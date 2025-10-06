Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю

1. IT-сфера: льготные взносы могут вырасти в два раза
Одна из самых резонансных новостей — законопроект правительства РФ, предлагающий с 2026 года пересмотреть льготные тарифы страховых взносов для IT-организаций.
Что сейчас: Единый тариф составляет 7,6% с выплат в пределах предельной базы и сверх нее.
Что предлагают: Тариф 7,6% сохранится только для части выплат, превышающей предельную базу (в 2026 году — 2 979 000 руб.). А для зарплат в пределах лимита ставка вырастет почти вдвое — до 15%.
Практический вывод: Для IT-компаний значительно вырастет налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. Уже сейчас стоит просчитать финансовые последствия и рассмотреть возможность оптимизации выплат.
2. Патентная система (ПСН): грядут серьезные ограничения
Правительство планирует существенно сократить перечень видов деятельности для применения ПСН.
Под ограничения попадут:
Розничная торговля через объекты стационарной торговой сети (с торговыми залами и без).
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом.
Что останется: Возможность работать на патенте сохранится для автоперевозок пассажиров и розничной торговли через нестационарные объекты (лотки, палатки, автоматы).
Напомним: С 1 января 2026 года лимит доходов для применения ПСН также снижается с 60 млн до 10 млн рублей. В совокупности эти меры резко сузят кругapplicants, могущих применять этот спецрежим.
3. Новый порядок уплаты налогов, если срок сдачи выпал на выходной
В Налоговый кодекс могут внести изменение, касающееся сроков уплаты.
Сейчас: Если последний день уплаты налога выпадает на выходной, срок переносится на следующий рабочий день.
Что предлагают: Днем окончания срока уплаты будет считаться предшествующий рабочий день.
Важный нюанс: Это правило будет распространяться только на уплату налогов и авансовых платежей. Сроки сдачи отчетности, например, останутся без изменений.
4. Взносы «на травматизм» в 2026 году: тарифы сохранятся
На 2026 год планируется сохранить действующие тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве. Их 32 — от 0,2% до 8,5%.
Также продлят льготу для ИП, у которых работают сотрудники-инвалиды I, II или III групп. За выплаты таким работникам взносы будут уплачиваться в размере 60% от установленного тарифа.
5. Внесудебное взыскание долгов с физлиц, включая самозанятых и бывших ИП
С 1 ноября 2025 года вступают в силу новые правила, позволяющие ФНС взыскивать задолженность по налогам, сборам и взносам с физических лиц без обращения в суд.
Кого коснется: Самозанятых, обычных граждан (например, при долгах по налогу на имущество) и бывших индивидуальных предпринимателей, которые на момент взыскания уже утратили свой статус.
Как будет работать: Если требование об уплате не исполнено, налоговики смогут самостоятельно списать деньги со счетов должника. Решение будет направляться через «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц» или портал Госуслуг.
Рекомендация: Во избежание блокировок счетов стоит регулярно проверять начисления и своевременно гасить возникающие задолженности.
6. Зарплата директора и взносы: приравнивание к МРОТ
Минфин предлагает с 2026 года обязать коммерческие организации исчислять страховые взносы с выплат единоличному исполнительному органу (гендиректору) исходя из МРОТ, если фактически начисленная зарплата ниже этого минимума.
Пример: При МРОТ в 2026 году 27 093 руб. и общем тарифе взносов 30%, компания будет обязана ежемесячно платить взносы с суммы как минимум 8 128 руб., даже если директору выплачивается 10 000 руб. или 1 рубль.
Цель инициативы — борьба с фирмами-однодневками и «серыми» схемами ухода от налогов.
Итог: готовимся к изменениям заранее
Предстоящие изменения носят разнонаправленный характер: где-то нагрузка возрастет (IT, некоторые «патентщики»), где-то ужесточатся процедурные моменты (сроки уплаты, взыскание). Ключевая рекомендация для бизнеса — отслеживать статус этих законопроектов и проводить предварительную оценку их влияния на вашу компанию уже сейчас.
