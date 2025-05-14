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КУБ2Б
Управленческий учет

Постановка управленческого учета: как выстроить систему, которая действительно работает

Постановка управленческого учета: как выстроить систему, которая действительно работает
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Большинство предпринимателей в России привыкли жить по следующей логике: «на счёте есть деньги — значит, прибыль есть». Но в реальности — деньги на счету могут быть чужими: предоплаты, налоги, зарплатный фонд. А прибыли может и не быть. Как следствие — кассовые разрывы, задержки по зарплате, просрочки поставщикам и полное отсутствие понимания: зарабатывает компания или тратит в ноль.

Управленческий учёт решает эти задачи. Он даёт собственнику полный контроль над движением денег и прибыли в бизнесе. Это не формальность, не «для отчётности» и не «когда подрастём». Это — основа управляемого бизнеса.

Что такое управленческий учёт и зачем он нужен

Управленческий учёт — это система, которая показывает:

  • Сколько денег у компании прямо сейчас (и где они находятся: на счёте, в кассе, в сейфе, на депозите);

  • Что это за деньги: предоплата от клиента, прибыль, резерв, фонд на рекламу, зарплата, дивиденды и т. д.;

  • Какая прибыль получена по каждому направлению бизнеса;

  • Какие статьи расходов «съедают» маржу;

  • Какие направления прибыльные, а какие тянут вниз всю компанию;

  • Хватает ли денег на ближайшие обязательства: налоги, аренду, фонд оплаты труда;

  • Сколько можно безопасно вывести собственнику — и когда.

То есть управленческий учёт позволяет бизнесу не просто выживать, а развиваться предсказуемо: видеть цели, планировать рост, управлять рентабельностью. Всё это невозможно с бухгалтерией в одиночку: она показывает «вчерашний день» и работает на контролирующие органы. Управленческий учёт работает на владельца.

Из чего состоит постановка управленческого учёта (на примере КУБ2Б)

1. Аудит текущей системы

Перед внедрением проводится аудит бухгалтерии: оценивается, насколько корректно внесены документы, рассчитаны налоги, отражены активы. Очень часто выявляются серьёзные ошибки:

  • Отсутствие или искажение первичных документов;
    Некачественное проведение операций (всё одной операцией, без детализации);

  • Проблемы с налоговой нагрузкой (переплаты, неправильные проводки);

  • Отсутствие учета по активам (техника, транспорт, товар на складе);

  • Искажения в балансе.

Такой аудит — это не формальность. Он необходим, чтобы не строить управленческий учёт на искажённых данных.

2. Подключение к программной экосистеме

Чтобы управленческий и бухгалтерский учёт работали в связке, внедряется целая цифровая инфраструктура:

  • 1С УНФ — для ведения управленки: здесь заводятся все сделки, направления бизнеса, статьи доходов и расходов, фонды, отчёты;

  • 1С Бухгалтерия и ЗУП — для налогов, отчетности, кадров;
    СБИС — для отправки отчётности в контролирующие органы;
    КриптоПРО — для настройки ЭЦП;

  • Интеграция с банками — автоматическая загрузка выписок и контроль поступлений/списаний.

Всё это лицензировано, обновляется и поддерживается технической командой КУБ2Б — клиенту не нужно нанимать интеграторов, айтишников и покупать лицензии.

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3. Разработка учётной политики управленческого учёта

Создаётся учётная политика управленческого учёта — документ, в котором описано всё:

  • Как классифицируются доходы и расходы;

  • Как ведётся фондирование и какие фонды предусмотрены;
    Как отображаются направления деятельности;

  • Как рассчитывается маржа;
    Как строится P&L, ДДС и Баланс;

  • Как отражаются резервы и дивиденды.

Учетная политика управленческого учета

Ниже представлены примеры разделов учетной политики управленческого учета. С полным текстом документа вы можете ознакомиться, оставив заявку в форме в конце статьи.

Это инструкция, по которой может работать любая финансовая команда, даже если через два года сменится весь состав.

4. Перенос и детализация первичных документов

Вся текущая и будущая «первичка» (акты, накладные, счета, авансовые отчёты, чеки) переносится в УНФ с дополнительной аналитикой: статья движения, направление, проект. Именно эта детализация превращает бумагу в финансовую аналитику.

Как выстраивается управленческий учёт на практике

Синхронизация с бухгалтерией

После ввода первичных документов в УНФ данные автоматически синхронизируются с 1С Бухгалтерией. Бухгалтеры получают информацию по нужным счетам и проводкам без повторного ввода.

Внедрение фондирования

На каждую ключевую цель бизнеса создаётся фонд. Это могут быть:

  • Фонд заработной платы;

  • Фонд резервов;

  • Фонд маркетинга;

  • Фонд дивидендов;

  • Фонд развития и т. д.

Процент от поступлений автоматически откладывается в эти фонды. Визуально всё это отображается на дашборде, и у собственника всегда есть понимание: сколько денег действительно «свободны», а сколько уже «размечены».

