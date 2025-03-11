Активация работы КУБ2Б
Бухгалтерский и финансовый аутсорсинг — это современный и эффективный подход для компаний, стремящихся упорядочить финансовые процессы и повысить их прозрачность. В КУБ2Б мы предлагаем услугу управления финансами, которая не только позволяет оптимизировать затраты и освободить ресурсы, но и дает возможность сосредоточиться на стратегическом развитии бизнеса.
В этой статье мы подробно расскажем, с чего начинается сотрудничество с нами и как организованы процессы работы после подключения услуги.
Простое подключение
Мы знаем, насколько важен первый опыт взаимодействия с новым партнером. Именно поэтому процесс активации максимально прост:
Выберете и оплатите тариф.
Передайте нам базу и контакты предыдущих бухгалтеров.
Настройте ЭЦП (если еще нет).
Мы готовы помочь: предоставим подробную инструкцию и бесплатно установим все необходимые программы для работы через удаленный доступ.
Сообщите нам о срочных задачах. Если их нет, мы перейдем к анализу и тем задачам, которые нужно выполнить в соответствии с отчетным периодом.
Больше ничего делать не нужно. Подключение тарифа занимает всего 5 минут, принятие задач в работу — полчаса.
Первые шаги сотрудничества
Как только вы подключаете тариф в Виртуальном офисе КУБ2Б, наша команда приступает к работе. В зависимости от выбранной услуги мы обеспечиваем:
Подключение к системе электронной сдачи отчетности.
Проверку действия вашей электронной цифровой подписи. Настраиваем криптоПРО и лицензии для сдачи отчетности.
Сверку с бюджетом и анализ требований налоговой. Выявляем все текущие вопросы от контролирующих органов.
Ежемесячно предоставляем актуальную информацию о предстоящих налоговых обязательствах, основываясь на данных на текущий момент. Таким образом, мы не откладываем важную информацию до конца квартала, а регулярно информируем собственника, чтобы он всегда был в курсе своих финансовых обязательств.
Аудит вашей текущей бухгалтерии. Выявляем ошибки и предлагаем пути их устранения.
Проводим восстановление бухгалтерского учета при необходимости.
Перевод вашей бухгалтерии на лицензионные продукты 1С. Даем доступ к 1С Бухгалтерия и 1С ЗУП через облако.
Настройку учетной политики.
Сдачу отчетности через ЭДО. Подписываем договора с СФР.
Получение гостевых доступов к банковским системам и онлайн-кассам.
Настройку интеграции с 1С, чтобы вам не приходилось ежедневно запрашивать и вручную загружать выписки. Однако, если вы предпочитаете другой подход, всегда есть возможность отказаться от этой функции и предоставлять выписки самостоятельно.
Организацию ежемесячных выплат зарплат.
Процессы обслуживания
После настройки основных процессов наша команда:
Ежедневно:
Вносит выписки и первичную документацию.
Поддерживает связь с вами через приложение, чаты, телефон и электронную почту.
Проверяет требования от налоговой и отвечает на все вопросы контролирующих органов, в случае их возникновения.
Следит за изменениями в ЕГРЮЛ по вашей компании.
Ежемесячно:
Рассчитывает налоги и сообщает сумму, положенную к уплате в конце периода.
Сверяет первичные документы, и готовит список недостающих для снижения налоговой нагрузки.
Сдает все отчеты в налоговые и иные контролирующие органы и следит за их приемом.
Выплачивает зарплаты и авансы сотрудникам.
По необходимости:
Проводит консультации.
Трудоустраивает сотрудников, увольняет, заполняет трудовые книжки, составляет трудовые и иные договора.
Ставит сотрудников на воинский учет.
Составляет графики отпусков, оформляет документы на больничный, отправляет в отпуска и в декрет.
Готовит отчеты по внешнеэкономической деятельности.
Ведет учет недвижимости, транспорта и иной собственности компании.
Финансовый аутсорсинг от «КУБ2Б»
Мы построили уникальную экосистему из программного обеспечения, которую встраиваем в ваш бизнес и настраиваем безупречный, актуальный и современный финансовый учет в организации
Налоговый консалтинг
При подключении услуги налогового консалтинга:
Формируется налогооблагаемая база.
Рассчитываются финансовые показатели.
Анализируются и применяются налоговые льготы.
Оптимизируется организационная структура бизнеса.
Сопровождаются кредитные сделки.
Цель налогового консультанта — минимизация налоговой нагрузки клиента. Для этого запускается отдельный бизнес-процесс с использованием проверенной методологии.
Управленческий учет
Управленческий учет становится доступен при подключении соответствующего тарифа. Для этого мы:
Настраиваем 1С УНФ и загружаем данные о контрагентах, номенклатуре и прочем.
Синхронизируем 1С УНФ и 1С Бухгалтерию.
Создаем «Учетную политику управленческого учета» с детальной инструкцией.
