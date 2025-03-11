КУБ2Б
Бухгалтерский аутсорсинг

Активация работы КУБ2Б

Рассказываем, с чего начинается сотрудничество с нами и как организованы процессы работы после подключения услуги.

Активация работы КУБ2Б

Бухгалтерский и финансовый аутсорсинг — это современный и эффективный подход для компаний, стремящихся упорядочить финансовые процессы и повысить их прозрачность. В КУБ2Б мы предлагаем услугу управления финансами, которая не только позволяет оптимизировать затраты и освободить ресурсы, но и дает возможность сосредоточиться на стратегическом развитии бизнеса.

В этой статье мы подробно расскажем, с чего начинается сотрудничество с нами и как организованы процессы работы после подключения услуги.

Простое подключение

Мы знаем, насколько важен первый опыт взаимодействия с новым партнером. Именно поэтому процесс активации максимально прост:

  • Выберете и оплатите тариф.

  • Передайте нам базу и контакты предыдущих бухгалтеров.

  • Настройте ЭЦП (если еще нет).

Мы готовы помочь: предоставим подробную инструкцию и бесплатно установим все необходимые программы для работы через удаленный доступ.

  • Сообщите нам о срочных задачах. Если их нет, мы перейдем к анализу и тем задачам, которые нужно выполнить в соответствии с отчетным периодом.

Больше ничего делать не нужно. Подключение тарифа занимает всего 5 минут, принятие задач в работу — полчаса.

Первые шаги сотрудничества

Как только вы подключаете тариф в Виртуальном офисе КУБ2Б, наша команда приступает к работе. В зависимости от выбранной услуги мы обеспечиваем:

  1. Подключение к системе электронной сдачи отчетности.

  2. Проверку действия вашей электронной цифровой подписи. Настраиваем криптоПРО и лицензии для сдачи отчетности.

  3. Сверку с бюджетом и анализ требований налоговой. Выявляем все текущие вопросы от контролирующих органов.

  4. Ежемесячно предоставляем актуальную информацию о предстоящих налоговых обязательствах, основываясь на данных на текущий момент. Таким образом, мы не откладываем важную информацию до конца квартала, а регулярно информируем собственника, чтобы он всегда был в курсе своих финансовых обязательств.

  5. Аудит вашей текущей бухгалтерии. Выявляем ошибки и предлагаем пути их устранения.

  6. Проводим восстановление бухгалтерского учета при необходимости.

  7. Перевод вашей бухгалтерии на лицензионные продукты 1С. Даем доступ к 1С Бухгалтерия и 1С ЗУП через облако.

  8. Настройку учетной политики.

  9. Сдачу отчетности через ЭДО. Подписываем договора с СФР.

  10. Получение гостевых доступов к банковским системам и онлайн-кассам.

  11. Настройку интеграции с 1С, чтобы вам не приходилось ежедневно запрашивать и вручную загружать выписки. Однако, если вы предпочитаете другой подход, всегда есть возможность отказаться от этой функции и предоставлять выписки самостоятельно.

  12. Организацию ежемесячных выплат зарплат.

Процессы обслуживания

После настройки основных процессов наша команда:

Ежедневно:

  • Вносит выписки и первичную документацию.

  • Поддерживает связь с вами через приложение, чаты, телефон и электронную почту.

  • Проверяет требования от налоговой и отвечает на все вопросы контролирующих органов, в случае их возникновения.

  • Следит за изменениями в ЕГРЮЛ по вашей компании.

Ежемесячно:

  • Рассчитывает налоги и сообщает сумму, положенную к уплате в конце периода.

  • Сверяет первичные документы, и готовит список недостающих для снижения налоговой нагрузки.

  • Сдает все отчеты в налоговые и иные контролирующие органы и следит за их приемом.

  • Выплачивает зарплаты и авансы сотрудникам.

По необходимости:

  • Проводит консультации.

  • Трудоустраивает сотрудников, увольняет, заполняет трудовые книжки, составляет трудовые и иные договора.

  • Ставит сотрудников на воинский учет.

  • Составляет графики отпусков, оформляет документы на больничный, отправляет в отпуска и в декрет.

  • Готовит отчеты по внешнеэкономической деятельности.

  • Ведет учет недвижимости, транспорта и иной собственности компании.

Финансовый аутсорсинг от «КУБ2Б»

Мы построили уникальную экосистему из программного обеспечения, которую встраиваем в ваш бизнес и настраиваем безупречный, актуальный и современный финансовый учет в организации

Налоговый консалтинг

При подключении услуги налогового консалтинга:

  • Формируется налогооблагаемая база.

  • Рассчитываются финансовые показатели.

  • Анализируются и применяются налоговые льготы.

  • Оптимизируется организационная структура бизнеса.

  • Сопровождаются кредитные сделки.

Цель налогового консультанта — минимизация налоговой нагрузки клиента. Для этого запускается отдельный бизнес-процесс с использованием проверенной методологии.

Управленческий учет

Управленческий учет становится доступен при подключении соответствующего тарифа. Для этого мы:

  1. Настраиваем 1С УНФ и загружаем данные о контрагентах, номенклатуре и прочем.

  2. Синхронизируем 1С УНФ и 1С Бухгалтерию.

