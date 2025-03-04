Изменение данных ЕГРЮЛ по клиенту: появление сведений о недостоверности учредителя

Вы создали свою компанию, вложили много сил и времени в ее развитие, и вдруг получаете непонятное известие: в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появились сведения о недостоверности вашего учредителя. Что это значит? Каковы последствия? И самое главное — что теперь делать? Давайте разберемся.
Возможные изменения данных в ЕГРЮЛ
Информация в ЕГРЮЛ обновляется регулярно, и любые изменения требуют внимания. Вот основные типы изменений, которые могут произойти:
Смена названия организации. Название компании меняется по разным причинам, например, ребрендинг или изменение вида деятельности.
Смена юридического адреса/прописки ИП. Переезд офиса или изменение места жительства индивидуального предпринимателя.
Смена директора. Назначение нового руководителя компании.
Смена должности единоличного исполнительного органа. Когда директор меняет должность внутри компании.
Смена КПП. Код причины постановки на учет может меняться при изменении некоторых параметров компании.
Смена учредителя. Введение новых участников или выход старых из состава учредителей.
Изменение уставного капитала. Увеличение или уменьшение размера уставного капитала.
Недостоверность юридического адреса. Указание неправильного или устаревшего адреса компании.
Недостоверность директора. Ошибочные или неточные данные о руководителе компании.
Недостоверность учредителей. Неправильные или устаревшие данные об участниках общества.
Банкротство организации. Процедура признания компании банкротом.
Стадия ликвидации организации. Процесс закрытия компании.
Ликвидация организации. Окончательное закрытие компании и исключение ее из ЕГРЮЛ.
Почему появляются сведения о недостоверности учредителя
Отметка о недостоверности учредителя в ЕГРЮЛ возникает, когда налоговые органы сомневаются в подлинности предоставленных данных. Вот несколько распространенных причин:
Ошибка при регистрации. Возможно, были допущены ошибки при первоначальной регистрации компании, например, неправильно указаны данные учредителя.
Неактуальная информация. Учредитель мог изменить свои личные данные (паспорт, прописку) и не уведомить об этом налоговые органы.
Мошенничество. К сожалению, бывают случаи, когда злоумышленники используют чужие данные для создания фиктивных компаний.
Регулярные проверки. Налоговые органы периодически проводят проверки и выявляют несоответствия между реальной информацией и той, что указана в ЕГРЮЛ.
Последствия появления отметки о недостоверности
Если в ЕГРЮЛ появилась отметка о недостоверности учредителя, это может привести к серьезным последствиям:
Блокировка банковских счетов. Налоговые органы могут приостановить операции по счетам компании.
Риск потери репутации. Партнеры и клиенты могут усомниться в надежности компании, что негативно скажется на бизнесе.
Исключение из ЕГРЮЛ. Если проблема остается нерешенной, компания может быть исключена из реестра, что фактически означает прекращение ее существования, а владелец компании теряет возможность открывать новые юридические лица и занимать руководящие посты в течение следующих 3 лет.
Судебные разбирательства. В случае возникновения споров или претензий, наличие недостоверной информации осложнит защиту интересов компании.
Финансовый аутсорсинг от «КУБ2Б»
Мы построили уникальную экосистему из программного обеспечения, которую встраиваем в ваш бизнес и настраиваем безупречный, актуальный и современный финансовый учет в организации
Что делать, если обнаружены сведения о недостоверности учредителя
Если вы обнаружили, что в ЕГРЮЛ появились сведения о недостоверности учредителя, важно оперативно принять меры. Вот пошаговый план действий.
Шаг 1. Получение актуальной информации
Начните с заказа свежей выписки из ЕГРЮЛ на сайте налоговой службы. Это даст вам точное представление о том, какая информация признана недостоверной.
Шаг 2. Информирование клиента
Проанализируйте ситуацию и сообщите своему клиенту о появившихся проблемах. Обсудите возможные пути их решения. Обратите внимание, что клиент может намеренно оставить недостоверность, если планирует исключить организацию из ЕГРЮЛ.
Шаг 3. Подготовка необходимых документов
Если решено исправить ситуацию, соберите следующие документы:
Заверенное нотариусом заявление по форме Р13014;
Сопроводительное письмо;
Документы, подтверждающие достоверность учредителя (протокол собрания учредителей, документы, подтверждающие приобретение доли в обществе, заявление участника, копия паспорта учредителя и т.д.).
Шаг 4. Обращение в налоговую инспекцию
Свяжитесь с местной налоговой службой, где учредителю предложат пройти собеседование. По его итогам будет выдан протокол допроса, который станет ключевым документом, подтверждающим достоверность учредителя.
Шаг 5. Подача документов
Подготовленные документы подайте в регистрирующий налоговый орган. Сделать это нужно в определенные сроки:
В течение 30 календарных дней с даты получения уведомления из налоговой инспекции;
До завершения процедуры исключения компании из ЕГРЮЛ (обычно это занимает около шести месяцев);
В течение трех месяцев после публикации решения о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ.
Шаг 6. Обжалование решений
Если ваша компания была исключена из ЕГРЮЛ, заинтересованные стороны (например, кредиторы) могут оспорить это решение в налоговой инспекции или суде. На подачу жалобы дается один год с момента, когда стало известно об исключении компании из реестра.
Что делать, чтобы уменьшить вероятность появления отметки
Чтобы минимизировать вероятность появления отметки о недостоверности учредителя, придерживайтесь следующих шагов:
Тщательно проверяйте данные при регистрации. При первой регистрации компании тщательно проверьте точность всех заполненных полей. Даже малейшая ошибка может обернуться проблемами в дальнейшем.
Своевременно обновляйте информацию. Если учредитель изменяет паспорт, место жительства или другие важные данные, сразу уведомите об этом налоговые органы. Для этого используйте форму Р14001.
Контролируйте доступ к данным. Ограничьте количество людей, имеющих доступ к документации компании, чтобы снизить риск использования чужих данных для мошенничества.
Следите за сроками уведомлений. Если вы получили уведомление от налоговой службы о необходимости предоставить дополнительные документы или подтвердить информацию, не оставляйте его без ответа. Реагируйте в установленный срок, чтобы избежать штрафов.
Регулярно проверяйте данные в ЕГРЮЛ. Время от времени запрашивайте выписку из ЕГРЮЛ, чтобы убедиться, что все данные актуальны и правильны. Это поможет вовремя обнаружить возможные ошибки и устранить их.
Используйте официальные каналы связи. Общайтесь с государственными органами только через официальные каналы связи. Это снизит риск ошибок и недопониманий.
Обращайтесь к профессионалам. Если у вас нет опыта работы с регистрационной документацией, привлеките специалистов — юристов или бухгалтеров. Они помогут правильно подготовить все документы и избежать ошибок.
Появление сведений о недостоверности учредителя в ЕГРЮЛ — это серьезная проблема, требующая немедленного вмешательства. Своевременные и правильные действия помогут избежать негативных последствий и сохранить вашу компанию на плаву. Не затягивайте с решением этого вопроса и обращайтесь за профессиональной помощью, если это необходимо.
Финансовый аутсорсинг от «КУБ2Б»
Мы построили уникальную экосистему из программного обеспечения, которую встраиваем в ваш бизнес и настраиваем безупречный, актуальный и современный финансовый учет в организации
Реклама: ООО «КУБ2Б», ИНН 1655379261, erid: 2W5zFG6UDG4
Начать дискуссию