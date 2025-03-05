Недостоверность юридического адреса: проблемы, причины и пути решения

Недостоверный юридический адрес — это проблема, которая может негативно сказаться на деятельности компании. Ошибки в данных ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) способны повлечь за собой серьезные последствия: блокировку банковских операций, отказ в сотрудничестве со стороны партнеров, а в худшем случае — исключение компании из реестра. Это грозит полной потерей права на ведение бизнеса и значительным ущербом репутации.

В данной статье расскажем, как возникают ситуации «Недостоверности юридического адреса», чем они опасны для организации, что делать, если проблема уже возникла и как не допустить повторение.