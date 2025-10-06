Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю

4. Взносы «на травматизм» в 2026 году: тарифы сохранятся

На 2026 год планируется сохранить действующие тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве. Их 32 — от 0,2% до 8,5%.

Также продлят льготу для ИП, у которых работают сотрудники-инвалиды I, II или III групп. За выплаты таким работникам взносы будут уплачиваться в размере 60% от установленного тарифа.