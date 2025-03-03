Изменение данных ЕГРЮЛ по клиенту: появление сведений о недостоверности директора

Открывая свое дело, вы наверняка не задумываетесь о том, что в будущем придется проводить регулярные проверки не только состояния учета в организации, но и содержание данных об организации. Однако порой возникают непредвиденные обстоятельства, и одно из таких — это появление отметки о недостоверности директора в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Давайте попробуем разобраться, что это значит, чем это грозит и какие шаги следует предпринять.