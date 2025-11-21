Как перейти на УСН в 2026 году: пошаговая инструкция для ИП и ООО

2025 год стал периодом, когда упрощённая система налогообложения (УСН) получила особое внимание предпринимателей. Причина кроется в изменении законодательства: патент стал менее доступен, налоги по общей системе налогообложения (ОСНО) увеличились, а отчётность усложнилась. В результате многие бизнесы пересматривают формат ведения деятельности, оценивая, как перейти на УСН в 2026 году, чтобы оптимизировать расходы и снизить административную нагрузку.
Рост интереса к упрощённой системе закономерен – она остаётся одним из самых сбалансированных режимов для малого и среднего бизнеса. Когда возникает вопрос, кому нужно перейти на УСН, в зоне внимания оказываются индивидуальные предприниматели, малые ООО и бухгалтеры, сопровождающие изменения налоговой политики.
Переход в 2026 году пройдёт по обновлённым правилам, и важно заранее изучить требования к доходам, численности и составу учредителей. Именно по этой причине нужно не только знать, но и понимать, почему важно владеть информацией, как перейти на УСН по новым правилам – от этого зависит корректность расчётов, правомерность применения режима и финансовая устойчивость бизнеса в условиях реформ. В материале рассмотрим пошаговый порядок перехода, ключевые сроки и практические рекомендации.
Что изменится в 2026 году
С 2026 года бизнесу придётся адаптироваться к обновлённым налоговым требованиям. В рамках законопроекта Минфина №1026190-8 ключевым станет понимание, как перейти на УСН по новым правилам, поскольку пересмотру подлежат доходные лимиты и критерии режима по упрощённой системе налогообложения.
В 2025-м упрощёнку разрешено применять при доходах до 60 млн рублей, но с 2026 года допустимый лимит уменьшится, и верхняя граница составит лишь 20 млн. Согласно обсуждениям на заседании Правительства РФ 6 ноября 2025 года, далее планируется постепенное уменьшение порога: до 15 млн руб. – в 2027 году и до 10 млн руб. – в 2028-м. Такие изменения направлены на повышение прозрачности учёта и борьбу с дроблением бизнеса, но потребуют более внимательного подхода со стороны налогоплательщиков.
Кроме доходов, корректируются и ограничения по численности работников – по проектным материалам Минфина, рассматривается диапазон до 150 сотрудников, но окончательные параметры будут утверждены при доработке правок к НК РФ. Эти изменения делают переход на УСН более гибким, но и более требовательным к внутреннему учёту и финансовому контролю.
Главное отличие 2026 года от 2025-го состоит в усилении контроля за доходами и выборе ставки налогообложения. Компании, чей доход превышает 20 млн руб., получат возможность выбрать один из вариантов: пониженные тарифы без вычета (5%, распространяющийся на доход 10–250 млн и 7% – на 250–450 млн) или общие ставки с вычетом – 0%, 10% и 22%. Региональные льготы будут предоставляться лишь тем, кто подходит под новые федеральные нормы.
Для предпринимателей особенно важно понимать, что нужно знать, чтобы перейти на УСН в новых условиях. Не потерять право на упрощённую систему налогообложения позволит тщательная проверка договоров с контрагентами, анализ доходной структуры и контроль численности штата. Плюс – своевременное уведомление ФНС и выбор подходящего объекта налогообложения.
В предстоящем году ключевым станет вопрос о том, как перейти на УСН после реформы 2026. Компании должны заранее адаптировать бухгалтерские процессы, пересмотреть финансовые модели и спрогнозировать налоговую нагрузку. Своевременная подготовка позволит не только сохранить льготный режим, но и минимизировать риски, связанные с переходом на обновлённые условия.
Пошаговая инструкция для ИП
Индивидуальным предпринимателям стоит заблаговременно подготовиться к изменениям, которые вступают в силу в 2026 году и касаются применения упрощённой системы налогообложения. Новые лимиты доходов и обновлённые условия для подтверждения льготного статуса требуют аккуратного и последовательного подхода.
Проверить соответствие лимитам
Первый шаг – оценить, подпадает ли ваш бизнес под требования УСН. Проект Минфина №1026190-8 предусматривает, что с 2026 года на УСН смогут работать индивидуальные предприниматели с доходом до 20 млн руб. и штатом не более 150 человек. При этом некоторые области, в частности банковская и страховая, а также производство подакцизных изделий, будут исключениями.
Дополнительно нужно убедиться, что остаточная стоимость основных денежных средств не выходит за рамки 150 млн руб. При соблюдении всех условий можно переходить к следующему шагу – разбираться, как перейти на УСН ИП, чтобы не нарушить правила.
Определить оптимальный объект налогообложения
ИП будут доступны два режима на выбор:
«Доходы» (6%) – оптимален при минимальных расходах и высоком обороте.
