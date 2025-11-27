Налоговая реформа 2026: ключевые изменения, сроки и что нужно сделать уже сейчас.

Что утвердили во втором чтении

Во втором чтении законопроекта № 1026190-8 были утверждены основные положения, которые формируют новую структуру налоговой системы на ближайшие годы. Налоговая реформа 2026 затрагивает ключевые режимы и правила, влияющие на разные категории налогоплательщиков. Принятые нормы отражают стремление к унификации подходов и пересмотру действующих порогов.

Одним из утверждённых решений стало сохранение патентной системы налогообложения для розничной торговли и грузоперевозок. Этот режим остаётся доступным для предпринимателей, работающих в данных сферах, что обеспечивает продолжение использования упрощённой модели учета и расчётов.

Одновременно с тем установлено ограничение по доходу в размере 20 млн руб. Порог выполняет функцию контрольной границы, влияя на распределение налоговой нагрузки и корректируя условия применения патента. Он задаёт единый ориентир, который выделяет категорию плательщиков, имеющих право на использование патентной системы налогообложения.

Такое изменение формирует более структурированную модель работы патентной системы. Оно определяет предельные параметры для малого бизнеса и уточняет рамки, в которых может применяться этот подход. В результате создаются более понятные условия функционирования системы, включая порядок перехода между различными режимами и оценку соответствия установленным критериям.

Также сохранена льгота по НДС для IT-компаний. Этот механизм продолжает играть важную роль в поддержании устойчивости технологического сектора, который остаётся одним из наиболее динамично развивающихся направлений экономики. Льгота позволяет компаниям сохранять доступ к предусмотренным законом преференциям и не увеличивать налоговую нагрузку при расширении деятельности.

Сохранение льготы обеспечивает преемственность условий для предприятий цифровой экономики. Это решение вписывается в общий контур регулирования, на который ориентируются разработчики отраслевых решений, сервисов и платформ. Оно создаёт понятные параметры функционирования рынка, где правила налогообложения не претерпевают резких изменений и учитывают специфику высокотехнологичных услуг.

Такая норма является частью комплекса мер, который отражает общие условия налоговой реформы 2026. В рамках этого подхода IT-сектор выделяется как направление, где государство продолжает применять стимулирующую политику. Поддержание льготы фиксирует статус технологической отрасли как стратегической и подчёркивает её значимость в структуре экономики, формируя стабильную базу для долгосрочной работы компаний.

При этом одним из наиболее значимых решений стало поэтапное снижение лимитов по доходам для освобождения от НДС. Корректировка налогообложения задаёт новый порядок формирования налоговой базы для широкого круга организаций. Госдумой принята градация на три года, что позволяет последовательно перейти к обновлённым порогам без резкого изменения условий.

В 2026 году предельный размер дохода составит 20 млн руб. В 2027-м показатель снизится до 15 млн руб. В 2028-м он устанавлен на уровне 10 млн рублей. Такая последовательность определена для формирования единой логики контроля и перераспределения налоговой базы. Эти шаги отражают системные обновления в налоговой реформе, затрагивающие широкий круг компаний, работающих на разных режимах.

В рамках второго чтения также утверждены новые ставки и отмена ряда льгот по страховым взносам для субъектов малого и среднего бизнеса. Изменения затрагивают порядок расчётов и условия применения преференций. Новая структура ставок формирует другое распределение нагрузки и дополняет общую концепцию корректировки налоговых режимов. Подобные меры рассматриваются как часть более широких механизмов, в которые включены изменения в рамках налоговой реформы, направленные на пересмотр параметров системы.

Пересмотр налоговых правил носит комплексный характер. Принятые решения затрагивают пороги доходов, льготы по отдельным категориям плательщиков, а также отдельные режимы. Вопрос, что меняет налоговая реформа, можно охарактеризовать как перераспределение участков налоговой нагрузки и корректировку принципов применения льгот.

Ключевым направлением стало изменение системы порогов и условий применения налоговых преференций. Это касается как специальных режимов, включая патент, так и льгот по НДС и страховым взносам. Установленные параметры обозначают новую иерархию налоговой системы, в которой определены единые подходы к границам доходов, критериям применения льгот и структуре ставок.

Таким образом, реформа налогообложения 2026 меняет не отдельные элементы, а всю систему регулирующих порогов и льгот. Принятые в Госдуме решения формируют последовательную модель, отражающую текущие потребности развития экономики и обеспечивающую единые принципы применения налоговых норм.