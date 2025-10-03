Что делать, если пропустили срок сдачи отчета или оплаты налога

Что считается просрочкой и когда она фиксируется

Просрочка – это несоблюдение установленных законом сроков выполнения налоговых обязанностей. Особое внимание следует уделять двум датам: сроку подачи отчётности и последнему дню внесения налога. Например, срок подачи декларации по НДС или УСН установлен в ст. 23 и пункте 3 ст. 80 НК РФ. По нормам п. 1 ст. 346.21 НК РФ крайний срок уплаты налога при упрощённой системе налогообложения установлен до 25 апреля.

Если отчётность отправлена позже установленной даты или налог поступил на счёт казначейства с опозданием, это считается нарушением. Даже один день задержки фиксируется как просрочка. Налоговая служба отслеживает такие случаи автоматически. При сдаче отчётности дата определяется по моменту приёма файла системой – будь то «Сбис», «Контур.Экстерн» или личный кабинет на сайте ФНС.

Для налоговых платежей учитывается фактическая дата поступления средств на бюджетный счёт. После фиксации просрочки формируется уведомление. Если нарушение длится, направляется требование об уплате штрафа. В статье 119 НК РФ установлено: при подаче декларации после установленного срока налогоплательщику начисляется штраф. Его размер составляет минимум 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки.

Если бухгалтер пропустил срок сдачи отчётности и возникает вопрос: что делать? Не откладывайте решение. Чем быстрее вы устраните нарушение, тем меньше негативных последствий. Даже при опоздании важно сдать отчёт и оплатить налог. Через личный кабинет ФНС можно проверить статус обязательств. В ряде случаев законодательство позволяет снизить штрафы или избежать их при оперативных действиях.