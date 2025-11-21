Как перейти на УСН в 2026 году: пошаговая инструкция для ИП и ООО

Пошаговая инструкция для ИП

Индивидуальным предпринимателям стоит заблаговременно подготовиться к изменениям, которые вступают в силу в 2026 году и касаются применения упрощённой системы налогообложения. Новые лимиты доходов и обновлённые условия для подтверждения льготного статуса требуют аккуратного и последовательного подхода.

Проверить соответствие лимитам

Первый шаг – оценить, подпадает ли ваш бизнес под требования УСН. Проект Минфина №1026190-8 предусматривает, что с 2026 года на УСН смогут работать индивидуальные предприниматели с доходом до 20 млн руб. и штатом не более 150 человек. При этом некоторые области, в частности банковская и страховая, а также производство подакцизных изделий, будут исключениями.

Дополнительно нужно убедиться, что остаточная стоимость основных денежных средств не выходит за рамки 150 млн руб. При соблюдении всех условий можно переходить к следующему шагу – разбираться, как перейти на УСН ИП, чтобы не нарушить правила.

Определить оптимальный объект налогообложения

ИП будут доступны два режима на выбор:

«Доходы» (6%) – оптимален при минимальных расходах и высоком обороте.

«Доходы минус расходы» (15%) – выгоден, когда расходы составляют существенную долю оборота.

Перед тем как выбрать объект налогообложения, необходимо заранее рассчитать налоговую нагрузку и ожидаемые поступления. Неправильный расчёт может обернуться переплатами или уменьшением выгоды, что особенно критично для сезонной деятельности.

Подготовить уведомление в налоговую

Определив объект налогообложения, предпринимателю нужно заполнить уведомление о переходе на УСН. Начиная с 2026 года форма документа устанавливается ФНС и доступна для подачи в бумажном и электронном виде через личный кабинет. В документе необходимо указать:

Данные ИП.

Выбранный способ расчёта налога: «доходы» или «доходы за вычетом расходов».

Дата, с которой будет применяться режим.

Также следует приложить копии свидетельства о регистрации и ИНН. На этом этапе стоит уточнить, какие документы нужны, чтобы перейти на УСН ИП, чтобы избежать возврата заявления из-за ошибок или неполных данных.

Подать уведомление в срок

Если деятельность уже ведётся, уведомление нужно направить в налоговую не позднее 31 декабря 2025 года. Новым ИП предоставлен срок в 30 календарных дней после регистрации.

Если уведомление подано с опозданием, система автоматически сменится на общую, с более высокой налоговой нагрузкой и сложной отчётностью. Поэтому стоит не только успеть подать документ вовремя, но и проверить его получение ФНС.

Получить подтверждение и обновить учётную политику

После отправки уведомления ФНС обязана зарегистрировать переход ИП на УСН в реестре. Факт внесения можно проверить через личный кабинет налогоплательщика или, запросив информацию в инспекции.

Следующий этап – пересмотр учётной политики: определить порядок ведения книги доходов и расходов, актуализировать контракты с контрагентами и настроить систему расчётов. Это снижает риски разночтений при проверках и позволяет своевременно фиксировать налогооблагаемые операции. Внимательность к деталям и правильная подготовка документов – залог успешного перехода. Соблюдение рекомендаций позволяет точно знать, пошагово как перейти на УСН в 2026 году.

Переход на упрощёнку – важный элемент стратегического планирования, а не просто формальность. Проверка лимитов, своевременное уведомление и корректное оформление учёта позволяют ИП сохранить право на льготный режим и сократить бюрократию.