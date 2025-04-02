Бухгалтерский аутсорсинг: как найти ответственного исполнителя

Вопросы, которые стоит задать перед выбором бухгалтера и аутсорсинговой компании

1. Какой у вас опыт работы в моей сфере бизнеса?

2. Какие отчеты о работе и в какие сроки вы будете предоставлять?

3. Как строится взаимодействие в случае возникновения ошибок или разногласий?

4. Кто будет отвечать за контакты с налоговой инспекцией?

5. Как будет организована передача документов и данных?

6. Как организована поддержка и консультации по финансовым вопросам?