Постановка управленческого учета: как выстроить систему, которая действительно работает

Большинство предпринимателей в России привыкли жить по следующей логике: «на счёте есть деньги — значит, прибыль есть». Но в реальности — деньги на счету могут быть чужими: предоплаты, налоги, зарплатный фонд. А прибыли может и не быть. Как следствие — кассовые разрывы, задержки по зарплате, просрочки поставщикам и полное отсутствие понимания: зарабатывает компания или тратит в ноль.

Управленческий учёт решает эти задачи. Он даёт собственнику полный контроль над движением денег и прибыли в бизнесе. Это не формальность, не «для отчётности» и не «когда подрастём». Это — основа управляемого бизнеса.

Что такое управленческий учёт и зачем он нужен

Управленческий учёт — это система, которая показывает:

Сколько денег у компании прямо сейчас (и где они находятся: на счёте, в кассе, в сейфе, на депозите);

Что это за деньги: предоплата от клиента, прибыль, резерв, фонд на рекламу, зарплата, дивиденды и т. д.;

Какая прибыль получена по каждому направлению бизнеса;

Какие статьи расходов «съедают» маржу;

Какие направления прибыльные, а какие тянут вниз всю компанию;

Хватает ли денег на ближайшие обязательства: налоги, аренду, фонд оплаты труда;

Сколько можно безопасно вывести собственнику — и когда.

То есть управленческий учёт позволяет бизнесу не просто выживать, а развиваться предсказуемо: видеть цели, планировать рост, управлять рентабельностью. Всё это невозможно с бухгалтерией в одиночку: она показывает «вчерашний день» и работает на контролирующие органы. Управленческий учёт работает на владельца.

Из чего состоит постановка управленческого учёта (на примере КУБ2Б)

1. Аудит текущей системы

Перед внедрением проводится аудит бухгалтерии: оценивается, насколько корректно внесены документы, рассчитаны налоги, отражены активы. Очень часто выявляются серьёзные ошибки:

Отсутствие или искажение первичных документов;

Некачественное проведение операций (всё одной операцией, без детализации);

Проблемы с налоговой нагрузкой (переплаты, неправильные проводки);

Отсутствие учета по активам (техника, транспорт, товар на складе);

Искажения в балансе.

Такой аудит — это не формальность. Он необходим, чтобы не строить управленческий учёт на искажённых данных.

2. Подключение к программной экосистеме

Чтобы управленческий и бухгалтерский учёт работали в связке, внедряется целая цифровая инфраструктура:

1С УНФ — для ведения управленки: здесь заводятся все сделки, направления бизнеса, статьи доходов и расходов, фонды, отчёты;

1С Бухгалтерия и ЗУП — для налогов, отчетности, кадров;

СБИС — для отправки отчётности в контролирующие органы;

КриптоПРО — для настройки ЭЦП;

Интеграция с банками — автоматическая загрузка выписок и контроль поступлений/списаний.

Всё это лицензировано, обновляется и поддерживается технической командой КУБ2Б — клиенту не нужно нанимать интеграторов, айтишников и покупать лицензии.

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3. Разработка учётной политики управленческого учёта

Создаётся учётная политика управленческого учёта — документ, в котором описано всё:

Как классифицируются доходы и расходы;

Как ведётся фондирование и какие фонды предусмотрены;

Как отображаются направления деятельности;

Как рассчитывается маржа;

Как строится P&L, ДДС и Баланс;

Как отражаются резервы и дивиденды.

Учетная политика управленческого учета

Ниже представлены примеры разделов учетной политики управленческого учета. С полным текстом документа вы можете ознакомиться, оставив заявку в форме в конце статьи.

Это инструкция, по которой может работать любая финансовая команда, даже если через два года сменится весь состав.

4. Перенос и детализация первичных документов

Вся текущая и будущая «первичка» (акты, накладные, счета, авансовые отчёты, чеки) переносится в УНФ с дополнительной аналитикой: статья движения, направление, проект. Именно эта детализация превращает бумагу в финансовую аналитику.

Как выстраивается управленческий учёт на практике

Синхронизация с бухгалтерией

После ввода первичных документов в УНФ данные автоматически синхронизируются с 1С Бухгалтерией. Бухгалтеры получают информацию по нужным счетам и проводкам без повторного ввода.

Внедрение фондирования

На каждую ключевую цель бизнеса создаётся фонд. Это могут быть:

Фонд заработной платы;

Фонд резервов;

Фонд маркетинга;

Фонд дивидендов;

Фонд развития и т. д.

Процент от поступлений автоматически откладывается в эти фонды. Визуально всё это отображается на дашборде, и у собственника всегда есть понимание: сколько денег действительно «свободны», а сколько уже «размечены».

