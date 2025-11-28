Как подготовиться к переходу с одного режима налогообложения на другой

Порядок перехода: пошаговый алгоритм

Переход на иной налоговый режим — это регулируемая процедура, требующая точного соблюдения сроков и формальностей. Независимо от выбранного варианта — УСН или ПСН — важно действовать поэтапно, чтобы избежать отказа в применении режима или ошибок в расчётах. Ниже представлен структурированный алгоритм для ИП и ООО с практическими рекомендациями.

Чтобы перейти на упрощённую систему налогообложения с нового года, нужно подать уведомление до 31 декабря текущего года. При регистрации ИП или ООО уведомление можно подать сразу вместе с документами на регистрацию, чтобы УСН начала действовать с первого дня деятельности.

Для перехода на патентную систему, необходимо подать заявление минимум за 10 рабочих дней до начала действия патента. Пропуск этого срока переносит начало применения на более позднюю дату.

Хотите перейти на упрощёнку? Заполните форму 26.2-1 и отнесите в налоговую или отправьте через ЛК. Выбрали патент? Тогда понадобится форма 26.5-1 — и тот же путь подачи: лично или онлайн.

ООО дополнительно должны проверить, соответствует ли их деятельность и структура лимитам по выручке и численности. ИП также должны учитывать ограничения по видам трудовой деятельности, особенно при выборе ПСН.

В середине планирования важно понять: переход с ОСНО на УСН — это не только подача уведомления, но и анализ последствий. Необходимо оценить текущие договоры, наличие НДС, остатки товаров и основные средства. ИП и ООО потребуется проанализировать выгоду от смены режима и её влияние на расчёты с контрагентами.

Для ИП процедура проще: уведомление подаётся лично или онлайн, без дополнительных протоколов. ООО должны зафиксировать решение о переходе на УСН протоколом собрания участников и отразить изменения в учётной политике.

Проверьте лимиты: на УСН доходность должна быть не более 200 млн руб. и максимум 130 сотрудников; на ПСН — до 60 млн руб. по каждому патенту.

Проведите инвентаризацию остатков и обязательств.

Подготовьте внутреннюю отчётность по текущему режиму, особенно если предстоит переход с ОСНО на УСН, — это поможет избежать налоговых разрывов.

Не откладывайте подачу документов — в пиковые периоды возможны задержки.

Своевременный и корректный переход обеспечит стабильную работу и оптимальную налоговую нагрузку. Рекомендуется заранее проконсультироваться с бухгалтером или налоговым специалистом, чтобы избежать формальных и практических ошибок.