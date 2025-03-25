Экспресс-оценка состояния учета. Как и зачем

Экспресс-оценка состояния учета
Когда к нам обращаются новые клиенты, они зачастую уверены, что в их бухгалтерском учете все в порядке. На первый взгляд это может быть так: отчеты сданы, штрафов нет, внешне все кажется стабильным. Но стоит погрузиться глубже, как часто обнаруживаются скрытые ошибки, которые могут привести к серьезным финансовым и репутационным последствиям.
В 90% случаев те, кто обращается к нам из соображений экономии бюджета (при переходе от другой компании или отказе от внутренней бухгалтерии), уверены, что все нормально. Однако клиенты, которые приходят к нам за восстановлением учета, уже понимают, что что-то не так. Читайте нашу статью «Как аудит бухгалтерии помог сохранить бизнес: реальные ошибки и рекомендации», чтобы узнать больше.
Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, мы проводим экспресс-оценку состояния учета — обязательный этап для всех новых клиентов.
Экспресс-оценка — это не просто проверка текущего состояния бухгалтерии. Это аналитический инструмент, который помогает нам выявить проблемы, оценить риски и принять решения о дальнейшей работе с клиентом. Главное правило нашей компании — качество превыше всего, и экспресс-оценка — один из ключевых элементов этого подхода.
Ошибки, которые мы обнаруживаем в учете
Ошибки в бухгалтерии могут возникать по разным причинам: из-за невнимательности, недостаточной квалификации предыдущего бухгалтера или устаревших методов работы. Вот несколько примеров наиболее частых проблем, с которыми мы сталкивались:
1. На УСН («доходы»):
Неверный учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ). У одного из наших клиентов остатки ТМЦ составляли 41 миллион рублей, которых на самом деле не существовало. Их не списали в расходы, так как учет расходов просто не велся. Это стало шоком для клиента, который был уверен в корректности своих данных.
Пропущенные приходные документы. Некоторые бухгалтеры считают, что на УСН («доходы») расходы можно не учитывать. Однако это искажает данные бухгалтерского учета, приводя к фиктивной дебиторской задолженности. Например, у одного клиента числилась значительная сумма задолженности, которой на самом деле не существовало.
2. На ОСНО:
Ошибки в начислении НДС с авансов. В одном случае сумма НДС на счете 76.АВ превышала фактический размер авансов, что привело к необходимости подачи уточненной декларации. Благодаря нашей работе клиент смог вернуть 230 тысяч рублей на единый налоговый счет (ЕНС).
3. Общие ошибки:
Перекрестное сальдо по счетам 60, 67, 76. Часто оплаты и начисления ведутся по разным договорам, что создает фиктивные дебиторскую и кредиторскую задолженности.
Ошибки при вводе остатков. Остатки на счете 000, которые остаются после ввода данных в 1С, могут нарушить баланс, создав несоответствие между активами и пассивами.
Как проходит экспресс-оценка
Экспресс-оценка — это комплексный процесс, включающий несколько этапов, которые позволяют нам получить полную картину состояния учета клиента. Работа начинается сразу после подключения клиента к нашему тарифу и включает следующие шаги:
1. Сбор данных. Мы запрашиваем у клиента отчеты за последние три года и текущий период. Эти данные помогают нам оценить динамику учета и выявить ошибки прошлых периодов. Если отчеты не предоставляются, мы предупреждаем клиента о возможных рисках:
Некорректность данных за текущий год из-за отсутствия информации за предыдущие периоды.
Потенциальные сложности при получении требований из налоговой инспекции.
2. Проверка актуальности базы. Мы работаем только с актуальными версиями 1С: Бухгалтерия 8.3. Если версия базы клиента устарела, мы согласуем обновление с клиентом. Это можно сделать либо силами клиента, либо с помощью наших IT-специалистов в рамках разовой услуги.
3. Анализ учета. Основным инструментом анализа являются оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) и регламентная экспресс-проверка 1С. Мы формируем ОСВ за нужный период, запускаем проверку и заполняем чек-листы:
«Экспресс-оценка состояния учета УСН» — для клиентов на упрощенной системе налогообложения.
«Экспресс-оценка состояния учета ОСНО» — для клиентов на общей системе налогообложения.
Чек-листы содержат подробные таблицы с графами для отметок («да» или «нет») и рекомендациями для клиента в случае выявления ошибок.
4. Подготовка отчета и принятие решений. Заполненные чек-листы передаются руководителю департамента бухгалтерии для проверки. На основании результатов анализа принимаются решения о дальнейшей работе с клиентом.
Результаты и варианты решений
После завершения анализа мы обсуждаем с клиентом выявленные ошибки и предлагаем возможные решения:
Создание новой базы. Если текущая база содержит множество ошибок, мы предлагаем начать с нуля, создавая новую базу на основании банковских выписок, актов сверок и первичных документов.
Восстановление бухгалтерского учета. Для исправления всех ошибок в рамках разовой услуги. После этого клиент продолжает работать с нами.
Исправление ошибок прежним бухгалтером. Если клиент предпочитает, чтобы исправления вносил его прежний бухгалтер, мы проводим повторную экспресс-оценку после завершения работ.
Закрепление ответственности за ошибки. Если клиент отказывается от всех предыдущих вариантов, мы предлагаем зафиксировать это письменно. Это позволяет избежать недоразумений в будущем.
Почему это важно
Экспресс-оценка состояния учета — это не просто формальность. Этот этап помогает:
Выявить скрытые проблемы, которые могут повлиять на сдачу отчетов и взаимоотношения с налоговой.
Оценить риски и предложить оптимальные пути их устранения.
Обеспечить прозрачность и уверенность клиента в корректности учета.
Мы не просто устраняем ошибки, но и предотвращаем их появление в будущем. Экспресс-оценка — это основа долгосрочного и успешного сотрудничества.
Если вы хотите быть уверены в состоянии своего учета, доверьте эту задачу профессионалам. Мы всегда готовы помочь вам навести порядок в бухгалтерии и защитить ваш бизнес от ненужных рисков.
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