Изменение данных ЕГРЮЛ по клиенту: появление сведений о недостоверности учредителя

Вы создали свою компанию, вложили много сил и времени в ее развитие, и вдруг получаете непонятное известие: в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появились сведения о недостоверности вашего учредителя. Что это значит? Каковы последствия? И самое главное — что теперь делать? Давайте разберемся.

Ликвидация организации. Окончательное закрытие компании и исключение ее из ЕГРЮЛ.

Недостоверность учредителей. Неправильные или устаревшие данные об участниках общества.

Недостоверность директора. Ошибочные или неточные данные о руководителе компании.

Смена учредителя. Введение новых участников или выход старых из состава учредителей.

Смена КПП. Код причины постановки на учет может меняться при изменении некоторых параметров компании.

Смена названия организации. Название компании меняется по разным причинам, например, ребрендинг или изменение вида деятельности.

Информация в ЕГРЮЛ обновляется регулярно, и любые изменения требуют внимания. Вот основные типы изменений, которые могут произойти:

Регулярные проверки . Налоговые органы периодически проводят проверки и выявляют несоответствия между реальной информацией и той, что указана в ЕГРЮЛ.

Мошенничество . К сожалению, бывают случаи, когда злоумышленники используют чужие данные для создания фиктивных компаний.

Неактуальная информация . Учредитель мог изменить свои личные данные (паспорт, прописку) и не уведомить об этом налоговые органы.

Ошибка при регистрации . Возможно, были допущены ошибки при первоначальной регистрации компании, например, неправильно указаны данные учредителя.

Отметка о недостоверности учредителя в ЕГРЮЛ возникает, когда налоговые органы сомневаются в подлинности предоставленных данных. Вот несколько распространенных причин:

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Судебные разбирательства. В случае возникновения споров или претензий, наличие недостоверной информации осложнит защиту интересов компании.

Исключение из ЕГРЮЛ. Если проблема остается нерешенной, компания может быть исключена из реестра, что фактически означает прекращение ее существования, а владелец компании теряет возможность открывать новые юридические лица и занимать руководящие посты в течение следующих 3 лет.

Риск потери репутации. Партнеры и клиенты могут усомниться в надежности компании, что негативно скажется на бизнесе.

Блокировка банковских счетов. Налоговые органы могут приостановить операции по счетам компании.

Если в ЕГРЮЛ появилась отметка о недостоверности учредителя, это может привести к серьезным последствиям:

Что делать, если обнаружены сведения о недостоверности учредителя

Если вы обнаружили, что в ЕГРЮЛ появились сведения о недостоверности учредителя, важно оперативно принять меры. Вот пошаговый план действий.

Шаг 1. Получение актуальной информации

Начните с заказа свежей выписки из ЕГРЮЛ на сайте налоговой службы. Это даст вам точное представление о том, какая информация признана недостоверной.

Шаг 2. Информирование клиента

Проанализируйте ситуацию и сообщите своему клиенту о появившихся проблемах. Обсудите возможные пути их решения. Обратите внимание, что клиент может намеренно оставить недостоверность, если планирует исключить организацию из ЕГРЮЛ.

Шаг 3. Подготовка необходимых документов

Если решено исправить ситуацию, соберите следующие документы: Заверенное нотариусом заявление по форме Р13014;

Сопроводительное письмо;

Документы, подтверждающие достоверность учредителя (протокол собрания учредителей, документы, подтверждающие приобретение доли в обществе, заявление участника, копия паспорта учредителя и т.д.).

Шаг 4. Обращение в налоговую инспекцию

Свяжитесь с местной налоговой службой, где учредителю предложат пройти собеседование. По его итогам будет выдан протокол допроса, который станет ключевым документом, подтверждающим достоверность учредителя.

Шаг 5. Подача документов

Подготовленные документы подайте в регистрирующий налоговый орган. Сделать это нужно в определенные сроки: В течение 30 календарных дней с даты получения уведомления из налоговой инспекции;

До завершения процедуры исключения компании из ЕГРЮЛ (обычно это занимает около шести месяцев);

В течение трех месяцев после публикации решения о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ.

Шаг 6. Обжалование решений