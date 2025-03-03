Изменение данных ЕГРЮЛ по клиенту: появление сведений о недостоверности директора

Открывая свое дело, вы наверняка не задумываетесь о том, что в будущем придется проводить регулярные проверки не только состояния учета в организации, но и содержание данных об организации. Однако порой возникают непредвиденные обстоятельства, и одно из таких — это появление отметки о недостоверности директора в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Давайте попробуем разобраться, что это значит, чем это грозит и какие шаги следует предпринять.
Возможные изменения данных в ЕГРЮЛ
Информация в ЕГРЮЛ может корректироваться по множеству причин. Вот лишь некоторые из них:
Смена названия организации. Название компании меняется по разным причинам, например, ребрендинг или изменение вида деятельности.
Смена юридического адреса/прописки ИП. Переезд офиса или изменение места жительства индивидуального предпринимателя.
Смена директора. Назначение нового руководителя компании.
Смена должности единоличного исполнительного органа. Когда директор меняет должность внутри компании.
Смена КПП. Код причины постановки на учет может меняться при изменении некоторых параметров компании.
Смена учредителя. Введение новых участников или выход старых из состава учредителей.
Изменение уставного капитала. Увеличение или уменьшение размера уставного капитала.
Недостоверность юридического адреса. Указание неправильного или устаревшего адреса компании.
Недостоверность директора. Ошибочные или неточные данные о руководителе компании.
Недостоверность учредителей. Неправильные или устаревшие данные об участниках общества.
Банкротство организации. Процедура признания компании банкротом.
Стадия ликвидации организации. Процесс закрытия компании.
Ликвидация организации. Окончательное закрытие компании и исключение ее из ЕГРЮЛ.
Почему появляются сведения о недостоверности директора
Отметка о недостоверности директора в ЕГРЮЛ чаще всего возникает тогда, когда налоговые органы подозревают, что предоставленная информация о нем не соответствует действительности. Основные причины такого явления:
Ошибка при регистрации. Возможно, при первичном оформлении документов были допущены ошибки в указании данных директора.
Устаревшие данные. Директор мог поменять паспорт, место жительства или иные важные данные, но не сообщил об этом в налоговые органы.
Мошеннические схемы. Некоторые недобросовестные граждане могут использовать чужие данные для регистрации компаний.
Плановая проверка ФНС. Периодически проводимые проверки позволяют налоговым органам выявлять расхождения между действительными данными и теми, что содержатся в реестре.
Чем опасно появление отметки о недостоверности директора
Если в ЕГРЮЛ появилась такая отметка, это может повлечь за собой ряд серьезных последствий:
Ограничение финансовой активности. Налоговые органы могут заблокировать банковские счета компании или ввести ограничения на проведение финансовых операций.
Потеря доверия контрагентов. Ваши партнеры и клиенты могут начать сомневаться в надежности компании, узнав о наличии недостоверных данных.
Исключение из ЕГРЮЛ. Если проблема остается нерешенной, компания может быть исключена из реестра, что фактически означает прекращение ее существования, а владелец компании теряет возможность открывать новые юридические лица и занимать руководящие посты в течение следующих 3 лет.
Трудности в правовых спорах. Наличие недостоверной информации может затруднить защиту ваших интересов в суде и иных инстанциях.
Финансовый аутсорсинг от «КУБ2Б»
Мы построили уникальную экосистему из программного обеспечения, которую встраиваем в ваш бизнес и настраиваем безупречный, актуальный и современный финансовый учет в организации
Что делать, если выявлены сведения о недостоверности директора
Вот что нужно предпринять, если вы столкнулись с такой проблемой.
Шаг 1. Получение актуальных данных
Сначала заказывайте свежую выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговой службы. Это поможет вам точно определить, какая именно информация считается недостоверной.
Шаг 2. Уведомление клиента
Получив выписку, обязательно информируйте своего клиента о сложившейся ситуации. Обсудите с ним дальнейшую стратегию действий. Помните, что клиент может осознанно оставить недостоверность, если планирует дальнейшее исключение компании из ЕГРЮЛ.
Шаг 3. Сбор необходимых документов
Если принято решение исправлять ситуацию, подготовьте следующие документы:
Заявление по форме Р13014.
Сопроводительное письмо.
Документы, подтверждающие достоверность директора (решение о назначении директора, копию паспорта, протокол допроса и т.д.).
Шаг 4. Визит в налоговую службу
Обратитесь в местное отделение налоговой службы, где директору предложат пройти собеседование. По итогам этой встречи будет оформлен протокол допроса, который станет основным подтверждением достоверности директора.
Шаг 5. Подача документов
Все собранные документы передайте в регистрирующий налоговый орган. Очень важно соблюсти указанные сроки:
В течение 30 календарных дней с момента получения уведомления из налоговой инспекции.
До окончания процедуры исключения компании из ЕГРЮЛ (примерно шесть месяцев с момента внесения записи о недостоверности).
В течение трех месяцев после публикации решения о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ.
Шаг 6. Обжалование решений
Если компания была исключена из ЕГРЮЛ, заинтересованные лица (например, кредиторы) могут обжаловать это решение в налоговой службе или суде. На подачу жалобы предоставляется один год с момента, когда стало известно об исключении компании из реестра.
Что делать, чтобы снизить вероятность появления отметки
Чтобы снизить вероятность появления отметки о недостоверности директора, следуйте этим рекомендациям:
Тщательно проверяйте данные при регистрации. При первичной регистрации компании уделите особое внимание точности заполнения всех полей. Даже незначительная ошибка может привести к проблемам в будущем.
Своевременно обновляйте информацию. Если директор сменил паспорт, место жительства или другие важные данные, немедленно уведомите об этом налоговые органы. Для этого можно воспользоваться формой Р14001.
Контролируйте доступ к данным. Ограничьте круг лиц, имеющих доступ к документам компании, чтобы уменьшить риск использования чужих данных для мошеннических целей.
Следите за сроками уведомлений. Если вы получили уведомление от налоговой службы о необходимости предоставления дополнительных документов или подтверждения информации, не игнорируйте его. Ответьте в установленный срок, чтобы избежать санкций.
Регулярно проверяйте данные в ЕГРЮЛ. Периодически запрашивайте выписку из ЕГРЮЛ, чтобы убедиться, что вся информация актуальна и верна. Это поможет вовремя заметить возможные ошибки и недочеты.
Используйте официальные каналы связи. Все взаимодействия с государственными органами осуществляйте через официальные каналы связи. Это минимизирует риск ошибок и недоразумений.
Привлекайте профессионалов. Если у вас нет опыта работы с регистрационными документами, обратитесь за помощью к специалистам — юристам или бухгалтерам. Они помогут правильно оформить все бумаги и избежать ошибок.
Изменение данных в ЕГРЮЛ, особенно связанное с появлением сведений о недостоверности директора, может серьезно повлиять на работу компании. Однако понимая, как правильно реагировать на подобные ситуации, вы сможете минимизировать риски и защитить свой бизнес. Главное — действовать оперативно и строго следовать всем предписанным процедурам.
Финансовый аутсорсинг от «КУБ2Б»
Мы построили уникальную экосистему из программного обеспечения, которую встраиваем в ваш бизнес и настраиваем безупречный, актуальный и современный финансовый учет в организации
Реклама: ООО «КУБ2Б», ИНН 1655379261, erid: 2W5zFGXNCXa
Начать дискуссию