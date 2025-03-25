Экспресс-оценка состояния учета. Как и зачем

Когда к нам обращаются новые клиенты, они зачастую уверены, что в их бухгалтерском учете все в порядке. На первый взгляд это может быть так: отчеты сданы, штрафов нет, внешне все кажется стабильным. Но стоит погрузиться глубже, как часто обнаруживаются скрытые ошибки, которые могут привести к серьезным финансовым и репутационным последствиям.

В 90% случаев те, кто обращается к нам из соображений экономии бюджета (при переходе от другой компании или отказе от внутренней бухгалтерии), уверены, что все нормально. Однако клиенты, которые приходят к нам за восстановлением учета, уже понимают, что что-то не так. Читайте нашу статью «Как аудит бухгалтерии помог сохранить бизнес: реальные ошибки и рекомендации», чтобы узнать больше.

Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, мы проводим экспресс-оценку состояния учета — обязательный этап для всех новых клиентов.

Экспресс-оценка — это не просто проверка текущего состояния бухгалтерии. Это аналитический инструмент, который помогает нам выявить проблемы, оценить риски и принять решения о дальнейшей работе с клиентом. Главное правило нашей компании — качество превыше всего, и экспресс-оценка — один из ключевых элементов этого подхода.