Платёжный календарь

Финансовый директор запускает платёжный календарь, в котором:

  • Записаны все предстоящие поступления и расходы;

  • Отмечены крайние сроки оплат;

  • Расставлены приоритеты и лимиты.

Это позволяет предотвращать кассовые разрывы и управлять ликвидностью, а не реагировать на авралы.

Онлайн-отчётность и контроль

На основе данных из УНФ в режиме реального времени формируются:

  • ДДС (отчёт о движении денег);

  • P&L (отчёт о прибылях и убытках);

  • Баланс;

  • Анализ рентабельности по направлениям;

  • Аналитика фондов и остатков.

Вся информация доступна в мобильном приложении, в том числе собственнику. Не нужно ждать отчёт в Excel — всё видно в моменте.

Кто работает над учётом: команда и бизнес-процессы

Постановкой и сопровождением управленческого учёта занимается не один человек, а команда, встроенная в бизнес клиента:

  • Бухгалтер-операционист

  • Бухгалтер по первичке

  • Специалист по зарплате и кадрам

  • Бухгалтер по налогам и отчетности

  • Налоговый консультант

  • Финансовый директор

  • ИТ-специалист

  • Руководитель проекта — ключевой контакт клиента

Каждый из специалистов работает по заранее отлаженному алгоритму. Все задачи контролируются в CRM системе, где каждое действие привязано к сроку, сотруднику и цели.

Схема 1. Бизнес-процесс КУБ2Б «Постановка управленческого учета»

Схема 2. Бизнес-процесс КУБ2Б «Ежемесячный финансовый менеджмент«

Что получает собственник бизнеса на выходе

  • Полную финансовую прозрачность
    Все деньги — под контролем. Все направления бизнеса — в цифрах. Все фонды — видны в моменте.

  • Своевременные данные
    Не отчёт двухнедельной давности, а ежедневный доступ к P&L и Балансу в телефоне.

  • Экономию времени
    Управленческий учёт работает без вовлечения собственника в рутину.

  • Контроль и рост прибыли
    Благодаря фондированию, план-факту, аналитике по направлениям бизнес начинает зарабатывать больше, не увеличивая расходы.

  • Налоговую оптимизацию
    Финансовый консультант работает по методике, позволяющей платить минимум возможного, без риска со стороны налоговой.

  • Финансовую безопасность
    Все данные дублируются, защищены, автоматически бэкапятся. Исключается человеческий фактор и риски утраты данных.

  • Стоимость = одному специалисту
    Но вместо одного человека — команда и целая система.

Бухгалтерия для бизнеса:

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Заключение: правильный учёт — не роскошь, а норма для сильного бизнеса

В современных условиях высокая конкуренция, растущие требования к прозрачности и постоянные изменения в законодательстве не оставляют собственнику выбора — управленческий и финансовый учёт должен быть выстроен системно, профессионально и технологически грамотно.

Опора на интуицию, хаотичный учёт, передача критически важных функций случайным сотрудникам или работа по устным договорённостям — всё это приводит к управленческой слепоте. При таком подходе невозможно ни объективно оценить финансовое положение компании, ни принимать обоснованные управленческие решения, ни планировать развитие. В результате — потери, кассовые разрывы, завышенные налоги, просчёты в инвестициях, искажения в отчётности и, как следствие, подрыв доверия со стороны банков, инвесторов и контрагентов.

Правильно организованный управленческий учёт — это:

  • Прозрачность всех финансовых потоков: вы точно знаете, откуда поступили деньги, на что они направлены, и какие из них можно распределить;

  • Контроль и прогнозируемость: каждый расход и поступление сопоставим с планом, бюджетом и поставленными KPI;

  • Эффективность: вы видите рентабельность каждого направления, выявляете убыточные процессы и перераспределяете ресурсы;

  • Управляемая прибыль: не просто фиксация доходов, а реальное влияние на финансовый результат;

  • Поддержка роста: масштабирование не вызывает хаос, потому что система учёта растёт вместе с бизнесом;

  • Финансовая безопасность: исключаются риски, связанные с человеческим фактором, потерей данных, ошибками в расчётах и штрафами от контролирующих органов.

Постановка управленческого учёта — это инвестиция в управляемость бизнеса. Если этот процесс выстроен профессионально, то собственник получает не просто отчёты, а полноценный инструмент управления прибылью, обязательствами и развитием. Такой подход позволяет принимать решения не на основе догадок, а на основе точных цифр и актуальных данных в реальном времени.

Если в вашей компании пока нет такой системы — это не повод откладывать, а сигнал к действию. Построение управленческого учёта сегодня — это то, что позволит вашему бизнесу уверенно пройти любые внешние вызовы завтра.

Источник: Постановка управленческого учёта: как выстроить систему, которая действительно работает | Статья «КУБ2Б»

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Бухгалтерия для бизнеса

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Юлия Агаджанян

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