Платёжный календарь

Финансовый директор запускает платёжный календарь, в котором:

Записаны все предстоящие поступления и расходы;

Отмечены крайние сроки оплат;

Расставлены приоритеты и лимиты.

Это позволяет предотвращать кассовые разрывы и управлять ликвидностью, а не реагировать на авралы.

Онлайн-отчётность и контроль

На основе данных из УНФ в режиме реального времени формируются:

ДДС (отчёт о движении денег);

P&L (отчёт о прибылях и убытках);

Баланс;

Анализ рентабельности по направлениям;

Аналитика фондов и остатков.

Вся информация доступна в мобильном приложении, в том числе собственнику. Не нужно ждать отчёт в Excel — всё видно в моменте.

Кто работает над учётом: команда и бизнес-процессы

Постановкой и сопровождением управленческого учёта занимается не один человек, а команда, встроенная в бизнес клиента:

Бухгалтер-операционист

Бухгалтер по первичке

Специалист по зарплате и кадрам

Бухгалтер по налогам и отчетности

Налоговый консультант

Финансовый директор

ИТ-специалист

Руководитель проекта — ключевой контакт клиента

Каждый из специалистов работает по заранее отлаженному алгоритму. Все задачи контролируются в CRM системе, где каждое действие привязано к сроку, сотруднику и цели.

Схема 1. Бизнес-процесс КУБ2Б «Постановка управленческого учета»

Схема 2. Бизнес-процесс КУБ2Б «Ежемесячный финансовый менеджмент«

Что получает собственник бизнеса на выходе

Полную финансовую прозрачность

Все деньги — под контролем. Все направления бизнеса — в цифрах. Все фонды — видны в моменте.

Своевременные данные

Не отчёт двухнедельной давности, а ежедневный доступ к P&L и Балансу в телефоне.

Экономию времени

Управленческий учёт работает без вовлечения собственника в рутину.

Контроль и рост прибыли

Благодаря фондированию, план-факту, аналитике по направлениям бизнес начинает зарабатывать больше, не увеличивая расходы.

Налоговую оптимизацию

Финансовый консультант работает по методике, позволяющей платить минимум возможного, без риска со стороны налоговой.

Финансовую безопасность

Все данные дублируются, защищены, автоматически бэкапятся. Исключается человеческий фактор и риски утраты данных.

Стоимость = одному специалисту

Но вместо одного человека — команда и целая система.

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Заключение: правильный учёт — не роскошь, а норма для сильного бизнеса

В современных условиях высокая конкуренция, растущие требования к прозрачности и постоянные изменения в законодательстве не оставляют собственнику выбора — управленческий и финансовый учёт должен быть выстроен системно, профессионально и технологически грамотно.

Опора на интуицию, хаотичный учёт, передача критически важных функций случайным сотрудникам или работа по устным договорённостям — всё это приводит к управленческой слепоте. При таком подходе невозможно ни объективно оценить финансовое положение компании, ни принимать обоснованные управленческие решения, ни планировать развитие. В результате — потери, кассовые разрывы, завышенные налоги, просчёты в инвестициях, искажения в отчётности и, как следствие, подрыв доверия со стороны банков, инвесторов и контрагентов.

Правильно организованный управленческий учёт — это:

Прозрачность всех финансовых потоков : вы точно знаете, откуда поступили деньги, на что они направлены, и какие из них можно распределить;

Контроль и прогнозируемость : каждый расход и поступление сопоставим с планом, бюджетом и поставленными KPI;

Эффективность : вы видите рентабельность каждого направления, выявляете убыточные процессы и перераспределяете ресурсы;

Управляемая прибыль : не просто фиксация доходов, а реальное влияние на финансовый результат;

Поддержка роста : масштабирование не вызывает хаос, потому что система учёта растёт вместе с бизнесом;

Финансовая безопасность: исключаются риски, связанные с человеческим фактором, потерей данных, ошибками в расчётах и штрафами от контролирующих органов.

Постановка управленческого учёта — это инвестиция в управляемость бизнеса. Если этот процесс выстроен профессионально, то собственник получает не просто отчёты, а полноценный инструмент управления прибылью, обязательствами и развитием. Такой подход позволяет принимать решения не на основе догадок, а на основе точных цифр и актуальных данных в реальном времени.

Если в вашей компании пока нет такой системы — это не повод откладывать, а сигнал к действию. Построение управленческого учёта сегодня — это то, что позволит вашему бизнесу уверенно пройти любые внешние вызовы завтра.

Источник: Постановка управленческого учёта: как выстроить систему, которая действительно работает | Статья «КУБ2Б»

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