до 150 млн рублей также можно получить, выполнив всего три шага: заполнить анкету, приложить к ней паспорта учредителей и директора, бухгалтерскую отчетность за два последних отчетных периода и подписать пакет электронной подписью.

Банк примет решение о выдаче банковской гарантии и выставит предложение в течение 30 мин. Минимальная сумма вознаграждения банку составляет 800 рублей, при этом ПСБ предлагает гибкие тарифы от 2% годовых, и учитывают индивидуальные условия предоставления гарантии.

Следующим этапом в процессе является согласование формы гарантии. ПСБ заранее утвердил у крупных бенефициаров их требования к форме гарантии, поэтому, если исполнитель госконтракта при согласовании ее текста захочет внести правки, то это не займет много времени и дополнительных согласований.

Чтобы упростить и ускорить процесс выпуска, ПСБ разработал электронный формат гарантии: ее не надо распечатывать, а потом тратить время на отправку с курьером. И если заказчик не требует от клиента гарантию на бумаге, то выпуск электронного формата позволяет получить ее за считанные минуты.

Востребованность электронных банковских гарантий может быть особенно ощутима во время пандемии, когда отдельные отрасли экономики испытывают на себе ее прямое влияние. В особую категорию можно выделить фармацевтические компании. Обычно для данной отрасли гарантии выпускаются часто и большими партиями, уровень риска по ним минимален, однако, в этом году потребность в получении банковских гарантий возросла за счет эпидемиологического фактора, поэтому для фармацевтических компаний ПСБ увеличил лимит до 250 млн рублей, а также разработал особые ценовые условия и ускоренное принятие решения.

Категории гарантий, которые выдает ПСБ, охватывают основные этапы тендера: на обеспечение участия в тендере, на исполнение обязательств по контракту, на гарантийные обязательства и возврат аванса. Гарантии на обеспечение гарантийных обязательств выдаются на срок до 5 лет, по остальным категориям — до 3 лет.

ПСБ — один из немногих банков, аккредитованных для работы в аукционах закрытого типа, связанных с гособоронзаказом или государственной тайной.

Что в итоге?

При получении банковской гарантии в ПСБ клиент не тратит время на сбор документов, подготовку промежуточных отчетов и длительное ожидание решения банка: процедура автоматизирована, отработана и позволяет быстро, просто и надежно получить банковскую гарантию.