«Доходы минус расходы» (15%) – выгоден, когда расходы составляют существенную долю оборота.
Перед тем как выбрать объект налогообложения, необходимо заранее рассчитать налоговую нагрузку и ожидаемые поступления. Неправильный расчёт может обернуться переплатами или уменьшением выгоды, что особенно критично для сезонной деятельности.
Подготовить уведомление в налоговую
Определив объект налогообложения, предпринимателю нужно заполнить уведомление о переходе на УСН. Начиная с 2026 года форма документа устанавливается ФНС и доступна для подачи в бумажном и электронном виде через личный кабинет. В документе необходимо указать:
Данные ИП.
Выбранный способ расчёта налога: «доходы» или «доходы за вычетом расходов».
Дата, с которой будет применяться режим.
Также следует приложить копии свидетельства о регистрации и ИНН. На этом этапе стоит уточнить, какие документы нужны, чтобы перейти на УСН ИП, чтобы избежать возврата заявления из-за ошибок или неполных данных.
Подать уведомление в срок
Если деятельность уже ведётся, уведомление нужно направить в налоговую не позднее 31 декабря 2025 года. Новым ИП предоставлен срок в 30 календарных дней после регистрации.
Если уведомление подано с опозданием, система автоматически сменится на общую, с более высокой налоговой нагрузкой и сложной отчётностью. Поэтому стоит не только успеть подать документ вовремя, но и проверить его получение ФНС.
Получить подтверждение и обновить учётную политику
После отправки уведомления ФНС обязана зарегистрировать переход ИП на УСН в реестре. Факт внесения можно проверить через личный кабинет налогоплательщика или, запросив информацию в инспекции.
Следующий этап – пересмотр учётной политики: определить порядок ведения книги доходов и расходов, актуализировать контракты с контрагентами и настроить систему расчётов. Это снижает риски разночтений при проверках и позволяет своевременно фиксировать налогооблагаемые операции. Внимательность к деталям и правильная подготовка документов – залог успешного перехода. Соблюдение рекомендаций позволяет точно знать, пошагово как перейти на УСН в 2026 году.
Переход на упрощёнку – важный элемент стратегического планирования, а не просто формальность. Проверка лимитов, своевременное уведомление и корректное оформление учёта позволяют ИП сохранить право на льготный режим и сократить бюрократию.
Пошаговая инструкция для ООО
С 2026 года для обществ с ограниченной ответственностью (ООО) вступают в силу новые правила перехода на упрощёнку. Смена общей системы налогообложения (ОСНО) на льготный режим допускается только тогда, когда выполнены условия по выручке, количеству сотрудников и своевременной подаче уведомления. Далее представлен детальный пошаговый порядок действий с учётом нововведений.
Принять решение учредителей о переходе
Первый шаг – оформление официального решения участников ООО о переходе на УСН. Этот документ фиксируется протоколом общего собрания участников или решением единственного участника. В нём обязательно указываются дата начала действия режима, выбранный объект налогообложения и основания для перехода.
На этом этапе также крайне важно проверить, что годовой доход компании и численность сотрудников не превышают установленных лимитов – 20 млн руб. и 150 человек в 2026 году. Несоблюдение условий может привести к отказу в применении льготного режима и дополнительным вопросам со стороны налоговой инспекции.
Здесь необходимо внимательно изучить процесс и понять, как перейти на УСН ООО грамотно. Только внимательная подготовка документов и контроль лимитов позволяют избежать ошибок, корректно оформить переход и минимизировать риск налоговых споров в будущем.
Подготовить уведомление по форме 26.2-1
Следующий шаг – оформление уведомления о переходе на УСН по форме №26.2-1. Бланк утверждён ФНС и подаётся в налоговую инспекцию по месту регистрации компании. Уведомление можно отправить в бумажном виде, через электронный документооборот или в личном кабинете юрлица.
Документ должен содержать:
Наименование компании и ИНН.
Пункт, где в качестве налогового объекта предприниматель выбрал «доходы» или «доходы минус расходы».
Дату, с которой применяется режим.
Внести изменения в учётную политику
После принятия решения и подачи уведомления ООО необходимо обновить внутренние регламенты. В учётной политике закрепляется порядок ведения книги доходов и расходов, отражения авансов, распределения косвенных затрат и признания выручки.
Необходимо тщательно пересмотреть методы бухгалтерского и налогового учёта, чтобы переход на УСН был корректным и не возникало расхождений между бухгалтерскими и налоговыми данными. На этом этапе важно понимать, как перейти на УСН с ОСНО, чтобы правильно адаптировать учёт и избежать ошибок при закрытии отчётного года.
Контролировать сроки подачи документов
Действующие компании обязаны подать уведомление до 31 декабря 2025 года. Для вновь зарегистрированных ООО срок подачи составляет 30 календарных дней с даты постановки на учёт. Нарушение сроков приведёт к переводу на ОСНО, где налоги выше, а отчётность сложнее.