Формируем отчеты (ДДС, P&L, Баланс) в режиме реального времени.
Отображаем остатки на счетах с пояснением их назначения (фонды, дивиденды и т.д.).
Транслируем данные на дашборд в мобильном приложении.
Финансовый директор:
Планирует и бюджетирует предстоящий месяц.
Ведет еженедельный план-факт анализ.
Настраивает платежный календарь.
Подводит финансовые итоги месяца и формирует рекомендации.
Команда профессионалов
Финансовая служба от КУБ2Б — это:
Бухгалтер-операционист.
Бухгалтер по первичной документации.
Бухгалтер по зарплате и кадрам.
Налоговый консультант.
Финансовый консультант.
ИТ-специалист.
Руководитель проекта, который курирует все процессы.
Технологии КУБ2Б — единая настроенная экосистема финансового учета, которая включает в себя:
1С Бухгалтерию, 1С ЗУП, 1С УНФ.
Систему сдачи отчетности СБИС.
КриптоПРО.
Интеграции с банками.
Систему распознавания первичных документов.
Роботизированные бизнес-процессы.
Мобильное приложение.
Преимущества работы с КУБ2Б
Экономия времени. Мы берем на себя весь бухгалтерский учет, позволяя вам сосредоточиться на бизнесе.
Экономия денег. Вам не нужно покупать ПО, оборудование и обучать сотрудников.
Легкость подключения. Бесшовный процесс передачи бухгалтерии без головной боли.
Прозрачность. Все данные доступны в мобильном приложении.
Стоимость услуги
Финансовый аутсорсинг от КУБ2Б стоит не дороже содержания одного сотрудника. При этом вы получаете целую команду профессионалов и готовую экосистему для ведения бухгалтерии.
Легкость подключения и удобство взаимодействия
Вся наша работа выстроена так, чтобы вам не приходилось погружаться в детали передачи бухгалтерии. Мы берем на себя максимум задач и обеспечиваем бесшовный переход, чтобы вы как владелец бизнеса могли сосредоточиться на развитии своего дела.
Первые шаги — просто и быстро
1. Аудит. Вы предоставляете доступ к своей бухгалтерской базе. Мы сразу начинаем анализ текущего состояния учета: что восстановить, что исправить, а что оставить как есть.
2. Выбор подходящего решения. На основании аудита вам предлагается выбор:
Либо предыдущие бухгалтеры вносят корректировки.
Либо берем на себя восстановление всех данных.
3. Старт работы в течение 30 минут с момента подключения тарифа. В то время как решаются вопросы с корректировками, мы сразу же начинаем вести текущие задачи: расчет зарплаты, подготовка платежек, оформление документов и т.д.
4. Все под контролем. Наши отработанные бизнес-процессы включают учет всех возможных нюансов. Мы взаимодействуем с предыдущими бухгалтерами, получаем от них все необходимые данные, проверяем их и интегрируем в нашу систему. Для вас это выглядит просто: передача контактов, остальное — наша забота.
Почему это выгодно
Передача бухгалтерии на аутсорсинг в КУБ2Б позволяет экономить не только время, но и деньги:
Нет необходимости оплачивать лицензии на программное обеспечение, обслуживание 1С, обновления.
Отпадает нужда в оборудовании рабочего места и найме IT-специалистов.
Сокращаются затраты на обучение сотрудников и повышение их квалификации.
Отсутствуют расходы на отпускные, больничные, НДФЛ и другие кадровые вопросы.
Мы избавляем вас от лишних трат. Все, что вам нужно, — наше приложение. С помощью него вы легко передаете нам данные, задаете вопросы и решаете все рабочие моменты.
Максимальный комфорт для клиента
Работать с нами легко:
Четкие сроки выполнения задач.
Прозрачность всех процессов.
Минимальное вовлечение клиента в рутину.
С КУБ2Б вы получаете не просто бухгалтерское сопровождение, а комплексное решение, которое снимает с вас нагрузку и позволяет сосредоточиться на стратегических задачах вашего бизнеса.
Клиенты ценят, когда все процессы проходят быстро и без лишних преград. Например, важно, чтобы сразу после заключения договора можно было начинать работать. Если на пути возникают дополнительные шаги — необходимость подписывать бумажные документы, заполнять анкеты, брифы и т. д. — это может оттолкнуть. Для многих этот бюрократический процесс становится причиной отказа.
Простота и скорость — ключевые факторы в принятии решения о сотрудничестве, именно по этим факторам надо выбрать именно нас!
Финансовый аутсорсинг от «КУБ2Б»
Мы построили уникальную экосистему из программного обеспечения, которую встраиваем в ваш бизнес и настраиваем безупречный, актуальный и современный финансовый учет в организации
Реклама: ООО «КУБ2Б», ИНН 1655379261, erid: 2W5zFHz5Fbe
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