  3. Создаем «Учетную политику управленческого учета» с детальной инструкцией.

  4. Формируем отчеты (ДДС, P&L, Баланс) в режиме реального времени.

  5. Отображаем остатки на счетах с пояснением их назначения (фонды, дивиденды и т.д.).

  6. Транслируем данные на дашборд в мобильном приложении.

Финансовый директор:

  • Планирует и бюджетирует предстоящий месяц.

  • Ведет еженедельный план-факт анализ.

  • Настраивает платежный календарь.

  • Подводит финансовые итоги месяца и формирует рекомендации.

Команда профессионалов

Финансовая служба от КУБ2Б — это:

  • Бухгалтер-операционист.

  • Бухгалтер по первичной документации.

  • Бухгалтер по зарплате и кадрам.

  • Налоговый консультант.

  • Финансовый консультант.

  • ИТ-специалист.

  • Руководитель проекта, который курирует все процессы.

Технологии КУБ2Б — единая настроенная экосистема финансового учета, которая включает в себя:

  • 1С Бухгалтерию, 1С ЗУП, 1С УНФ.

  • Систему сдачи отчетности СБИС.

  • КриптоПРО.

  • Интеграции с банками.

  • Систему распознавания первичных документов.

  • Роботизированные бизнес-процессы.

  • Мобильное приложение.

Преимущества работы с КУБ2Б

  1. Экономия времени. Мы берем на себя весь бухгалтерский учет, позволяя вам сосредоточиться на бизнесе.

  2. Экономия денег. Вам не нужно покупать ПО, оборудование и обучать сотрудников.

  3. Легкость подключения. Бесшовный процесс передачи бухгалтерии без головной боли.

  4. Прозрачность. Все данные доступны в мобильном приложении.

Стоимость услуги

Финансовый аутсорсинг от КУБ2Б стоит не дороже содержания одного сотрудника. При этом вы получаете целую команду профессионалов и готовую экосистему для ведения бухгалтерии.

Легкость подключения и удобство взаимодействия

Вся наша работа выстроена так, чтобы вам не приходилось погружаться в детали передачи бухгалтерии. Мы берем на себя максимум задач и обеспечиваем бесшовный переход, чтобы вы как владелец бизнеса могли сосредоточиться на развитии своего дела.

Первые шаги — просто и быстро

1. Аудит. Вы предоставляете доступ к своей бухгалтерской базе. Мы сразу начинаем анализ текущего состояния учета: что восстановить, что исправить, а что оставить как есть.

2. Выбор подходящего решения. На основании аудита вам предлагается выбор:

  • Либо предыдущие бухгалтеры вносят корректировки.

  • Либо берем на себя восстановление всех данных.

3. Старт работы в течение 30 минут с момента подключения тарифа. В то время как решаются вопросы с корректировками, мы сразу же начинаем вести текущие задачи: расчет зарплаты, подготовка платежек, оформление документов и т.д.

4. Все под контролем. Наши отработанные бизнес-процессы включают учет всех возможных нюансов. Мы взаимодействуем с предыдущими бухгалтерами, получаем от них все необходимые данные, проверяем их и интегрируем в нашу систему. Для вас это выглядит просто: передача контактов, остальное — наша забота.

Почему это выгодно

Передача бухгалтерии на аутсорсинг в КУБ2Б позволяет экономить не только время, но и деньги:

  • Нет необходимости оплачивать лицензии на программное обеспечение, обслуживание 1С, обновления.

  • Отпадает нужда в оборудовании рабочего места и найме IT-специалистов.

  • Сокращаются затраты на обучение сотрудников и повышение их квалификации.

  • Отсутствуют расходы на отпускные, больничные, НДФЛ и другие кадровые вопросы.

Мы избавляем вас от лишних трат. Все, что вам нужно, — наше приложение. С помощью него вы легко передаете нам данные, задаете вопросы и решаете все рабочие моменты.

Максимальный комфорт для клиента

Работать с нами легко:

  • Четкие сроки выполнения задач.

  • Прозрачность всех процессов.

  • Минимальное вовлечение клиента в рутину.

С КУБ2Б вы получаете не просто бухгалтерское сопровождение, а комплексное решение, которое снимает с вас нагрузку и позволяет сосредоточиться на стратегических задачах вашего бизнеса.

Клиенты ценят, когда все процессы проходят быстро и без лишних преград. Например, важно, чтобы сразу после заключения договора можно было начинать работать. Если на пути возникают дополнительные шаги — необходимость подписывать бумажные документы, заполнять анкеты, брифы и т. д. — это может оттолкнуть. Для многих этот бюрократический процесс становится причиной отказа.

Простота и скорость — ключевые факторы в принятии решения о сотрудничестве, именно по этим факторам надо выбрать именно нас!

Финансовый аутсорсинг от «КУБ2Б»

Мы построили уникальную экосистему из программного обеспечения, которую встраиваем в ваш бизнес и настраиваем безупречный, актуальный и современный финансовый учет в организации

Реклама: ООО «КУБ2Б», ИНН 1655379261, erid: 2W5zFHz5Fbe

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КУБ2Б

КУБ2Б

Бухгалтерский и управленческий учет для ООО и ИП

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