Учитывать особенности при филиалах и контрактах с НДС
ООО, имеющие филиалы или заключающие контракты, предусматривающие работу с НДС, должны заранее оценить возможные последствия перехода. При применении УСН компания теряет право на оформление счетов-фактур с НДС, что может повлиять на условия делового сотрудничества с партнёрами.
В подобных случаях стоит подумать о пересмотре договоров и информировании партнёров. Компаниям с филиалами в разных регионах необходимо обеспечить корректный учёт по каждому подразделению. На финальном этапе нужно разобраться, как перейти на УСН по новому законодательству, чтобы соблюсти все требования налоговой реформы 2026 года.
Переход на упрощёнку для ООО предполагает более формальный подход, чем для ИП. Правильное оформление решений участников, актуализация учётной политики и строгий контроль сроков помогут компании избежать проблем с налоговой и обеспечить плавный переход на льготный режим.
Частые ошибки при переходе на УСН
Процесс перехода на упрощённую систему налогообложения предполагает точность и обязательное соблюдение всех временных рамок. Многие бизнесмены совершают одни и те же ошибки, которые могут лишить их права на применение УСН или вызвать претензии со стороны налоговой. Разберём основные проблемы, чтобы понимать, как правильно перейти на УСН и избежать рисков:
Неправильные сроки подачи уведомления. Ключевая ошибка при переходе на УСН – поздняя подача уведомления. Действующие компании должны успеть до 31 декабря 2025 года, а новые ИП и ООО – в течение 30 дней после регистрации. Нарушение сроков автоматически оставляет бизнес на ОСНО, что увеличивает налоги и усложняет отчётность.
Ошибки в определении объекта налогообложения. Часто бизнесмены выбирают вариант «доходы» с 6% ставкой, не проанализировав расходы. В результате возникают ошибки при переходе на УСН, а сам режим становится невыгодным. Неверный выбор между «доходами» и «доходами минус расходы» чреват переплатами, особенно для сезонного бизнеса.
Отсутствие корректировки учётной политики. После перехода нужно обновить учётные документы, порядок ведения книги доходов и расходов, а также систему контроля поступлений. Без этого возможно расхождение данных и ошибки при расчётах.
Непереход по контрактам с НДС. Часто предприниматели не уведомляют контрагентов о смене режима. В результате договоры продолжают включать НДС, что вызывает споры и штрафы.
Превышение лимита дохода уже в первом квартале. Даже после перехода важно контролировать лимиты. Если превышение произойдёт в начале года, право на УСН будет утрачено.
Чтобы понять, что проверить чтобы перейти на УСН без ошибок, нужно заранее проанализировать отчётность, структуру доходов и корректность договоров. Грамотная предварительная подготовка поможет не допустить ошибок и сохранить доступ к льготному режиму.
Полезные сервисы и советы КУБ2Б
В 2026 году многим предпринимателям предстоит разобраться, где узнать, как перейти на УСН и какие шаги выполнить, чтобы соответствовать новым требованиям. Онлайн-сервисы помогают автоматизировать этот процесс, снизить риск ошибок и упростить взаимодействие с налоговыми органами.
Современные онлайн-платформы позволяют рассчитать оптимальную ставку, проверить лимиты доходов и количество штатных сотрудников, а также сформировать уведомление для подачи в налоговую. Этот метод особенно полезен для тех, кто стремится понять, как перейти на УСН и не ошибиться между выбором «доходы» и «доходы минус расходы».
Среди практичных инструментов выделяется КУБ2Б – сервис, который помогает не только оформить переход, но и вести учёт после него, контролируя показатели и своевременно обновляя отчётность. Это делает процедуру понятной и безопасной для бизнеса.
Для максимальной эффективности стоит заранее изучить, как перейти на УСН через сервис онлайн, чтобы провести переход без лишних ошибок и задержек.
Заключение
Для малого и среднего бизнеса 2026 год станет периодом значимого перехода на упрощённую систему налогообложения. Это шанс снизить налоги, облегчить отчётность и сосредоточиться на росте компании. Для понимания, как перейти на УСН в 2026 году, нужно заранее оценить лимиты доходов, численность персонала и допустимые виды деятельности.
Новые правила требуют внимательного отношения к срокам подачи уведомлений и правильного оформления документов. Любые ошибки в этих процессах могут привести к утрате права на применение льготного режима или необходимости уплаты дополнительных налогов.Поэтому предпринимателям нужно заранее изучить все нюансы и разобраться, как перейти на УСН без ошибок, чтобы избежать лишних рисков и финансовых потерь. Проверка текущего режима, корректировка учётной политики и своевременная подача документов помогут безболезненно перейти на УСН и использовать преимущества новой системы в полном объёме.
